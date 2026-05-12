【事例公開】CPAエクセレントパートナーズが受講生約80万人のID基盤を約5ヶ月で統合～「Tactna」と「Auth0」で実現した、安全で拡張性の高いデジタルエコシステム～

TC3株式会社

AIエージェント時代向けたセキュリティとサービスガバナンスを実現する「Tactna（タクトナ）(https://www.tactna.com/)」を提供するTC3株式会社（以下、TC3、本社：東京都千代田区、代表取締役：須藤 義人）は、会計人材の育成・キャリア支援を展開するCPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介、以下「CPA」）の共通ID基盤として、統合ID・サービス基盤「Tactna（タクトナ）」およびOktaが提供する顧客向けID管理プラットフォーム「Auth0(https://auth0.com/jp)」を導入し、受講生約80万人のID統合を約5ヶ月で実現したことをお知らせいたします。

■ プロジェクトの背景：約80万人の基盤統合とセキュリティの抜本的強化

CPA様は「CPA会計学院」「CPAラーニング」「CPAジョブス」など、受講生80万人を超える大規模な学習・キャリア支援プラットフォームを運営しています。

それぞれのサービスは個別に最適化されていましたが、これらをID基盤を核にして統合することで、ユーザー体験のさらなる向上やデータ活用の最大化、セキュリティ基盤の強化を図るフェーズに移行したいと考えていました。

■ 導入の成果と特長

本プロジェクトでは、2フェーズに分けた段階的な移行を実施しました。10月に「会計学院」、11月に「CPAラーニング・CPAジョブズ」の統合を完了させるという強行スケジュールながら、TactnaとAuth0の活用により以下の成果を実現しました 。

1.開発工数とコストの劇的削減：

フルスクラッチ開発と比較し、初期コストを3分の2削減、市場投入スピードを50％向上（期間を半分に短縮）しました。

2.複雑な「ID統合フロー」の標準化：

既存の複数サービスでIDを持つユーザーに対し、初回ログイン時に安全かつスムーズにアカウントを統合する「ID統合モジュール」を構築。名寄せの技術的難易度をTactnaの標準・カスタム機能を組み合わせて解決しました。

3.ユーザー利便性の確保：

Tactnaの過去実装レファレンスを活用し、メールアドレスに加え、従来の「受講生番号」でのログインをサポート。

■ 今後の展望

CPA様は本基盤を「会計ファイナンス人材のインフラ」の核とし、会計ファイナンス人材の方々に更に価値の高いサービスを提供することを目指されます。Tactnaとしても、このようなユースケースに応えられるような機能を提供していきたいと考えています。

■ お客様からのコメント

「登録者約80万人を抱えるプラットフォームとして、ユーザー体験のさらなる向上やセキュリティ基盤の強化は最重要事項のひとつでした。

当初はフルスクラッチでの構築も検討しましたが、TactnaとAuth0の組み合わせを選択したことで、コストを3分の1に抑えつつ、スクラッチ開発では考えられない『半年』という短期間でリリースすることができました。特に、既存ユーザーを安全に統合するTactnaの『移行モジュール』の存在は、技術的な不確実性を排除する上で極めて重要でした。

共通IDという強固な土台が整った今、私たちはAIエージェントの提供やデータを活用したユーザー体験の充実による次世代のサービスの提供へ、よりリソースを集中させることができます。TC3は、当社のビジネススピードを技術面から最大化してくれる、信頼できるパートナーです。」

――CPAエクセレントパートナーズ株式会社 CTO 小川 敏一 氏

■ Okta社からのコメント

「CPAエクセレントパートナーズ様のビジョンの実現に、Auth0が貢献できたことを大変嬉しく思います。TC3様の『Tactna』による高度な実装力により、80万人規模の複雑な移行が短期間で完遂されたことは、今後AI活用を見据えたアイデンティティ管理のモダン化を目指す日本企業にとって、素晴らしいモデルケースとなるでしょう。」

――Okta Japan株式会社 代表取締役社長 渡邉 崇 氏

■おわりに

今回、約80万人規模のユーザーが日々使うウェブサービスや今後クロスユースを促したいサービスを1つのIDでログインして利用してもらうという大きなステップとなりました。TactnaやAuth0を利用することにより、導入のスピードは高まりました。TC3では、今後本基盤の運用に携わっていく中でIDに関わる業務領域へ貢献できるよう、努力していきたいと考えています。

詳細の事例記事はこちら

本事例の詳細については、TC3の事例をまとめたページからご確認いただくことが可能です。ID統合などをご検討されている場合にはぜひご確認ください。

事例詳細はこちら :https://www.tc3.co.jp/case/

TC3は、デジタルサービス開発のご支援はもちろん、デジタルサービス展開のための基盤であるカスタマーエンゲージメントハブとして「Tactna」を提供しています。Tactnaを活用することで、認証認可やID管理に必要となる機能をスピーディに品質高く実装することが可能です。

Tactnaの詳細はこちら :https://www.tactna.com/