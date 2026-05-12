Amazon アカデミー 2026～AI×プロの知見で導き出す、下半期商戦の対策と打ち手8選～ 5/21(木)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年5月21日(木)に開催される「Amazon アカデミー 2026～AI×プロの知見で導き出す、下半期商戦の対策と打ち手8選～」に登壇することが決定しました。当社は「【EC担当者のためのAMC入門】SQLの壁を突破し、LTVを加速させるデータ分析の正解 - Ubun BASEが変えるAmazonマーケティング」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

Amazon アカデミー 2026～AI×プロの知見で導き出す、下半期商戦の対策と打ち手8選～

年々競争が激化し、アルゴリズムや仕様変更も目まぐるしいAmazon市場。

もはや「ただ出品して広告を回すだけ」では売上を伸ばすことが難しくなっています。昨今台頭しているAIも運用を効率化する強力な武器になりますが、ツールとして導入するだけでは真の成果には繋がりません。

現場を熟知した「プロの知見」と掛け合わせて初めて、競合に勝つための戦略へと繋げることができます。

本セミナーは、夏のビッグセール（Amazonプライムデー）から年末にかけての「下半期商戦」で確実な成果を得るために、Amazonのプロフェッショナル8社が集結する特別企画です。

最新のAI活用術をはじめ、Amazon市場で勝つための商品開発プロセス、モール内広告に依存しないSNS連動による利益体質化、さらには広告費の無駄を防ぐ不正転売・カート喪失対策や、一過性で終わらせない売上最大化の設計図まで解説します。

単なる機能的な「広告」や「SEO」の枠組みを超え、多岐にわたるAmazon運営のリアルな課題に対し、各領域のスペシャリストが長年培った確かなノウハウに基づく実践的な「8つの打ち手」を1日で網羅的にお伝えします。

視聴登録をいただくと、7日間アーカイブでもご視聴いただけます。下半期の勝敗を分けるこの5月のタイミングに、自社の課題をブレイクスルーするヒントをぜひお持ち帰りください。

ウブンは第8部（15:55～16:20）にて「【EC担当者のためのAMC入門】SQLの壁を突破し、LTVを加速させるデータ分析の正解 - Ubun BASEが変えるAmazonマーケティング」をテーマに、当社開発部/部長の田中が登壇します。

開催概要

日時：2026年5月21日（木）13:00~16:20

開催形式：オンライン開催（Zoom）

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://sobani.co.jp/archives/10559

参加費：無料

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:25）｜Amazon運営におけるAI活用の最前線！明日からマネできるプロのAI活用術3選！（株式会社そばに）

第2部（13:25～13:50）｜Amazon商品開発の新プロセス マーケット・インを超えた「逆算型マーケティング・イン」の全手法公開（株式会社blends）

第3部（13:50～14:15）｜Rufus時代のAmazon完全攻略 - COSMO対応カタログ設計と次世代スポンサー広告戦略（株式会社Picaro.ai）

第4部（14:15～14:40）｜Amazonで売上・営業利益を引き上げる！ ～科学的なAmazonマーケティング・広告・AI活用法～（株式会社ネイビーグループ）

第5部（14:40～15:05）｜“モール内広告に頼らない”売上づくりの実践戦略 ～SNS連動と戦略設計で実現する、中長期の利益体質化～（株式会社マクロジ）

第6部（15:05～15:30）｜Amazon売上を最大化する「勝率の設計図」 ～一過性で終わらせない、本質的な売上アップ戦略～（株式会社WUUZY）

第7部（15:30～15:55）｜広告費をかけても売上が伸びない理由は“タダ乗り”かも ～不正転売・カート喪失を防ぐAmazon戦略～（しるし株式会社）

第8部（15:55～16:20）｜【EC担当者のためのAMC入門】SQLの壁を突破し、LTVを加速させるデータ分析の正解 - Ubun BASEが変えるAmazonマーケティング（株式会社ウブン）

【こんな方におすすめ】

ウブンの登壇内容

- Amazonの売上が伸び悩んでおり、課題の全体像を整理したい方- 最新動向やアルゴリズム変更に置いていかれたくない方- 広告・SEO・商品ページ・在庫・データ分析など施策の優先順位を明確にしたい方- AIを活用した運用改善や効率化の方法を知りたい方- 部分最適ではなく、売上につながる全体最適の戦略を立てたい方

日時：2026年5月21日（木）15:55～16:20（第8部）

演題：【EC担当者のためのAMC入門】SQLの壁を突破し、LTVを加速させるデータ分析の正解 - Ubun BASEが変えるAmazonマーケティング

登壇者：株式会社ウブン 開発部/部長 田中 友章

登壇概要：

「AMC（※1）を活用したいが、エンジニアがいなくて進まない」「LTVを可視化して、次の打ち手を見つけたい」--そんなECブランドの課題を解決するセミナーです。

Amazonレポート自動化ツール「Ubun BASE」なら、本来SQL（※2）が必要なAMCのインサイトを、誰でも・簡単に・ノーコードで導き出せます。本公演では、LTVを軸にした最新のマーケティング戦略を紐解きながら、「Ubun BASE」の最新機能を用いた「売上を伸ばすためのデータ分析」を具体的にご紹介します。

最新のAmazon Adsトレンドから、LTV分析を明日からの施策に落とし込む方法まで、「専門知識不要でAMCを武器にする方法」を凝縮してお届けします。



※1：AMCとはAmazonが提供するデータクリーンルームソリューション。広告主はAMCでAmazon Adsデータと自社データを安全に分析し、広告効果の最適化や顧客理解を深めることができる。

※2：SQLとは「Structured Query Language（構造化照会言語）」の略で、データベースを操作するための標準的なプログラミング言語

ウブンからの登壇者

田中 友章

株式会社ウブン 開発部/部長

2007年に株式会社オプトに入社。株式会社電通に出向し、大手ナショナルクライアントのデジタルメディア戦略の立案と実行に従事。2012年にオプトに帰任後、DSPや広告効果測定ツールのプロダクトマネージャーに就任。グループ会社のスキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社では取締役に就任。

2020年にウブンに参画し、Amazonレポートの自動化ツール「Ubun BASE」を立ち上げ、開発とマーケティングを統括。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://sobani.co.jp/archives/10559

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/