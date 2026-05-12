「その1秒は一生もの」子どもたちの笑顔と挑戦の瞬間を描くセイコーの次世代育成活動「時育(R)」スポーツ新CMを公開

セイコーグループ株式会社

セイコーグループ株式会社（代表取締役会長 兼 グループCEO 兼 グループCCO 服部 真二、本社：東京都中央区、以下「セイコー」）は、次世代育成活動「時育(R)」の取り組みをより多くの方に共感いただくことを目指し、新たな企業CMを制作しました。あわせて、セイコーグループアンバサダーである歌手MISIAさんの楽曲を採用しましたので、お知らせします。

セイコーはグループパーパスである“笑顔であふれる未来を創る” の実現に向け、次世代を担う子どもや若者たちが「時」の大切さを学び、自ら考える力を育むことを目指した次世代育成活動「時育(R)」を展開しています。これまで「時を学び 未来をつくる」をコンセプトとし、「時・時計」「スポーツ」「音楽」「環境」など、さまざまな分野で子どもたちがわくわくする体験型プログラムを提供してきました。今回制作した企業CMでは、その中でも「スポーツ」に向き合う子どもたちの時間に焦点を当て、過去の陸上・水泳プログラムで撮影された写真を通じて、「時育(R)」の世界観を描いています。本CMは、コーポレートサイトの「時育(R)」ページで公開しているほか、今後、地上波やセイコーが協賛するイベント会場等での放映・放送を予定しています。

■わくわくする時間が、人を育てる。

一生懸命に取り組む子どもたちの一瞬の表情にフォーカスした新CM、時育(R)「陸上編」「水泳編」

本CMでは、子どもたちが体いっぱいで挑戦し、わくわくと笑顔がはじける瞬間を捉えた「時育(R)」プログラムの写真を使用し、一生懸命に取り組む一瞬の表情に焦点を当てています。陸上競技場やプールサイドに置かれた机と椅子は、スポーツの場もまた子どもたちが自ら考え、感じ、成長していく「学びの場」であることの象徴です。そして、机の上のノートを舞台に、ページをめくるように写真が重なり合い、子どもたちの成長の一瞬一瞬を丁寧に描きます。「時育(R)」を通じて、子どもたち一人ひとりが“ほんもの”に触れながら、自分らしい未来を歩んでほしいというセイコーの想いが込められています。

■新企業CMの概要

・タイトル：時育(R) スポーツ「陸上編」

時育(R) スポーツ「水泳編」

・公開時期：2026年春

・使用楽曲：MISIA「太陽のパレード」

・動画URL：＜陸上編＞30秒：https://youtu.be/GUWdG9SDbLU

15秒：https://youtu.be/-wjrw0tIDvM

＜水泳編＞30秒：https://youtu.be/-WIRfmoJLiQ

15秒：https://youtu.be/ZTTiszxME8E

■MISIAさんの新曲「太陽のパレード」を採用

本CMには、MISIAさんの新曲「太陽のパレード」を採用しています。セイコーは、「時育(R)」を通じて、挑戦するすべての子どもたちの一歩一歩に寄り添い、その成長の瞬間を後押ししたいと考えています。「太陽のパレード」が持つ、前へ進む力をやさしく照らし出すようなメッセージは、そうした想いと深く重なり、本楽曲の採用に至りました。伸びやかな歌声が、一瞬一瞬のきらめきを包み込み、CM全体をやさしく、そして力強く彩ります。

(C)リズメディア

＜MISIA＞

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。

東京オリンピック開会式では日本国歌を独唱。大阪・関西万博では、日本のナショナルデー「ジャパンデー」の「公式式典・公式催事」のプログラムの一環としてスペシャルライヴを開催した。

社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績から国際会議の大使などを歴任している。

現在、全国ツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」を開催中。

https://hoshizora.misiasp.com/xiii/

■「時育(R)」スポーツから学ぶプログラム

「時育(R)」のスポーツのプログラムでは、世界で活躍してきた現役アスリートやレジェンドアスリートとともに、体を動かす楽しさや、挑戦することの大切さを、実技を通して学ぶ機会を提供しています。さらに、世界大会で使用される計測機材を使った体験も実施しており、記録が生まれる瞬間を間近で感じることができます。こうした体験を通じて、アスリートや計測機材に触れながら、スポーツにおける「時」の価値を学ぶ時間を体感できるプログラムです。

「セイコースポーツアカデミー 陸上編 in 東京2025世界陸上」

セイコーがオフィシャルタイマーを務めた東京2025世界陸上の期間中に、会場の国立競技場で、女子100m日本記録保持者でセイコースマイルアンバサダーの福島千里さんが講師となり、アカデミーを開催しました。

――動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=h9OUe1a_R8E (https://www.youtube.com/watch?v=h9OUe1a_R8E)

「セイコーわくわくスポーツ教室 陸上編 in 岩手」

セイコースマイルアンバサダーの福島千里さんを講師に迎え、2024年7月、同教室初となる岩手県で陸上教室を開催しました。

――記事URL：https://www.seiko.co.jp/csr/magazine/article/00041.html

「セイコースポーツアカデミー 水泳編 in 滋賀」

東京オリンピック競泳女子200ｍ個人メドレー、400ｍ個人メドレーにて金メダルを獲得したセイコースマイルアンバサダーの大橋悠依さんを講師に、大橋さんの地元でもある滋賀のインフロニア草津アクアティクスセンターでアカデミーを開催しました。

――動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=e4BiDEawYuo (https://www.youtube.com/watch?v=e4BiDEawYuo)

――コーポレートサイト「時育(R)ページ」サイトURL

https://www.seiko.co.jp/csr/toki-iku/ (https://www.seiko.co.jp/csr/toki-iku/)