耳を塞がない快適リスニング体験オープンイヤー型ステレオイヤホン「TSH75CW」を発売

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一）は、耳を塞がず周囲の音を聞きながら音楽や通話を楽しめる**オープンイヤー型ステレオイヤホン「TSH75CW」**を新たに発売いたします。

本製品は、近年注目を集める「ながら聴き」ニーズに応える有線タイプのオープンイヤーイヤホンです。イヤーカフのように耳に装着する設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。

【製品概要】

● 耳を塞がない開放型デザイン

イヤーカフタイプのオープンイヤー構造を採用。耳の穴を塞がないため、周囲の音を聞きながら音楽再生や通話が可能です。通勤・通学時や屋外での利用など、安全性と利便性を両立します。

● 遅延のない有線接続

USB-C(R)※コネクタに挿すだけで充電不要で使用でき、動画視聴時には音声と映像のズレがなく快適に楽しむことができます。また、付属のリモコンで音楽の再生/停止、音量調整などを操作できます。リモコン部にはマイクを内蔵しておりハンズフリー通話も可能です。

●長時間でも快適な装着感

軽量設計とイヤーカフ形状により、圧迫感を抑えた装着性を実現。耳の穴に入れないため、従来のイヤホンに比べ疲れにくく、長時間の利用に適しています。

●バランスの取れたサウンド

φ13mmダイナミックドライバーを搭載し、クリアでバランスの良い音質を実現。音楽から通話まで幅広いシーンで活躍します。

【製品画像】

パッケージ画像

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/79_1_4b80f1d46fa0eb6008b8d5e44896d1ba.jpg?v=202605120351 ]

※USB-C(R) は USB Implementers Forum の登録商標です。

◼︎販売情報

価格：\2,288（店頭実勢価格）\2,080（税抜）

販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など

製品ページ： https://tamadenco.co.jp/product/tsh75cw/

多摩電子工業ダイレクト本店：https://shop.tamadenco.co.jp/product/tsh75cw/

◼︎多摩電子工業とは

バッテリーや充電器の国内市場において豊富な販売実績を有し、全国の大手コンビニエンスストアで取り扱われているほか、大手ディスカウントストアやホームセンター、スーパーマーケットなど、多様な流通チャネルを独自に開拓し、安定した供給体制を構築しています。