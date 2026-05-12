【可搬300kg・狭通路対応】国産AMRを実機展示、ASPINAが「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2026」に出展

シナノケンシ株式会社

ASPINA（シナノケンシ株式会社、本社：長野県上田市、代表取締役社長：金子 行宏、以下「ASPINA」）は、6月11日(木)～6月13日(土)「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2026（ロボットテクノロジージャパン）」に出展します。

「自動化」「省人化」というキーワードを軸に、製造現場向け自動搬送ロボット（AMR）をはじめ、協働ロボット向け電動ロボットハンドなどを出展し、製造現場の具体的な課題解決のソリューションをご提案します。この機会にぜひASPINAブースへお立ち寄りください。

展示品紹介

製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR』

製造現場で作業者の方と一緒に働く工場内搬送用の国産AMRです。

スモールスタートに最適な導入のしやすさ、柔軟な拡張性を備え、自動で経路を探索して人や障害物を回避しながら走行します。本体幅60cmで小回りが利き、狭い通路も走行できるため現場のレイアウト変更は不要です。

QRコードで行き先指示など運用もしやすく、部品のライン間搬送や完成品の搬送自動化など、人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献します。

今回の展示会では、『AspinaAMR100/85L』と『AspinaAMR300』が設備と連携しながら、荷物の受け渡し、搬送を行うデモンストレーションを展示します。

『AspinaAMR100』は、製造現場で作業者の方と一緒に働く可搬重量100kgの自動搬送ロボットです。AMR本体と操作用ソフトウェアの標準パッケージで、AMRをスモールスタートで導入したい方に最適なモデルです。

『AspinaAMR85L』は、リフト機能を搭載し、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができるモデルです（可搬重量は85kg）。

『AspinaAMR300』は可搬重量300kgの製造現場向け自動搬送ロボットです。

100kg以上の重量部品など、人が台車で運ぶには困難な物でも簡単に自動搬送できます。可搬重量を増やしたにもかかわらず、走行できる通路の最小幅は80cmで、『AspinaAMR100』と同じ狭さの通路を走ることができます。

『AspinaAMR』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-pr協働ロボット向け『ASPINA電動ロボットハンド』

人の手のように「しっかり・優しく」つかむ協働ロボット向けのエンドエフェクタ（グリッパ）です。

異なる形状や硬さのワークを自動調整してつかみ分けるオートグリップ機能を搭載し、1台のロボットで複数のワークをピックアンドプレースできるため、多品種少量生産の製造現場に最適です。

丸ものワークには3爪モデル、角型ワークには2爪モデルをご用意し、ピッキング作業の「自動化」「省人化」で人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献します。

『電動ロボットハンド』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/roboticgripper/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-prAMR/AGV/電動アシスト台車向け『ASPINA薄型電動ホイール』

AMRやAGVの内製化や、手押し台車の電動アシスト化をご検討の方に最適な駆動ユニットです。

出力は80W～400W、タイヤ径はφ150～φ200までのラインアップを揃え、手押し台車の電動アシスト化から1tクラスの重量物搬送まで対応します。

ブレーキやエンコーダ、ドライバ（安全規格JIS D6802対応も可）は組み合わせ・カスタムにもモデル別で対応し、ロボットや搬送機器の「自動化」「省人化」で人手不足や労働人口の高齢化などの課題解決に貢献します。

今回の展示会では、『ASPINA薄型電動ホイール』CAIW-80BAが採用されている株式会社ユーエイの電動アシストユニット「tascal」デモ機をコラボレーション展示します。

『薄型電動ホイール』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/slim-motor-wheel/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-prフレームレスモータ『TQ-RoboDrive』

モータフレームを排した構造でロボットの関節などの装置にビルトイン可能なモータです。

ドイツTQ社製フレームレスモータ『TQ-RoboDrive』は優れたトルク密度、超低損失、高い放熱性を備えながら高い動的性能を実現します。

ロボティクス、医療、航空宇宙、光学などの高度な技術を擁する分野で”性能の限界”にチャレンジする技術者に最適で、ロボットや装置の小型化、軽量化、設計自由度向上に貢献します。

展示会概要

ASPINA（シナノケンシ）について

『フレームレスモータ』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/robo-joint/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-pr[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/7_1_dcef9d05a2b65b70929505bbb6bb367d.jpg?v=202605121151 ]来場登録やお問い合わせ :https://aspina-robotics.com/ja/news/event/202606-rtj2026-nagoya-announce/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-pr来場登録、見積り、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ASPINA（シナノケンシ株式会社）は、1918年に創立し、「世界中の人々の希望と快適をカタチにし、持続可能な社会の実現に貢献します」という提供価値のもと、精密モータ、アクチュエータ、ロボティクス製品などを開発・製造する企業グループです。自動化、医療、車載、宇宙などの分野で、研究開発から営業、製品設計、生産、サービスまでグローバルなネットワークを構築し、世界中のお客様のニーズに合わせた幅広いソリューションを提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/7_2_b2b7d0b9a9fa6cc0fc075f9f9a7b5d27.jpg?v=202605121151 ]

※ AspinaAMRはシナノケンシ株式会社または関連会社の登録商標です。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。