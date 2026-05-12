倒産を全国ニュースで報じられた経営者・梛木春幸氏が登壇。再起のリアルを語る勉強会を7月7日(火)に開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、食育日本料理家元・株式会社樹楽 代表取締役社長の梛木春幸（なぎ しゅんこう）氏を講師に迎え、勉強会「倒産が全国ニュースで報じられた経営者のその後 ～売上1/20、絶望の日々、そして東京での再起。『桜島灰干し』梛木春幸氏の全記録～」を、2026年7月7日（火）に東京・浜松町の参謀BAR浜松町にて開催します。

開催の背景

「倒産」は、すべての経営者にとって最悪のシナリオです。しかし、そのリアルを当事者から聞ける機会は、ほとんどありません。

桜島の火山灰を活用した水産加工品「桜島灰干し」を開発し、8年連続で売上1位を記録、テレビ東京「ガイアの夜明け」にも取り上げられた梛木氏は、コロナ禍によって売上が1/20に激減し、倒産。その経緯は全国ニュースで報じられました。

普通であればここで終わるところ、梛木氏の周囲では「奇跡」と呼ぶしかない出来事が続き、現在は東京で完全会員制レストラン（昼1組・夜1組）を経営し、再び歩き始めています。

本勉強会は、「万が一のとき、自分は助けてもらえる経営者なのか」「そもそも倒産の兆候に気づけるのか」を、当事者の言葉から見つめ直す機会として企画しました。

セミナーの特徴・見どころ

・8年連続1位の事業が、なぜ一瞬で崩壊したのか、当事者が語る

・倒産が全国放送された日、何を考え、何をしたのかをリアルに共有

・自殺を考えるほど追い詰められた日々の実体験

・倒産しても人が離れなかった理由

・東京の会員制レストランという再起モデルの全容

・倒産を経験した今だからこそ伝えたい、経営者への警告

開催概要

日時：2026年7月7日（火）19:00～22:00

タイムスケジュール：18:00～ 受付開始、 19:00～20:00 勉強会、 20:00～22:00 懇親会

会場：参謀BAR浜松町（東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内）（地図：https://maps.app.goo.gl/R9rZb6WPPv217CPk7 ）

参加費：勉強会は無料。懇親会に参加される場合は、飲食代の実費（6,000円前後）を頂戴します。

対象：経営者の方

申込URL：https://luma.com/lfpw3mdd(https://luma.com/lfpw3mdd?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

講師：梛木 春幸（なぎ しゅんこう）氏

食育日本料理家元、株式会社樹楽 代表取締役社長

鹿児島県出身。和歌山で出会った「灰干し」の技術に着想を得て、桜島の火山灰を活用した水産加工品「桜島灰干し」を開発。8年連続売上1位を達成し、テレビ東京「ガイアの夜明け」にも取り上げられる。

倫理法人会での活動をきっかけに講演活動を開始し、現在は年間300回の講演を行う。フランスでは22回の和食文化講演を実施し、スタンディングオベーションを受ける。ラ・サール高校（フランス）での和食マナー講座や、全国186校でのボランティア授業など、食育活動にも精力的に取り組む。

コロナ禍で売上が1/20に激減し倒産。その経緯は全国ニュースで報道された。現在は東京にて完全会員制レストラン（昼1組・夜1組）を経営するほか、飲食コンサルティング、商品開発、地方創生事業を手掛け再起を果たしている。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主催

デロイトトーマツグループにて1０年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」について

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

「参謀」の3つの特徴

- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

詳細は経営者コミュニティ「参謀」の公式サイト（https://www.ksanbou.co.jp/ ）をご確認ください。

※経営者コミュニティ「参謀」は、株式会社経営参謀と白潟総合研究所株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 石川哲也）が共同で運営しています。

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/