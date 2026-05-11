株式会社GOAT競合に「グラム単価」で負けてた。食品ECが価格競争から抜け出すための「10軸競合比較シート」を無料公開

株式会社GOATは、「競合に「グラム単価」で負けてた。食品EC10軸競合比較シートで自社の強みと弱みを今すぐ数値で可視化する」を無料公開しました。グラム単価・レビュー件数・ランキング実績・LP品質・同梱物設計など10の軸で競合と自社を比較し、改善の優先順位がデータで見える2シート構成のツールです。

■ 「競合調査している」のに、差別化軸が言語化できない理由

「競合調査はしています」--でも「どこで勝てるか」を聞くと答えられない事業者が多い。競合の商品ページを「なんとなく見る」だけでは、差が感覚に留まり施策に落とし込めません。

グラム単価で比べると実は競合が優位なのに価格だけを見て「同等」と思い込んでいる。

レビュー件数が競合の5分の1なのにCVRを価格のせいにしている。同梱物の差がリピート率の差を作っているのに気づいていない--これらは10軸の数字で比較してはじめて見えてくる問題です。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 使い方シート

10軸の定義・スコアリング基準・分析の読み方を解説。「どの軸が最もCTR/CVRに影響するか」の優先順位ガイドつき

📊 比較入力シート・価格/コスト軸

グラム単価・内容量バリエーション・送料無料ライン・パッケージギフト対応を競合5社と比較する入力フォーム

📊 比較入力シート・信頼/実績軸

レビュー件数・点数推移・ランキング入賞バナー・LP品質スコアを月次で比較し改善優先順位を特定する手順

📊 比較入力シート・販促/物流軸

同梱物・リピート設計の差・ポイント変倍/クーポン設定・Rakuten最強翌日配送対応状況の競合比較と改善アクション

代表コメント

「競合分析で最も確実な方法は、競合商品を実際に購入することです。同梱物の内容・梱包品質・フォローメールの設計--これは商品ページを見るだけではわからない。10軸の比較シートに数字を入れながら、実際の購入体験もセットで積み重ねることで、本当の競合との差が見えてきます。まず競合5社のグラム単価を一覧化するところから、今日始めてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このシートが今すぐ必要な食品EC事業者

競合調査はしているが「自社がどこで勝てるか」を数字で言語化できない

価格以外の軸（グラム単価・同梱物・ランキング実績）で競合と比較したことがない

競合商品を実際に購入して同梱物・フォローメールを確認したことがない

【お申し込みはこちら】

「競合に「グラム単価」で負けてた。食品ECが価格競争から抜け出すための「10軸競合比較シート」を無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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