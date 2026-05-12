【実証実験済み・外気比-12℃】炎天下の現場に「冷えた部屋」を即設置。現場用クール休憩所が熱中症リスクを低減

株式会社ワン・ステップ

エア防災関連機器の開発・販売を行う株式会社ワンステップ（本社：宮崎県宮崎市）は、2026年4月1日より販売開始した新製品「現場用クール休憩所（スポットクーラー付き）」において、冷却効果の検証を目的とした実証実験を宮崎本社で実施いたしました。

独自の「二重エアウォール構造」により、直射日光下で外気温が36.4℃に達する過酷な環境下においても、テント内部は23.7℃（外気比マイナス12.7℃）の冷涼な空間を維持することを確認しました。本製品を通じて、建設現場や屋外イベント、災害時の避難環境などにおける深刻な熱中症リスクの低減に貢献してまいります。

▶商品ページ：https://air-bosai.com/bosai-gensai/cool-rest-area/

■ 深刻化する屋外の熱中症リスクと開発の背景

全体写真スポットクーラー写真

近年、気候変動の影響により夏季の猛暑・酷暑は社会的な課題となっており、屋外における熱中症による健康被害や労働災害のリスクは年々高まりを見せています。特に、直射日光を遮る場所が少ない建設現場や屋外イベント会場、あるいは災害時の仮設避難所においては、確実なクーリングスペース（待機所・休憩所）の確保が急務となっています。

こうした課題に対し、当社はエア防災のノウハウを結集し、空間そのものを冷却することで物理的に熱中症リスクを下げることを目的とした「現場用クール休憩所（スポットクーラー付き）」を開発いたしました。

■ 実証実験の概要：宮崎市にて実施

実際の夏の炎天下を想定した環境下において、本製品が安全かつ涼しい休憩空間を確保できるかを客観的に検証するため、以下の条件下で実証実験を実施いたしました。

■ 実証実験の結果：外気比最大12℃の冷却効果を確認

- 実施日: 2026年4月2日- 実施場所: 株式会社ワン・ステップ 宮崎本社（宮崎県宮崎市）※当日は春季ではありましたが、日中の直射日光により地面付近（座面高さ）の局所的な温度が36℃を超える状況となり、夏季の過酷な炎天下を模した実証環境となりました。- テントの仕様: W:2.85m × D:3.0m × H:2.1m（収容人数：約5～6人）- 付属スポットクーラーの仕様：コイズミ「ラ・クール」※定格消費電力：300W（50Hz）／370W（60Hz） / 最大消費電力：750W- 測定機器と設置位置：RHYTHM製 温湿度計付き時計を使用。屋外・テント内ともに、実際に人が休憩する環境を想定し「椅子の上（座面）」に設置して計測。

気温が上昇する日中の60分間（15:30～16:30）にわたり、直射日光下のテント外気温と、スポットクーラーを稼働させたテント内気温の推移を計測いたしました。

【計測データ抜粋】

・15:30時点 … 外気温：30.5℃ ／ テント内気温：29.2℃ （温度差 1.3℃）

・16:00時点 … 外気温：36.4℃ ／ テント内気温：26.0℃ （温度差 10.4℃）

・16:30時点 … 外気温：35.4℃ ／ テント内気温：23.7℃ （温度差 11.7℃）

上記の通り、テント外が36℃を超える猛暑日レベルの環境下であっても、テント内は常に快適な20℃台を保つことが実証されました。

■ 高い冷却効果を生み出す「二重エアウォール構造」

15:30時点（外気温）15:30時点（テント内気温）16:00時点（外気温）16:00時点（テント内気温）16:30時点（外気温）16:30時点（テント内気温）

この確かな冷却効果は、単にスポットクーラーの性能によるものだけでなく、当製品独自の空間設計に起因しています

一般的な休憩用テントはPVC（ポリ塩化ビニル）シート1枚で構成されているため、外部からの熱を直接受けてしまいます。しかし、本製品はPVCシートを2枚重ね合わせた独自の「二重エアウォール構造」を採用しています。これにより、シート間に「空気の層」が生まれ、外気を強力に遮断します 。高い断熱性と保冷性を発揮し、冷気を外部へ逃がしにくい密閉性の高い空間を作り出すことで、スポットクーラーの冷却能力を最大限に引き出しています。

「単なる日陰」ではなく「キンと冷えた部屋」を屋外に即座に構築できる点が、本製品の最大の特長です 。本製品の熱中症対策への取り組みは、2026年4月23日放送のNHK宮崎放送局の報道番組「てげビビ!」においても紹介されるなど、多方面から反響をいただいております。

▶詳細はこちら：https://air-bosai.com/blog/nhk-tegevivi-live-report/

■ 価格および提供形態について

二重エアウォール構造

本製品は、お客様のニーズや設置期間に合わせて、販売およびレンタルにてご提供しております。

【レンタル価格目安】

- 基本料金：70,000円～- 1日レンタル費：3,500円～- 送料：40,000円～（※北海道・沖縄・離島除く）- 設営撤去費：170,000円～

【販売価格目安】

- 900,000円～※ご利用期間や設置環境に応じてご案内いたしますので、詳細はお気軽にお問い合わせください

▶お問い合わせ・ご相談フォーム：https://air-bosai.com/contact/#/

▶その他貯水商品：https://air-bosai.com/category/water-storage/

【今後の展開 / ビジョン】

株式会社ワンステップの「エア防災」部門は、単に利便性を提供するだけでなく、災害や過酷な環境から「人命を守る」ことを使命としています。

今後は、本格的な夏シーズンに向けて、建設業界の労働安全対策用途をはじめ、自治体の指定避難所における熱中症対策、スポーツ大会や野外フェスなどのイベント運営企業への導入を積極的に推進してまいります。気候変動という避けられない社会課題に対し、機能的かつ即効性のある防災・安全ソリューションを提供し続け、地域防災力と社会全体の安全衛生の向上に寄与していく所存です。

【会社概要】

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

代表取締役：山元 洋幸

事業内容：防災・減災・安全管理・貯水ツールの開発、販売、レンタル

設立：2002年6月

HP：https://air-bosai.com/

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

【本件に関するお問い合わせ先 / メディア向け連絡先】

株式会社ワン・ステップ

TEL：0985-64-5399（宮崎本社）

Email：air@onestep-miyazaki.com

お問い合わせフォーム：https://air-bosai.com/contact/#/