AIエージェントの最前線へ　──「メールエージェント」と「SEO記事生成エージェント」を搭載した次世代AIツールをリリース

TinyBetter株式会社

TinyBetter株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：樋口昭太郎、URL：https://www.tinybetter.com/ ）は、AIエージェント技術を活用した業務効率化ツールの提供を開始したことをお知らせします。

「AIは話題だが、実務で本当に使えるものが少ない」──そんな現場の声に応えるべく、私たちは開発を続けてきました。今回リリースするツールは、AIエージェントの最先端技術を軸に、現場担当者がすぐに・確実に・自信をもって使える設計にこだわった、TinyBetterの自信作です。

■ 機能１.：メールAIエージェント──「メール返信漏れ」「対応忘れ」をゼロへ

カスタマーサポート担当者やECサイト運営者にとって、日々のメール対応は大きな負担です。返品対応、クレーム処理、問い合わせへの返信など。件数が増えるほど、見落としや対応漏れのリスクも高まります。

本機能では、AIがメールの内容を自動で解析し、返信が必要なもの・タスク化すべきもの・リードとして管理すべきものを瞬時に振り分けます。

さらに、従来の「未読管理」とは一線を画すタスク・カンバン形式の管理画面を採用。担当者は優先度と進捗を一目で把握でき、チーム全体で対応状況を共有することができます。

【主な機能】

- AIによるメール内容の自動分類・振り分け- タスク化・リード化の自動提案- カンバン形式での進捗・対応状況の一元管理- 対応漏れ・二重対応を防ぐステータス管理

「メールを読む」から「メールを捌く」へ。対応品質とスピードを、同時に高めます。

■ 機能２.：SEO記事生成エージェント──「書くべき記事」を、AIが戦略から考える

コンテンツマーケティングにおける課題は、「記事を書くこと」ではなく「何を書くべきか、戦略的に判断すること」にあります。

本機能は、既存の記事を読み込んだうえで、サイト全体のコンテンツ戦略を分析し、次に必要な記事を提案・自動生成します。

AIが評価・参照する独自フレームワークには以下の指標が含まれます。

- 指標- 概要- Action- 記事がユーザーにとってほしい行動を誘導しているか- ContentDepthLevel- コンテンツの情報深度・網羅性- Intent- 検索意図との一致度- ReaderStage- 読者の認知・検討・決定フェーズへの適合- TargetReader- ターゲット読者像との整合性- TopicClusterRole- サイト全体のトピッククラスター内での役割

これらの指標をもとに、カニバリゼーションの検出・不要記事の精査・記事間の内部リンク最適化まで、サイト全体を俯瞰したSEO戦略を実行します。

「とにかく記事を量産する」時代は終わり。戦略的に、必要な記事だけを、高品質に。 それを自動で実現するのが、このエージェントです。

■ AIコンサルティング・開発支援も承ります

TinyBetter株式会社は、プロダクト提供にとどまらず、AIを活用したコンサルティングおよびシステム開発事業も展開しています。

「自社の業務にAIをどう組み込むべきかわからない」「特定の業務フローをAIで自動化したい」といったご要望にも、上流の戦略設計から実装・運用まで一貫してご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名：TinyBetter株式会社

代表取締役：樋口昭太郎

URL：https://www.tinybetter.com/

事業内容：AIエージェントツールの開発・提供、AIコンサルティング、AI活用システム開発

■ 本リリースに関するお問い合わせ

TinyBetter株式会社 広報担当 URL：https://www.tinybetter.com/ （お問い合わせフォームよりご連絡ください）

※ 一部機能は順次リリース予定です。最新情報は公式サイトをご確認ください。