梅雨・猛暑の不快を“ウェアラブルサウナ”で解消する新発想の「テックオシボリ」、5月12日発売。半導体の超吸水技術と「使い道」の再発明で“おしぼり3.0”に進化

株式会社kenma

あらゆる製品のフラッグシップをデザインの力で開発・支援する株式会社kenma（本社：東京都新宿区、代表取締役：今井裕平、以下kenma）は、吸水スポンジのパイオニア・アイオン株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：中村 勝、以下アイオン）と共同で、吸水ツールブランド「STTA（スッタ）」の第5弾商品として、これまでのオシボリを再解釈したリフレッシュガジェット「テックオシボリ」を、2026年5月12日（火）よりアイオン楽天市場店「AION SuiSui生活」、Amazonにて販売いたします。

（テックオシボリ公式サイト：https://www.stta.info/techoshibori）

おしぼり体験の再設計： “出される快感”を、“持ち歩く快感”へ

飲食店で提供されるのを待つしかなかった、あのおしぼりの快感。kenmaは、その体験を場所と時間の制約から解放しました。いつでもどこでも、自分のタイミングで極上のリフレッシュを自作する「おしぼり3.0」という新しいデザインを提案いたします。

- おしぼり 1.0：布製。飲食店などで提供されるのを待つ、受動的なリフレッシュ体験- おしぼり 2.0：紙製ウェットシート。携帯性は向上しましたが、あの「顔をうずめたくなる快感」は再現できませんでした- おしぼり 3.0：テックオシボリ。お湯や冷水を用いることで、オフィスや移動中を「最高のサウナ帰り」のような空間に変える、能動的に持ち運ぶためのリフレッシュガジェット

kenma が仕掛ける「おしぼり 3.0」：技術の「使い道」をデザインする

「kenma」の使命は、中小企業の優れた技術を「新しい体験」へと変換し、その価値を可視化させるフラッグシップを生み出すことです。今回私たちが着目したのは、半導体製造の現場を支えるアイオン株式会社の吸水素材でした。

本来、精密機器の製造工程で不可欠とされるこのハイテク素材を「人が最もリラックスする瞬間」に接続。約3年の開発期間を経て、新素材「クレマタッチ」を誕生させました。

緻密な立体構造を持つこの新素材は、布の約2.8倍というクッション性と、一般的なおしぼりの約2.7倍という圧倒的な含水量を両立。産業界の最先端技術をライフスタイルへと転換することで、これまでの常識を覆す究極の「拭き心地」を提案します。

ウェアラブルサウナ：夏の酷暑や梅雨の不快を「ととのい」へ変える

テックオシボリが提供するのは、単なる清拭機能ではありません。それは、場所を選ばない究極のリフレッシュ体験は“ウェアラブルサウナ”とも呼べる、新しいライフスタイルの提案です。

- 夏の猛暑・梅雨の不快を一瞬でリセット：湿気や汗でベタつく肌に対し、冷水を含ませたテックオシボリで一拭きすれば、驚くほどの爽快感でクールダウンが完了します。- ビジネス・テレワークの合間に「ととのう」：お湯を注いで顔に乗せれば、そこは自分だけのプライベートサウナ。熱気と「極ふわ」な肌ざわりが、蓄積した疲れを瞬時に溶かします。- メンテナンスもスマートに：驚異の排水性により、手で絞るだけで即座に水分が抜けます。生乾きのストレスを解消し、1日に何度でも「新品」の快感を持ち運ぶことが可能です。

※【安全に「最高の体験」をお楽しみいただくために】

素材の品質を保つため、60度以上のお湯には浸さないようご注意ください。また温水をご使用の際は火傷に十分注意し、ご自身にとって心地よいと感じる適切な温度でお楽しみください。

製品概要

アイオンによる新開発素材「クレマタッチ」を用いたリフレッシュガジェットです。水を含むとすぐに柔らかくなり、顔に乗せたり肌を拭いたりすることで、オシボリらしい極上の心地よさをお楽しみいただけます。携帯に便利なケースも付属します。

名称：STTA テックオシボリ

価格：2,200円（税込）

カラー：ブルーグリーン、ダークネイビー

サイズ：高さ174mm×直径62mm

重さ：約76g

材質：PVAスポンジ（オシボリ）

シリコーン（ケース）

販売先：AION SuiSui生活(https://item.rakuten.co.jp/aion/ai-0196/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTLP7SKW?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_KVYJN6PDT5SGNG5FR1SJ&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_KVYJN6PDT5SGNG5FR1SJ&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_KVYJN6PDT5SGNG5FR1SJ&th=1)

