Candy Stripperとmimi decor、個性的な2つのrurukoドールを限定受注。締切は5月26日まで

株式会社ペットワークスCandy Stripperとmimi decor、個性的な2つのrurukoドール

株式会社ペットワークスが製造するファッションドール「ruruko」の新作として、人気ブランド「Candy Stripper」と、リカ活シーンでも注目を集めるドール服作家ryoko（mimi decor）によるコラボレーションモデル2種が登場。現在、発売元である株式会社ホビージャパンにて2026年5月26日まで受注を受付中です。



ファッションとして楽しむドールrurukoから、個性豊かな2つのコラボレーションモデルが同時に登場。

ガーリーで小悪魔的なCandy Stripperと、洗練されたレイヤードスタイルが魅力のmimi decor。

それぞれの世界観を丁寧に落とし込んだ、ファッション性あふれるrurukoです。

ruruko ae [Candy Stripper]ruruko ae [Candy Stripper]

Candy Stripper(https://candystripper.jp/)の2026コレクションのルックを、rurukoサイズで再現したスペシャルモデル。

レースをふんだんに使用したセーラーブルゾンとチュールのベビードール、さらにフリルショーツまで精巧にミニチュア化。

ネコ耳のファーハットや3WAYブーツなど、ブランドらしい遊び心と存在感を凝縮し、幼さとエッジを併せ持つコーディネートに仕上げました。

■商品情報 →Dollybird(https://dollybird.shopinfo.jp/posts/58668183)

■受注ページ→Hobby JAPAN ONLINE SHOP(https://hobbyjapan-shop.com/shop/g/g520772580/)

■サンプル展示

2026年5月21日（木）夕方まで、Candy Stripper HARAJUKU(https://candystripper.jp/shoplist) にてサンプル展示中！

ruruko ae [mimi decor]ruruko ae [mimi decor]

人気のドール服作家ryoko（mimi decor(https://mimi-decor.com/)）とのコラボレーションモデル。

ハンサムショートヘアに、シアー素材のブルゾンとフリルハーネスを重ねたレイヤードスタイル。

シンプルながら計算されたシルエットと、着回し・アレンジの自由度の高さが特徴で、リアルクローズのスタイリングを楽しめます。

■商品情報 →Dollybird(https://dollybird.shopinfo.jp/posts/58670123)

■受注ページ→Hobby JAPAN ONLINE SHOP(https://hobbyjapan-shop.com/shop/g/g520772581/)



■販売情報

受注期間：2026年3月26日（木）～5月26日（火）

受注窓口：株式会社ホビージャパン

発売元：株式会社ホビージャパン

製造元：株式会社ペットワークス

発送予定：2027年1月～2月



■会社概要

【株式会社ホビージャパン】

所在地：東京都渋谷区

事業内容：出版事業、ホビー商品企画・販売、コンテンツ事業など

【株式会社ペットワークス】

所在地：東京都目黒区

事業内容：ドールおよび関連商品の企画・製造

■お問い合わせ

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ホビージャパン

メール：pr@hobbyjapan.co.jp

TEL：03-5304-9115