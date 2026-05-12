【開催レポート】採用コスト高騰時代を生き抜く「辞めない組織」のつくり方

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村田泰子）は、2026年4月18日（土）、東京・八重洲の船井総研グループ東京本社「サステナグローススクエアTOKYO」にて、『人的資本経営研究会』の第1回例会を開催しました。

人材の採用・育成・定着に課題を抱える中堅・中小企業の経営者を対象に発足した本研究会。記念すべき第1回には全国から約80名の経営者が集結。フリー株式会社 専務執行役員CHRO・川西康之氏による講演や、3つの実践分科会など、終日にわたり熱気あふれる場となりました。

■ 注目講演：フリー株式会社 CHRO 川西康之氏「採用コストが高騰し続ける今、真っ先に取り組むべきは『辞めない組織をつくること』」

登壇者プロフィール

フリー株式会社 専務執行役員CHRO 川西康之氏

東京大学法学部在学中に起業し、10年以上にわたり複数社の経営に携わった後、2016年にフリー株式会社へ参画。社員数約100名の時期から現在の約2,000名規模への成長を主導。2024年4月よりCHROとして組織戦略全体を統括。著書『フリー 成長しまくる組織のつくりかた』では、採用・育成・評価・カルチャー・報酬にわたる組織づくりの全メソッドを初公開。「スタートアップや中小企業で即導入可能な実践的方法論」として経営者・人事担当者から大きな反響を集めている。

採用コスト高騰時代、「バケツの穴」をどう塞ぐか

いくら採用を強化しても、組織という「バケツ」に穴が開いたままでは意味がありません。川西氏からは、真っ先に取り組むべきは「定着と育成を行い、活躍人材を育てること」と詳説。

講演では、フリー株式会社で実装した3つのアプローチが紹介されました。



１.マネージャーの役割を定義

マネージャーは単にメンバーの上に立つ者のことではなく、メンバー（タレント）の成長と活躍をサポートする役割であると定義し「ジャーマネ」と呼ぶ。

２. カルチャーの浸透

独自の言語と指針を軸に、指示待ちではなく「自分で考えて動く」組織へ。管理コストを下げつつ個人の自走を引き出す。

３. IM（Impact Milestone）制度

表面的な成果だけでなく、社員の「成長」を正しく可視化・測定する独自制度。正しく測ることが、正しい育成につながるという思想。

上場企業の施策でありながら、その本質は「最速でミッションに向かって走るための拠り所をつくること」。規模を問わず応用できる本質的なアプローチに、参加者からも活発な反応が寄せられました。

■ 午後の分科会：現場で即実践できる「ノウハウ」の共有

フリー株式会社 CHRO 川西康之氏当日の全体例会の様子

午後は「採用」「定着・育成」「人事AI・DX」の3つの分科会に分かれ、より具体的な議論が行われました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41497/table/71_1_5b9cc200099895759c4304241a7258a8.jpg?v=202605120151 ]

専門コンサルタントによる解説と、経営者同士の双方向のディスカッションを通じ、「自社で試せる施策が見つかった」という声が多く聞かれました。

■ 次回開催：2026年6月15日（月）

次回のゲストには、アルバイトから代表取締役社長へと上り詰めた「大阪焼肉・ホルモン ふたご」を国内外に展開する飲食・総合サービス企業、株式会社FTG Companyの森川誠氏をお迎えします。

ゲスト： 株式会社FTG Company 代表取締役社長 COO 森川 誠氏

テーマ： 「自学自走自主経営」





株式会社FTG Company

代表取締役社長COO

森川 誠氏

2011年に株式会社FTG Companyへアルバイトとして入社し、2025年に代表取締役社長兼COOに就任。人生理念と目的に生きる重要性を説き、「自学自走自主経営」のもと、メンバー一人ひとりの自己実現を支援。 長所伸展法を軸に、人が持つ可能性を信じ、物心共に豊かに生きる組織づくりを牽引し続けている。

■ 会社概要

研究会の詳細・お申込みはこちら :https://www.hr-force.co.jp/jinteki-shihon-kenkyukai

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングは、企業の持続的成長を「人的資本」の側面から総合的に支援するコンサルティングファームです。採用領域で培った豊富な知見を基盤に、専門性の高いコンサルティング機能を掛け合わせ、採用課題から組織活性化まで、あらゆる経営課題をワンストップで解決し、クライアント企業の持続的な価値向上に貢献してまいります。

所在地： 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F

代表取締役社長： 村田 泰子

Web： https://www.hc.funaisoken.co.jp/(https://www.hc.funaisoken.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】

広報担当：山崎 亜莉紗

E-mail：pr@hr-force.co.jp

TEL：03-4223-3164（10:00～17:00）