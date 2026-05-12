スロットダイ塗工の条件最適化を学ぶオンラインセミナーを6/30開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、機能性フィルムのスケールアップや製造時の欠陥・トラブルに悩む技術者・研究者に向けて、スロットダイ方式の塗工における「理論と現場ノウハウ」を体系的に学べるオンラインセミナーを開催します。図やグラフを用いて現象理解を深め、演習・クイズを通じて「塗れる／塗れない」の判断基準やトラブルシューティングの勘所を身につけられます。

フィルム開発や製造の現場では、欠陥やトラブルが生産性・品質に直結する一方で、塗工に関する情報は「論文は学術的で実務に落とし込みにくい」「現場情報はノウハウに偏り全体像を掴みにくい」といったギャップが生じがちです。スケールアップや量産テストで顕在化する欠陥の原因を、理論と現場の観点から整理し、再現性のある判断基準を身につける機会が求められています。

セミナー概要

講座概要

- セミナー名：スロットダイ塗工の製造条件適正化と高精度化- 開催形式：Zoomによるオンライン講義- 開催日時：2026/6/30（火）13:30～16:00- 受講料：19,800円（税込）- 講師：浜本 伸夫 講師（Roll To Roll研究会 代表）

本セミナーでは、スロットダイ方式の塗工における「理論とノウハウ」を、現場での判断や条件設計に結び付けて解説します。開発・パイロット・量産それぞれで起こりやすい課題や、実験室とRoll to Rollの違い、量産テストで顕在化する塗工欠陥と原因など、スケールアップ時の論点も扱います。

セミナープログラム

1. はじめに

・塗工と乾燥（開発・パイロット・量産）

・フィルムが利用されている製品、フィルム要素、構成要素（厚み・層数）

・Dry厚とWet膜厚、Wet塗布量の決め方

・塗工方法の比較、開発ステップ、実験室とRoll to Rollの違い

・量産テストで顕在化する塗工欠陥と原因、スケールに対応した設備・調液スケール ほか

2. スロット塗工

・スロットダイの構成・給液方法・設置角度、薄塗り/厚塗りと限界

・最小膜厚（Ca数）と塗布可能領域（Coating Window）、Couette-Poiseuille流（非ニュートン含む）

・リップ形状、渦、OverBite/UnderBite、背面減圧しない操作

・同時重層塗工（粘度バランス、界面位置、渦形成条件、留意点）

・テンションド・ウェブ方式（テンションと流体圧、ギャップ見積、Coating Window、スロット渦）

・ダイ設計方法（マニホールド/スロット流動、差圧、断面形状、テーパー化、加工方法、調整ボルト）

・付帯設備（バックアップロールたわみ対策、シム、保温、減圧チャンバー）

・非ニュートン粘性の取り扱い（指数則、物質収支、剪断速度のオーダー）

・間欠塗工（流量/ギャップ制御、塗付け、塗り切り、タンデム塗工、移動方式）

想定対象- 塗工技術に関わる現場の技術者、リーダー- 塗工開発品に携わる素材研究者- バッテリー塗工、ペロブスカイト太陽電池、光学フィルム、粘着剤、バリアフィルムに携わる研究者

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/slot-coating/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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