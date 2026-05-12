【重版決定】発売1ヶ月で1万部突破！YouTube22万人超・桑名正典の新刊『やってよかった！習慣事典』が紀伊國屋書店新宿本店など大手書店で軒並みランクイン

株式会社パーソンズリンク

株式会社パーソンズリンク（代表取締役：桑名正典）は、2026年3月に発売した新刊『やってよかった！習慣事典 「人生が上がる」小さな行動100』（発行：すばる舎）が、発売から約1ヶ月で累計1万部を突破したことをお知らせいたします。

本書は、紀伊國屋書店新宿本店1Fの話題書コーナーでの大規模展開や、有隣堂各店での面陳列など、全国の主要書店で大きく取り上げられ、異例のスピードでの重版が決定いたしました。

紀伊國屋での講演会の様子

■ 「頑張らなくていい」が、一歩を踏み出せない若年層・ビジネス層の心をつかむ

先行きの見えない不安やSNSによる比較で「何かしなければ」と焦りつつも、重い一歩が踏み出せない――。そんな現代人のマインドに寄り添い、初版8,000部からスタートした本書は、発売直後から大きな反響を呼び、10代から40代の学生、会社員、フリーランス、主婦層まで幅広く受け入れられています。

「とにかく読みやすい」: 100個の習慣が短くまとまっているため、読書が苦手な層からも「これならできる」と支持されています。

「自分を責めなくて済む」: 「すごい人」との対比ではなく、今の自分のままで始められるというトーンが、不安を抱える層に深く刺さっています。

著者の桑名正典が提唱する「1回3分・50音順の習慣事典」というタイパ（タイムパフォーマンス）を重視した構成が、「これなら自分にもできる」という圧倒的な支持に繋がりました。

■ 【法人・企業様向け】累計1万部突破記念・特別キャンペーン

この度の累計1万部突破と重版を記念し、書籍をまとめてご購入いただいた企業・団体様を対象に、著者の桑名正典が直接伺う特別な特典を用意いたしました。社員研修や福利厚生、VIP顧客へのサービスとしてご活用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177298/table/3_1_61094b075e5e1a40a23c9f0092ce3e04.jpg?v=202605121051 ]

※講演会の交通費・宿泊費等は別途ご相談。

※先着順となりますので、規定数に達し次第終了となります。

特別キャンペーンのお申込みは、こちらから(https://n.personslink.com/form/performance_reception/)

特別キャンペーンに申込む :https://n.personslink.com/form/performance_reception/

■ 書店現場からの反響：紀伊國屋書店新宿本店、有隣堂などで注目の的に

紀伊國屋書店 新宿本店： 1Fの最注目棚にて大きく展開。

有隣堂： 各店舗にて面陳列が実施され、週間ランキングでも上位にランクイン。

有隣堂_横浜西口紀伊國屋_新宿本店１Fでの著者蔦屋書店_福岡天神三省堂書店_名古屋本店

■ 著者プロフィール：桑名 正典（くわな まさのり）

株式会社パーソンズリンク代表取締役。岡山大学大学院卒業（化学専攻）。「波動」と「論理的思考」を融合させた独自のメソッドで、延べ数千人の人生を好転させてきた。YouTube「波動チャンネル」は登録者22万人超。

【書籍概要】

タイトル： やってよかった！習慣事典 「人生が上がる」小さな行動100

著者： 桑名正典

出版社：すばる舎 （https://www.subarusya.jp/book/b672343.html）

価格： 1,760円（税込）