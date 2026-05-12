「どうせ無理」が変わった、岩手県北6年間。SET県北チームが解散し、NPO法人miraitoへ継承

認定特定非営利活動法人SET

「どうせ無理」と思っていた子が、「まずやってみよう」と動き出す。その瞬間を、岩手県北の中高生たちと6年間・3自治体にわたって積み重ねてきた記録が、2026年3月に一つの区切りを迎えました。

認定NPO法人SET（以下、SET）の県北チームは2020年4月、岩手町への参入を皮切りに、一戸町・葛巻町での若者支援事業を積み上げてきました。6年間で生まれた中高生主体のプロジェクトは累計60件以上、町外若者との関係人口は100名超。その県北チームが、2026年3月をもって解散し、新たな体制でスタートしていきます。

■ 一つの場面から

岩手町の中学生が初めてプロジェクト発表の場に立ったとき、発表前に「私、やっぱり無理かも」とつぶやいた場面があります。けれど発表を終えた彼女は、「次はこれをやってみたい」と自分から話し始めていました。単発のイベントではなく、同じ地域に何度も足を運び、名前を呼び合える関係性の中で育まれた、ごく日常的な変化の一つです。こうした場面を積み重ねるため、岩手町では「岩手町と僕らの未来開拓プロジェクト」を2020年度から、一戸町では「一戸町と僕らの未来開拓プロジェクト」を2023年度から実施しました。葛巻町では2021年度から若者関係人口創出事業を受託し、2023～2024年度には探究支援プログラム「ばず部」も展開しました。各自治体で毎年約15名の中高生が参加し、約60名の大学生が伴走者として関わることで、「自分には何もない」から「やってみたいがある」への変化を支えてきました。

2022年には岩手町に常設拠点「いわてユースセンターミライト」を開設し、週3～4回の放課後開放を継続。年間延べ中高生約600名・大学生約350名・地域の大人約250名が訪れる拠点へと成長しました。2024年度からは若者と地域の大人が世代を越えて対話する「トークフォークダンス事業」にも取り組み、若者支援の間口をさらに広げてきました。

詳細はnote記事(https://note.com/setforjapan/n/n059d47d92463?app_launch=false)をご覧ください。

■ 継承という選択

2026年3月の解散にあたり、岩手町・一戸町・葛巻町での人材育成事業、ユースセンター運営、対話事業はNPO法人miraito(https://miraito.org/)へ移管され、引き続き継続されます（いわてユースセンターミライトは2025年4月より既に移管済み）。

SETは葛巻町の若者関係人口創出事業を引き続き実施し、今後はSETとmiraitoがパートナーとして連携しながら、それぞれのビジョンのもとで岩手県北の若者支援を続けていきます。解散は終わりではなく、地域に根を張った新しい担い手への継承です。

6年間でつながった自治体・学校・大学生・地域の大人、そして挑戦してくれた若者たちが積み上げた関係性は、場所と人を変えながら確かにこの地域に残っています。あなたの地域にも、「まずやってみよう」と動き出せる若者がいるとしたら、その環境を育てるのは誰でしょうか。ぜひそういう環境を一緒に作らせてもらえれば嬉しいです。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747