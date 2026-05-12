Rolling Stone Korea 2026年 BTS掲載号、SangsangJapan公式ショップにて日本国内予約販売決定！

株式会社SangsangJapan

株式会社SangsangJapanは、韓国発の音楽・カルチャーマガジン「Rolling Stone Korea」2026年 BTS掲載号の日本国内予約販売を5月12日（火）午前11時より開始いたします。

本号では、2026年3月、待望の活動再開を果たした世界的アーティストBTSが登場。グローバルな音楽シーンを牽引し続ける彼らの魅力を、多角的な視点から切り取った特集内容となっています。ビジュアル、インタビューともに、ファン必見の一冊です。

SangsangJapan公式ストアでは、正規ライセンスに基づく公式販売店として、国内最速クラスでのお届けを目指し、いち早くファンの皆様へお届けできる体制を構築しております。

この機会に是非お買い求めくださいませ。

■商品概要

商品名：Rolling Stone Korea 17号（BTS掲載号）

発売日：6月上旬（予定）

販売場所：販売ページはこちら(https://sangsangjapan.store/products/%E5%85%AC%E5%BC%8F-rolling-stone-korea-2026%E5%B9%B45%E6%9C%88%E5%8F%B7-bts%E6%8E%B2%E8%BC%89%E5%8F%B7-%E9%9F%93%E5%9B%BD%E7%89%88)

■韓国版特典内容

・Rolling Stone Korea オリジナルクラッチバッグ（カラー全4種のうちランダム1種）

■取扱店舗について

株式会社SangsangJapan 公式サイト https://sangsangjapan.store/

※他店舗は順次展開予定です。詳しくは株式会社SangsangJapan 公式サイトまたはSNSにてご確認ください。

■RollingStone公式ライセンスについて

『Rolling Stone KOREA』に関する権利契約は、ING KOREA Co., Ltd. が正式に契約を締結しております。

また、日本国内における展開につきましては、ING KOREA Co., Ltd. と株式会社SangsangJapanが契約を締結しており、株式会社SangsangJapanが日本国内での販売・流通を担当しております。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社SangsangJapan

所在地：東京都港区北青山3-6-7

代表者：金城 賢

事業内容：キャラクターIPライセンス商品の企画・製造・販売

公式サイト：https://sangsangjapan.store/

電話番号：050-1720-2677（平日10:00～17:00）※土日祝除く