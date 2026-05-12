サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、本日より新しいサービス「SAMTY ID」をスタートいたします。お得な情報やイベント情報のほか、ここでしか見ることができない限定動画を配信いたします。





SAMTY ID





■登録方法

会員登録は無料です。下記QRコードよりご登録いただけます。





SAMTY ID QRコード





ぜひこの機会にSAMTY IDをご登録ください。





サムティくん1





■会員限定クーポン ※予告なく変更する場合がございます。

※他の割引・クーポンとの併用はできません。

※ご利用時に会員限定画面を十界の湯の受付係員にご提示ください。





利用場所・クーポン名：ネスタリゾート神戸 特別宿泊プラン

期間 ：5月11日～6月30日まで

内容 ：1日1室 平日素泊まりプラン

大人1名 3,600円(税込)

小学生以下 無料





利用場所・クーポン名：ネスタリゾート神戸 十界の湯 入浴料・岩盤浴

最大50％OFF

期間 ：5月11日～6月30日まで

内容 ：平日の入浴料50％OFF

土日祝は岩盤浴50％OFF





利用場所・クーポン名：SAMTYHotel Management 会員登録限定1,000円OFF

特別クーポン！！

期間 ：予約受付期間 5月11日～6月30日まで

宿泊対象期間 5月12日～9月30日

内容 ：宿泊部屋1,000円OFF 特別クーポンを配布





※割引金額は部屋毎に適用されます。

(割引金額が1,000円のクーポンで2部屋を予約した場合2,000円の割引となります。)





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■SAMTY ID概要

「SAMTY ID」に会員登録いただくことで、ネスタリゾート神戸やサムティホテルマネジメントが運営するホテルで使えるお得な会員限定クーポンの取得や、イベント・キャンペーン情報をいち早くお届けするメールマガジンの配信サービスをご利用いただけます。









■今後の展開

当社グループは、2027年以降にポイント制度の導入を予定しております。より便利でおトクなサービス情報を提供するとともに、「SAMTY ID」を通じて当社グループのサービスをより身近に、より利用しやすくしていくことで、お客様の生活をサポートしてまいります。









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/