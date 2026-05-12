Candy Stripperとmimi decor、個性的な2つのrurukoドールを限定受注。締切は5月26日まで
Candy Stripperとmimi decor、個性的な2つのrurukoドール
株式会社ペットワークスが製造するファッションドール「ruruko」の新作として、人気ブランド「Candy Stripper」と、リカ活シーンでも注目を集めるドール服作家ryoko（mimi decor）によるコラボレーションモデル2種が登場。現在、発売元である株式会社ホビージャパンにて2026年5月26日まで受注を受付中です。
ファッションとして楽しむドールrurukoから、個性豊かな2つのコラボレーションモデルが同時に登場。
ガーリーで小悪魔的なCandy Stripperと、洗練されたレイヤードスタイルが魅力のmimi decor。
それぞれの世界観を丁寧に落とし込んだ、ファッション性あふれるrurukoです。
ruruko ae [Candy Stripper]
ruruko ae [Candy Stripper]
Candy Stripper(https://candystripper.jp/)の2026コレクションのルックを、rurukoサイズで再現したスペシャルモデル。
レースをふんだんに使用したセーラーブルゾンとチュールのベビードール、さらにフリルショーツまで精巧にミニチュア化。
ネコ耳のファーハットや3WAYブーツなど、ブランドらしい遊び心と存在感を凝縮し、幼さとエッジを併せ持つコーディネートに仕上げました。
■商品情報 →Dollybird(https://dollybird.shopinfo.jp/posts/58668183)
■受注ページ→Hobby JAPAN ONLINE SHOP(https://hobbyjapan-shop.com/shop/g/g520772580/)
■サンプル展示
2026年5月21日（木）夕方まで、Candy Stripper HARAJUKU(https://candystripper.jp/shoplist) にてサンプル展示中！
ruruko ae [mimi decor]
ruruko ae [mimi decor]
人気のドール服作家ryoko（mimi decor(https://mimi-decor.com/)）とのコラボレーションモデル。
ハンサムショートヘアに、シアー素材のブルゾンとフリルハーネスを重ねたレイヤードスタイル。
シンプルながら計算されたシルエットと、着回し・アレンジの自由度の高さが特徴で、リアルクローズのスタイリングを楽しめます。
■商品情報 →Dollybird(https://dollybird.shopinfo.jp/posts/58670123)
■受注ページ→Hobby JAPAN ONLINE SHOP(https://hobbyjapan-shop.com/shop/g/g520772581/)
■販売情報
受注期間：2026年3月26日（木）～5月26日（火）
受注窓口：株式会社ホビージャパン
発売元：株式会社ホビージャパン
製造元：株式会社ペットワークス
発送予定：2027年1月～2月
■会社概要
【株式会社ホビージャパン】
所在地：東京都渋谷区
事業内容：出版事業、ホビー商品企画・販売、コンテンツ事業など
【株式会社ペットワークス】
所在地：東京都目黒区
事業内容：ドールおよび関連商品の企画・製造
■お問い合わせ
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ホビージャパン
メール：pr@hobbyjapan.co.jp
TEL：03-5304-9115