頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパ・全身リラクゼーションを組み合わせた新感覚の頭皮ケア専門リラクゼーション施設【深 - ととのい - 美箱】が、2026年5月16日(土)、熊本県熊本市東区保田窪にオープンします。

同施設は、東京赤坂の髪質改善エステサロン「美箱」を運営する山口潤が手がけるものです。

10種類の有名温泉水を活用した“頭の温泉”をコンセプトに、現代人が抱える脳疲労、睡眠の質の低下、頭皮環境の乱れ、ストレスに“頭から整える”という新しい休息体験を提案します。





頭浸浴イメージ





◇深 - ととのい - 美箱 とは

“頭の温泉”をコンセプトにした、頭皮ケア専門の新感覚リラクゼーション施設





【深 - ととのい - 美箱】は、熊本で“頭の温泉”をコンセプトに掲げる頭皮ケア専門のリラクゼーション施設です。

頭浸浴、温泉スチームサウナ、ヘッドスパ、育毛促進ケア、頭皮環境改善メニュー、全身リラクゼーションマッサージ、炭酸ボディマッサージなどを組み合わせ、頭皮だけでなく“脳疲労”にも着目した独自の施術を提供します。価格帯は2,980円～16,500円(税込)で、20代後半から50代前半の男女を中心に、日常的な疲労ケアからご褒美需要まで幅広く対応します。





頭浸浴を受けながら全身マッサージを同時に体験できる





◇頭皮だけでなく、“脳疲労”に着目した理由

元陸上自衛官だからこそ分かった、頭を休める場所の必要性





代表の山口潤は、元陸上自衛官です。

自衛官時代、長時間のヘルメット着用による頭皮の蒸れ、ストレス、疲労感に悩まされながらも、「頭皮をケアする場所」や「脳疲労を休ませる場所」がほとんどない現実を実感してきました。

その後、東京・赤坂で育毛促進エステサロン「美箱」を運営する中で、女性を中心に、抜け毛、ストレス、睡眠の悩みを抱える人が非常に多いことを知り、「頭から整える文化をつくりたい」「社会を支える人たちに恩返ししたい」という思いが強まりました。こうした原体験が、熊本で【深 - ととのい - 美箱】を立ち上げる原動力となりました。









◇一般的なヘッドスパとの違い

“癒やし”だけで終わらせず、頭皮環境と休息の質まで考える





一般的なヘッドスパが“癒やし”中心であるのに対し、【深 - ととのい - 美箱】は、頭皮環境と脳疲労の両方に着目している点が特徴です。

施術では、頭浸浴だけでなく、現地直送の温泉水を活用したスチームケアを組み合わせることで、頭から深く休まる没入感を演出します。さらに、和空間を活かした内装や、金魚鉢をイメージした水が流れる空間づくりによって、視覚的にも“ととのう”体験を目指しています。









◇ターゲットは、頭を酷使している現代人

現場職の方にも、ストレスや頭皮悩みを抱える女性にも





本施設が主に想定するのは、20代後半～50代前半の男女です。

特に、長時間ヘルメットを着用する自衛官、消防士、警察官、建設業などの現場職の方々、そしてストレスによる頭皮トラブルや睡眠の悩みを抱える女性のケアに力を入れています。

クラウドファンディングでも、ヘルメット環境による頭皮負担という社会課題に言及し、「頭皮ケアをもっと身近にしたい」「現場で働く人たちに還元したい」という姿勢を明確に示してきました。









◇前例がないからこそ、手探りでつくった“頭の温泉”

内装もホームページも、自ら形にした挑戦





今回の開業で最も苦労したのは、“頭の温泉”という前例のないコンセプトを、どう空間として実現するかでした。

頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせる体験設計、和空間としての没入感、来店前から世界観を伝えるホームページづくりまで、細部を一つひとつ手探りで組み上げてきました。「自分と同じ悩みを抱えた人を減らしたい」という強い想いが、“新しい休息文化を熊本から発信する”挑戦のための原動力となりました。









◇熊本で始める理由

地元への恩返しとして、東京赤坂で培った技術を届けたい





代表の山口は熊本県出身です。

クラウドファンディングページでも、「熊本の皆さんに恩返しがしたい」「東京で学んだ最新の頭皮ケア技術を地元熊本に届けたい」と語っており、今回の開業は単なる新規出店ではなく、地元還元型のUターン発想による挑戦でもあります。

東京赤坂で培った美容と頭皮ケアの知見を、熊本の暮らしの中に根づかせること。それが【深 - ととのい - 美箱】の大きな目的の一つです。





クラウドファンディングページ： https://camp-fire.jp/projects/937525/view









◇代表：山口潤コメント





「現代人は、気づかないうちに“頭”が疲れています。

スマホ、PC、ストレス、睡眠不足。身体より先に、脳が休めていない人が本当に多いと感じています。

だからこそ私は、“頭から整える”という新しい休息文化を広めたいと思いました。





また、自衛官、消防士、警察官、建設業など、社会を支える現場職の方々に、頭皮をケアできる場所を届けたいとも考えています。

【深 - ととのい - 美箱】が、ただのリラクゼーション施設ではなく、深く“ととのい”、また明日から頑張れる場所になれたらうれしいです。」









◇利用者に届けたい価値

“気持ちよかった”で終わらない、“また頑張れる”休息体験へ





施術後には、「頭が軽く感じる」「目の疲れがやわらぐ」「気持ちが落ち着く」「頭皮がやわらかく感じる」といった変化を体感してもらえる場所を目指しています。

さらに、継続的な利用によって、リフレッシュ習慣やセルフケア意識につながることも期待しています。

「ただのヘッドスパではない」と感じてもらえる背景には、珍しさだけでなく、“なぜこの店をつくったのか”というストーリーと、頭から整う体験価値への共感があると考えています。





10種類の現地直送有名温泉水を使用した、まったく新しい頭浸浴・リラクマッサージを行う【頭の温泉】施設

金魚鉢の中にいるような癒しの空間で頭から足先まで - ととのう - を。









【店舗概要】

店舗名 ： 深 - ととのい - 美箱

オープン日： 2026年5月16日(土)

所在地 ： 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪3-17-15

営業時間 ： 9:00～22:00

事業内容 ： リラクゼーション施設運営

価格帯 ： 2,980円～16,500円(税込)

公式サイト： https://shin-totonoi.bibako.com/

予約ページ： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000810053/

クラウドファンディングページ： https://camp-fire.jp/projects/937525/view

Instagram ： https://www.instagram.com/shin_totonoi_bibako