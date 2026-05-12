下着・ルームウェアブランド「aimerfeel（エメフィール）」、ZOZO客注連携 by ストアレコード導入によりZOZO客注比率を3%→11%へ大幅改善！

ストアレコード株式会社

ストアレコード株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：樋口 幸太郎、以下「当社」）が提供するZOZOTOWN向け在庫連携アプリ「ZOZO客注連携 by ストアレコード」が、女性下着・ルームウェアブランド「aimerfeel（エメフィール）」を展開するソックコウベ株式会社（本社：兵庫県神戸市）に導入されました。

本導入により、ネクストエンジンに登録された全SKUの在庫情報をZOZOTOWNへリアルタイム自動連携することが可能となり、これまで取りこぼしていた販売機会を大幅に獲得。ZOZOTOWN売上に占める客注比率は導入前の3%から11%まで上昇し、客注売上自体も導入前比約3倍（300%）に拡大しました。

1商品で12SKU以上の展開がある下着カテゴリーにおいて、これまでは在庫数が少ないSKUを連携できず全体の約8割しかZOZOTOWNで販売できていなかったものが、導入後は全SKUを自動連携。

今回、導入に至った背景および導入の効果などを事例インタビューとして公開しておりますので詳細は下記URLをご参照ください。

■ZOZOTOWN客注比率を3%から11%へ。客注売上3倍を実現したエメフィール（aimerfeel）の在庫自動連携

https://service.storerecord.jp/aimerfeel-zozo

お問い合わせ :https://service.storerecord.jp/

導入の背景

ソックコウベ株式会社は、女性下着・ルームウェアブランド「aimerfeel（エメフィール）」を、全国の直営店舗および自社公式ECサイト、ZOZOTOWN、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、au PAYマーケットなど主要モール全般で展開しています。ZOZOTOWNは同社にとって主要販売チャネルの一つとして位置付けられています。

導入前は、手動でネクストエンジン在庫を連携する運用で対応していたため、以下の課題を抱えていました。

導入後のご利用状況

- 自社倉庫に一定以上の枚数がないSKUは客注連携できないことおよび1商品あたり12SKU以上の膨大な商品点数になることから手動運用では管理しきれず、ZOZOTOWNに客注連携できないSKUが2割程度存在していた- 客注対応のため、ZOZOTOWNから受け取る注文CSVをネクストエンジンへ取り込む作業が毎朝発生し、約1時間の運用工数が発生

「ZOZO客注連携 by ストアレコード」の主要機能をご利用いただくことで、上記の課題を解消しています。

ソックコウベ株式会社 EC事業部 和田 美津穂 様からのコメント

- ネクストエンジン在庫のZOZOTOWNへのリアルタイム自動連携ネクストエンジンに登録されている在庫情報を、ZOZOTOWNへリアルタイムで自動連携。これまで「在庫を預け入れている分および手動で客注連携している客注在庫しか販売できない」状態だったところから、自社倉庫の在庫を含めた全在庫をZOZOTOWNで販売できる状態へと運用を転換しました。- 全SKU連携への対応これまで在庫数が少なく連携できていなかったSKUを含めて全SKUの連携を実現。- 客注注文の自動取り込みによる伝票作業の削減ZOZOTOWNから受け取った客注の注文情報がネクストエンジンに自動取り込みされ、これまで毎朝約1時間かかっていたCSV取り込み・伝票作成作業がゼロに。週明け月曜日に土日分の客注がまとまる場面でも、追加の手作業なしで対応可能になりました。

ZOZO客注連携 by ストアレコードを導入する前は、ZOZOTOWNからの客注に対して在庫の自動引き当てが行われておらず、注文から手動での引き当てまでにタイムラグがあったため、他チャネルで予想外に売れてしまうと欠品が発生してしまうことがありました。加えて、運用上の制約で自社倉庫に在庫が少ないものは客注連携をすることができず、在庫不足により全体の約2割のSKUの販売が行えていない状況でした。そのため、お客様への販売機会を取りこぼしている感覚が常にありました。

導入後は、ネクストエンジンに登録されている全SKUの在庫情報がZOZOTOWNへ自動連携されるようになり、ZOZOTOWN売上に占める客注比率は3%から11%まで上昇しました。客注売上自体も導入前比で約3倍となり、これまで取りこぼしていた売上をしっかり獲得できるようになった実感があります。さらに、これまで毎朝1時間ほどかかっていた客注の伝票作業もゼロになり、現場の負担も大きく軽減されています。

「ZOZO客注連携 by ストアレコード」とはZOZO客注連携 by ストアレコード

「ZOZO客注連携 by ストアレコード」は、ネクストエンジン在庫データのZOZOTOWNへのリアルタイム連携、ZOZOTOWNからの客注注文情報の自動取り込みなどを実現するアプリです。SKU単位で連携対象を柔軟に設定でき、ZOZOTOWNに出店するブランドの販売機会拡大と運用工数削減を支援します。

今後の展望

お問い合わせ :https://service.storerecord.jp/

経営データ一元管理SaaS「ストアレコード」では、今後もOMSや基幹システムとの連携に課題を持つ企業様に対し、標準機能を拡張する柔軟なアプローチで課題解決を支援してまいります。

「ネクストエンジン以外のOMSでZOZO客注連携を実現したい」「基幹システムにPOSやEC売上データが取り込めない」といった課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

ストアレコードの標準機能を拡張して提供する独自モデルにより、一般的なシステムベンダーへ開発を依頼するよりも「早く・安価」に最適な環境を構築いたします。

経営データ一元管理SaaS「ストアレコード」とは

小売企業の経営に必要な売上・費用・仕入・在庫といったデータを、EC・モール・POS・OMSなど各チャネルからAPI・RPA連携により自動で収集・統合するSaaSです。収集したデータをもとに、商品別の限界利益やOTB管理、チャネル別KPIをダッシュボードで一元的に可視化。「Excel集計からの脱却」による現場の業務効率化と、データに基づく経営の意思決定の迅速化を同時に実現します。

会社概要

会社名：ストアレコード株式会社

創業：2022年12月

代表者：代表取締役 樋口 幸太郎

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル本館4B

お問い合わせ：info@storerecord.co.jp

サービスHP：https://service.storerecord.jp

会社HP：https://storerecord.co.jp/

代表者プロフィール

慶應義塾大学卒業後、2008年に伊藤忠商事株式会社に入社。2011年に退社し、Unistyle株式会社を共同創業、代表取締役COOに就任。2016年に同社の全株式を人材系ベンチャー企業に売却、2017年に代表を退任。2019年1月、子供服D2Cブランド「pairmanon」を運営する株式会社オープンアンドナチュラルに入社、取締役COOに就任。同職にてPL・BS責任を負いながら、モール・自社サイト運営、Web広告、物流、カスタマーサポート、財務・人事・経理などを統括し、売上20億円・営業利益1.7億円規模へと成長させた後、アダストリアグループに全株式売却。2022年12月にストアレコード株式会社を設立し、代表取締役に就任。