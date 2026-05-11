新ビジネスバラエティ番組『First Jobs TV』始動！HRteamの集客力を背景に、動画から直接応募までをワンストップ支援。

株式会社HRteam

株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）は、中卒・高卒・新卒・第二新卒を含む30代以下の若手求職者に特化したYouTube番組『First Jobs TV』を本格始動したことをお知らせいたします。

本番組は、従来の求人票では伝えきれなかった企業の「本質的な魅力」を可視化し、SNS拡散から自社プラットフォームを通じた応募獲得までを一気通貫でサポートします。

「初任給高騰」と「選考早期化」が招く採用の空洞化

2026年卒以降の採用市場では初任給を30万円以上に引き上げる企業が急増しています。

人材獲得競争は激化の一途を辿っていますが、一方で以下のような課題が深刻化しています。

- スペック競争の激化： 給与や福利厚生などの「条件面」だけで差別化を図ることが困難に。- 早期離職の懸念： 入社月の転職サービス登録者が過去最高を更新するなど、条件だけで選んだ学生との「ミスマッチ」が加速。- 配属ガチャへの不安： 働く環境や人間関係が見えないことによる、若手の心理的ハードルの向上

このように、旧来のモノサシ（学歴や企業規模、給与額）だけでは、意欲の高い人材の確保と定着が難しくなっています。

条件競争から「共感」の採用へ

『First Jobs TV』は、こうした「数字や文字」だけでは伝わらない企業の“内側”にある魅力を、インフルエンサーの視点を通じて可視化するYouTube番組です。 ただの紹介動画に留まらず、SNSでの拡散、そして弊社プラットフォームを通じた「直接応募」までをワンストップで支援するのが最大の特徴です。

公式サイトはこちら :https://about.firstjobs.jp/tv/

First Jobs TVの3つの強み

- 「情報の透明性」によるミスマッチ防止文字だけでは伝わらない「働く人の生の声」や「職場の体温」を可視化。入社後のギャップを減らし、定着率向上に寄与します。- SNS多角展開による認知拡大YouTubeを起点にTikTokやInstagram等、各SNSへ最適化した形で展開。検索時に貴社の魅力溢れる情報が並ぶ状態を作り出します。- 動画で終わらせない「応募獲得」への導線単なるPR動画制作に留まらず、弊社独自のプラットフォームを活用。視聴者をそのまま応募へ導く、直接的な採用支援が可能です。初回配信は2026年5月11日19時より配信開始！

大物ゲストをMCに迎え、総フォロワー数900万人超の大人気インフルエンサーが赤裸々告白？！

https://www.youtube.com/@FirstJobsTV

チャンネル登録して、配信までお待ちください。

First Jobs TVへ出演 :https://about.firstjobs.jp/tv/

■ お問い合わせ・資料請求

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/

■ 株式会社HRteamについて

「働くに、挑む。」をミッションに掲げ、新卒紹介サービス『ジョブコミット』や中途紹介サービス『アゲルキャリア』、採用イベント『JOB HUNT』など、多角的なHRソリューションを展開。デジタルメディアとリアルな対面支援を融合させ、日本の雇用問題にイノベーションを起こし続けています。

■ 会社概要

社名：株式会社HRteam

代表取締役：上原 一輝

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

設立：2013年1月

事業内容：人材紹介事業、採用コンサルティング事業、採用イベント事業、ソーシャルリクルーティング事業

URL：https://hr-team.co.jp