公式サイト：https://www.stta.info/techoshibori

＜使い方＞

浸す：付属のケースに水を注いで、テックオシボリを浸します。

拭く：ケースから取り出し、顔や首等を拭きます。

しまう：サイドポケット等、通気性のよい環境にしまって持ち運ぶのがおすすめです。

独自素材「クレマタッチ(https://www.stta.info/material-crematouch)」について

＜特徴＞

超柔軟・極ふわの肌触り優れた低摩擦性絞りやすさと優れた排水性

・超柔軟・極ふわの肌触り

吸水スポンジのパイオニア・アイオン株式会社が、人の肌のために開発した独自素材です。半導体・精密機器など繊細な接触が求められるハイテク産業を支える技術力で、肌ざわりを徹底的に追究しました。

・唯一無二の柔軟性と低摩擦性

アイオンが生産する給水スポンジの特徴である「微細な気孔が網目状に張り巡る構造」を見直し、より緻密な立体構造を実現。「柔軟性」「低摩擦性」を飛躍的に高めました。

・優れた排水性

従来の吸水スポンジ素材（PVA）は、一度濡らすと乾きにくいことが課題でした。クレマタッチは優れた排水性で“濡れたまま”の悩みを解消し、1日に何度も使うことができる日常使いのスポンジ素材です。

＜従来のオシボリとの比較＞

・約2.7倍の含水量

一般的なオシボリと比較して2.69倍の含水量を持つことから、顔や肌にしっとり馴染む、気持ち良い拭き心地をお楽しみいただけます。

・絞った後の残水量は約1/2

手で絞った後の残水量は、オシボリの約半分。2.69倍の含水量を持ちながらも水切れもよく、湿った状態が長引かないため、臭い残りや生乾きのストレスを減らします。

・約2.8倍のクッション性

やわらかく包み込むような、極ふわな拭き心地を実現。ゴシゴシ拭いても肌への負担を抑えることができます。

STTAについて

STTAは「水滴ストレスをなくす -NO Suiteki Stress.-」をコンセプトに、日常の水滴ストレスを低減する吸水ツールブランドです。様々な水滴シーンでのスムーズな拭き取りを実現するために、5年以上の歳月をかけて独自開発した特殊スポンジ「ソフラス」を採用し、身近な生活に起こる様々な”水滴ストレス”のシーンに応じたアイテムを展開しています。

STTAという名前には、ソフラスの高い吸水力にフォーカスし、アイテムを使った瞬間の「水を吸った！という驚き」を体験していただきたいという想いを込めました。

アイオン株式会社について（https://www.aion-kk.co.jp/(https://www.aion-kk.co.jp/)）

会社名：アイオン株式会社

所在地：〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-6-5 ソフト99ビル4F

設立：1999年12月1日

代表：代表取締役社長 中村 勝

事業内容：吸水・洗浄事業、ろ過事業、研磨事業、生活資材事業、

環境事業、医療事業

株式会社kenmaについて（https://www.kenma.co(https://www.kenma.co/)）

「日本の中小企業を脱下請け化させる」デザインと戦略立案のプロフェッショナル集団。代表取締役の今井裕平が神戸大学大学院を修了後、安井建築設計事務所、日本IBM、電通コンサルティングを経て、2016年に株式会社kenma創業。

企業の見過ごされた強みを発掘して、その会社の看板商品・サービスを創り出す「フラッグシップデザイン」を提唱。代表作のメモがわりに使えるリストバンドwemoは100万本を超える大ヒットを記録。その他、コクヨ初の賃貸住宅事業「THE CAMPUS FLATS Togoshi」、吸水スポンジタオル「STTA」、伊勢茶ボトルレンタルサービス「朝ボトル」など、数字で成果を示すことにこだわり、これまでにないユニークな商品・サービスを仕掛けている。

グッドデザイン賞をはじめ、IAUD国際デザイン賞、フェーズフリーアワードなど社会課題解決を対象としたデザイン賞を多数受賞。 「ヒット商品を次々と生み出すデザイン会社」として、テレビ東京『カンブリア宮殿』に出演。初の著書『すごいアイデア』（祥伝社）が刊行。

会社名：株式会社kenma

本社：〒162-0814 新宿区新小川町8-24-1 実森ビル3F

代表者：代表取締役 今井 裕平

事業内容：デザイン・ビジネスコンサルティング、ブランド・製品・サービス・空間デザイン

URL：https://www.kenma.co