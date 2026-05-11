フォロワー1万人達成！「東京DOG SPOT」本格始動--神奈川版と合わせて500店舗以上を紹介する愛犬おでかけメディアへ

■ 神奈川・東京の愛犬おでかけメディア「DOG SPOT」とは

株式会社Vis Creation

「DOG SPOT」は、愛犬と一緒に行けるカフェ・レストラン・おでかけスポットを地域ごとに紹介するInstagramメディアです。

「神奈川DOG SPOT（@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/)）」としてスタートし、現在のフォロワー数は2.6万人超。

神奈川・東京あわせて500店舗以上を紹介してきた実績をもとに、このたび「東京DOG SPOT（@tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/)）」が本格始動し、フォロワー1万人を達成しました。

■ 東京版本格始動--都内のペット可スポットを網羅へ

「東京DOG SPOT」は、渋谷区・新宿区・墨田区・中野区など個性豊かな東京各地の"わんこと行けるお店"を紹介するアカウントです。

週末のおでかけから日常の外食まで、都内在住の愛犬家が求めるリアルな情報を届けています。

神奈川版で培ったノウハウをもとに、今後は紹介エリアのさらなる拡大と投稿頻度の強化を図り、東京エリアの愛犬家にとって欠かせない情報源を目指します。

■「DOG SPOT」の3つの強み

１. 各エリアのペット可スポット・飲食店に特化した情報発信

神奈川では横浜・湘南・鎌倉・平塚・三浦、東京では渋谷・新宿・墨田・中野など、各地の"わんこと行けるお店"を地域に根ざした視点で紹介しています。

２. アンバサダー犬によるリアルな犬連れ体験レポート

実際にお店やスポットを訪れたわんこたちの投稿を通じて、雰囲気や過ごしやすさ、写真映えするポイントなど、飼い主さま・わんこ目線で知りたい情報を発信しています。

３. 犬種やサイズを問わず、さまざまなわんこのおでかけ情報が集まる

小型犬から大型犬まで、多様なわんこたちの体験が紹介されることで、飼い主さまが「うちの子と一緒に行けそう！」とイメージしやすい内容になっています。

■ アンバサダー犬が実際に訪れたリアルな情報を発信

近年、愛犬を家族の一員として考え、休日や旅行、日常の外食にも一緒に出かけたいというニーズが高まっています。

一方で、「犬同伴OKのお店が見つけにくい…」「実際の雰囲気がわからず不安…」「大型犬は入れるのか、店内同伴は可能なのかを事前に知りたい」といった声も多く聞かれます。

「DOG SPOT」では、さまざまな"わんこアンバサダー"が登場し、それぞれのおでかけ体験を通じてスポットの魅力を紹介。テラス席の有無、店内同伴の可否、カート利用、マナー面での注意点など、愛犬連れでのおでかけに欠かせない情報を、見やすく親しみやすい形で発信しています。

犬種やサイズ、性格の異なるわんこたちが登場することで、初めて訪れる場所でも「うちの子と一緒に行けそう」とイメージしやすいコンテンツづくりを大切にしています。

■ アンバサダー犬（第1・第2期）のご紹介

神奈川DOG SPOTを共に盛り上げてくれる総勢29組のアンバサダーをご紹介します！

■ 愛犬家とペットフレンドリーなお店をつなぐ情報発信へ

「DOG SPOT」では今後も、神奈川・東京の犬同伴可能なお店やスポットを幅広く紹介し、愛犬家と地域のお店をつなぐ場として情報発信を強化してまいります。

わんこと行けるお店を探している飼い主さまはもちろん、ペットフレンドリーな取り組みを広げたい店舗・施設にとっても、両エリアをカバーする新たな情報発信プラットフォームとして活用いただけるアカウントを目指します。

店舗・施設のご紹介をご希望の方は、info@viscreation.co.jp またはInstagramアカウントのダイレクトメッセージよりお気軽にご相談ください。

愛犬との毎日をもっと楽しく、もっと自由に。多様な街と文化が集まる東京だからこそできる、わんこと過ごす豊かな時間を--これからも神奈川・東京の街に根ざしたおでかけ情報をお届けしてまいります。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp