宮城県・仙台市で「マッサージチェア買取強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級マッサージチェアの買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

- 高齢化- 住み替え- 遺品整理- マンション売却

などを背景に、

「大型マッサージチェアを処分できない」

「搬出できず困っている」

という相談が増加しています。

特に、高級モデルは、重量・サイズ・搬出難易度が高く、一般的な粗大ゴミ処分では対応が

難しいケースも少なくありません。

当店では今回、宮城県内で増加する大型健康家電の搬出・売却ニーズに対応するため、マッサージチェア専門査定体制を強化いたしました。

また、一部対象モデルについては、30,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。モデル・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/58_1_e00f924c5a54a6d74186ed8053590a4c.jpg?v=202605121051 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/

宮城県で増加する「マッサージチェア処分・売却」相談

高齢化に伴う大型健康家電整理ニーズ

宮城県では近年、高齢化の進行に伴い、

- 介護施設入居- 在宅介護終了- 高齢者世帯整理- 遺品整理

による大型健康家電の処分相談が増加しています。

特にマッサージチェアは、

- 重量100kg前後- 大型サイズ- 解体困難

という特徴があり、

「運び出せない」

「一般業者に断られた」

というケースも少なくありません。

分譲マンションで増える搬出問題

仙台市では近年、分譲マンション住み替えに伴う大型家具・大型家電整理も増加しています。

マッサージチェアは特に、

- エレベーターに入らない- 廊下幅が足りない- 玄関搬出困難

など、搬出トラブルが発生しやすいジャンルです。

「価値があるのに処分される」ケースも

高級マッサージチェアは新品価格が高額な一方、

- 搬出難易度- 再販知識不足- 動作確認の難しさ

「価値があるのに粗大ゴミ処分される」ケースも増えています。

マッサージチェアとは｜なぜ中古市場でも需要があるのか

https://www.666-666.jp/blog/massage-chair/?srsltid=AfmBOoq3k73b4bP2XCYztoTTp30HDNOfYHkM-Y3xjU2ci2G_yPoIBHJ_健康志向の高まりによる需要増加

近年、

- 健康志向- 在宅時間増加- リラクゼーション需要

の高まりにより、高級マッサージチェア市場が拡大しています。

中古市場でも一定の需要があり、状態が良いモデルは再販価値が残るケースがあります。

高級モデルは新品価格が非常に高額

高級モデルは、

数十万円～100万円超

となるケースも多く、

「簡単に処分できない」

というニーズにつながっています。

医療・介護用途でも利用されるケース

特に高齢者世帯では、

- 足腰負担軽減- 血流促進- リラクゼーション

目的で導入されるケースも多く、医療・介護分野とも親和性があります。

重点買取対象モデル

ファミリーイナダ「ルピナスロボ」

ファミリーイナダの「ルピナスロボ」は、最先端のAI（人工知能）技術を搭載した、単なるマッサージ機を超えた「メディカルチェア」です。最大の特徴は、指の第一関節まで再現した独自の「人工知能メカ」にあります。

AIが使う人の筋肉の形や硬さを瞬時に読み取り、凝っている箇所には深く、痛みを感じやすい箇所には優しくといった具合に、プロの手技のような絶妙な力加減をリアルタイムで調整します。さらに、腕や脚を包み込む多彩なエアー機能や、全身をしっかり伸ばすストレッチ機能も充実しており、日々の蓄積した疲労を根本から解きほぐします。

Panasonic「REALPRO（リアルプロ）」

パナソニックの「リアルプロ」は、熟練のマッサージ師の「親指の動き」を追求した同社最高峰のマッサージチェアです。

最大の特徴は、最小10mm幅の繊細な動きを可能にした「ヒューマンハンドモミメカ」です。AIが体型を正確に検知し、6000点以上のポイントから最適な位置を特定。体の凹凸に合わせてもみ圧をリアルタイムで制御します。首からおしり、太ももの付け根まで広範囲に届く温感モミ玉とエアーバッグの連動により、全身を深く力強く解きほぐします。

なぜ「マッサージチェア査定」は難しいのか

動作確認が非常に重要

マッサージチェアは、

- モーター- エアー機能- リクライニング- リモコン

など、多数の動作確認が必要になります。

重量・サイズによる搬出難易度

大型モデルでは100kg近くあるケースもあり、

- 階段搬出- 吊り下げ- 分解

が必要になることもあります。

作業費が上回るケースも存在

状態・年式・搬出状況によっては、

「搬出作業費が買取価格を上回る」

ケースもあります。

そのため現地確認が重要です。

「高級マッサージチェア30,000円保証」キャンペーン概要

対象モデル- ファミリーイナダ ルピナスロボ- Panasonic REALPRO EP-MAシリーズ（数字が60以上）保証内容

高級マッサージチェア30,000円～買取保証

※最低保証価格となります。モデル・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

保証対象条件- 動作正常- リモコン正常- 再販可能状態- 著しい破損がない保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- モーター故障- エアー故障- 強い臭い- 大きな破損- 搬出不可高級健康家電の再販体制を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、高級健康家電の再販力を強化しています。

再販ルートがあることで高価買取を実現

販路を持つことで、

- 買取上限価格向上- 廃棄削減- 買取可能範囲拡大

が可能になります。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

マッサージチェアのリユース市場の拡大

マッサージチェアの再流通体制を強化してまいります。

「捨てる前に査定」の文化づくり

価値あるマッサージチェアを適正評価する文化を広げていきます。

宮城県での大型家具循環促進

マッサージチェアの搬出・再販・リユースを通じ、地域循環型社会に貢献してまいります。

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