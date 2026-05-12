コンディショニングブランドTENTIAL、データ活用による顧客体験の高度化に向け「Google アナリティクス 360」を導入。イー・エージェンシーが戦略的パートナーとして計測基盤構築を支援

株式会社イー・エージェンシー

コンディショニングブランド「TENTIAL」を展開する株式会社TENTIAL（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中西 裕太郎、以下TENTIAL）は、さらなる顧客体験（CX）の向上とデータドリブンな意思決定の加速を目的に、Google アナリティクス 360（以下GA360）を導入いたしました。

本プロジェクトの導入支援および今後の計測設計パートナーとして、国内トップクラスの導入実績を持つ株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下イー・エージェンシー）を選定したことをお知らせいたします。

導入の背景｜ブランド急成長に伴う「攻めのデータ活用」へ

TENTIALは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、ECサイトや直営店舗を通じてリカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとするコンディショニング製品を展開しています。

BAKUNEは累計150万セット超（2025年8月時点）を突破するなど、事業を拡大しています。

顧客接点が多角化・複雑化する中、より精緻なデータに基づいた顧客理解と、BigQueryを活用した高度な分析環境の構築が必要となりました。そこで、サンプリングのない高精度なデータ収集と柔軟な外部連携が可能なエンタープライズ向けソリューションである「GA360」の採用を決定いたしました。

パートナー選定の理由｜事業スピードに対応するイー・エージェンシーの機動力

本導入にあたり、TENTIALが最も重視したのは「スピード感」です。変化の激しいD2Cビジネスにおいて、導入検討から意思決定に至るまでのイー・エージェンシーによるレスポンスの速さと、柔軟な対応力が選定の決め手となりました。

Google マーケティング プラットフォーム（GMP）における国内トップクラスの導入実績に基づく専門性と、TENTIALの事業成長スピードに並走できるサポート体制を高く評価いただいています。

両社は本プロジェクトを通じ、オフラインとオンラインを統合した高度なマーケティング基盤を構築してまいります。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。

■ 株式会社イー・エージェンシーについて

会社概要- 社名：株式会社TENTIAL- 設立：2018年2月- 資本金：9.1億円（2025年11月末時点）- 代表者：代表取締役CEO 中西裕太郎- 所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 西館5階- コーポレートサイト：https://corp.tential.jp/- 事業内容：コンディショニングブランド『TENTIAL』の運営- 上場証券取引所：東証グロース市場- SNS各種- - X：https://x.com/TENTIAL_Inc- - Instagram：https://www.instagram.com/tential/- - YouTube：https://www.youtube.com/@tential5821

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

代表者：代表取締役 甲斐 真樹

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階

事業内容：データソリューション・AI活用支援事業

URL：https://www.e-agency.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/