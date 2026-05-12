福岡発「CBシリーズ」最新プランをリアル体感！関東エリアモデルルーム内覧会を開催

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、オリジナル企画アパート「CBシリーズ」において、関東エリアで展開する最新プランのモデルルーム内覧会を開催いたします。

本内覧会では、先日開催したオンラインセミナーでもご紹介した ”type ZIO storage” や ”type LESTA” など、福岡エリアで高い人気を誇る最新プランの魅力を実際の空間でご体感いただけます。

■開催概要

「CBシリーズ」内覧会のお申込みはこちら :https://10-4.jp/nairan-view?no=65?sc=0001

【イベント名】 ”埼玉エリア” 新モデルルームお披露目内覧会（1Kロフト）

【対 象】 不動産投資をご検討中の方 ／ オーナー様 ／ 不動産投資に興味をお持ちの方

【開催日】 2026年 5月 16日(土) 9:00 ～ 17:00

【参加方法】事前予約制

【物件名】 CB原市エクラ

【方 法】 現地ご案内（事前予約制）

【会 場】 埼玉県上尾市原市６０１

【アクセス】新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「吉野原駅」徒歩８分

※お車でお越しのお客様には、近隣駐車場をご案内いたします。

■こんな方におすすめ

「CBシリーズ」内覧会のお申込みはこちら :https://10-4.jp/nairan-view?no=65?sc=0001

・CBシリーズを実際に見てみたい方

・関東エリアで不動産投資をご検討中の方

・差別化できる賃貸住宅に興味がある方

・収納力や空間設計を体感したい方

■開催背景

福岡エリアでの展開を中心に、多くの反響をいただいてきた「CBシリーズ」は、独自の複層構造や空間設計により、高い入居率と差別化された住空間を実現してきました。

特に近年は収納力や居住性に加え、“自分らしく暮らせる空間”へのニーズが高まっており、”type ZIO storage” や ”type LESTA” などの新プランにも多くの反響をいただいています。

今回の内覧会では、オンライン説明会では伝えきれなかった空間の広がりや導線、収納力などを実際にご覧いただきながら、「CBシリーズ」が提案する新しい住まいの価値をご体感いただけます。

■内覧会の見どころ



「CBシリーズ」内覧会のお申込みはこちら :https://10-4.jp/nairan-view?no=65?sc=0001

・独自の複層構造による開放感ある空間設計

・収納力とデザイン性を両立した《 type ZIO storage 》

・サンルーム採用の新プラン《 type LESTA 》

・“住み続けたい部屋”を目指したライフスタイル提案

・関東エリア展開モデルの最新仕様

実際のモデルルームを通じて、入居者ニーズへの対応力や、長期的な賃貸経営における競争力についてもご紹介します。ぜひお気軽にご参加ください。

「CBシリーズ」内覧会のお申込みはこちら :https://10-4.jp/nairan-view?no=65?sc=0001





三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/