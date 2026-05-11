プレシャスパートナーズ、2028年卒学生向けオープンカンパニーのエントリー受付を開始

株式会社プレシャスパートナーズ

採用コンサルティング事業を展開する株式会社プレシャスパートナーズ(https://www.p-partners.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：高崎 誠司、以下：プレシャスパートナーズ）は、就職活動の早期化に対応し、2028年卒業予定者を対象としたオープンカンパニーのエントリー受付を2026年5月より開始いたします。

近年、就職活動の早期化が進み、学生が早い段階から進路選択を求められる機会が増えています。その一方で、十分な自己理解や企業理解が深まらないまま意思決定を行ってしまうケースも少なくありません。

実際に株式会社ABABAが実施した、2027年3月卒業予定の大学3年生・修士課程1年生を対象とした調査（※）によると、卒業前年度から始まる選考について、「早い」「少し早い」と感じている学生は合わせて55.6％にのぼりました。さらに、「自分の強み・弱みがわからない」と回答した学生も33.8％にのぼるなど、自己理解の不足が課題となっていることが分かっています。

こうした状況を踏まえ、プレシャスパートナーズでは、早期から就職活動を始める学生に対し、単に内定獲得を目的とした機会ではなく、自身の価値観や仕事の本質に向き合い、自己理解や業界・仕事理解を深められるコンテンツを実施いたします。

今後もプレシャスパートナーズは、学生一人ひとりが自身の価値観や適性と向き合い、プレシャスパートナーズの事業や仕事への理解を深めたうえで進路を選択できるよう、採用活動を通じて相互理解を深め、ミスマッチのない就職につながる機会を提供してまいります。

※株式会社ABABA「就活早期化に関する意識調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000068609.html

■2028年卒 オープンカンパニー概要

＜主な実施内容＞

・就活研究

・業界研究

・プレシャスパートナーズの強みを知る

・社員座談会

プレシャスパートナーズの会社概要や仕事内容を知るだけでなく、人材業界のビジネスモデルや成長性、今後のトレンドについても分かりやすく解説します。また、ミスマッチのないキャリア選択を実現するため、自身の価値観やキャリア観を整理しながら、自分に合った企業や仕事を主体的に選択していくことの重要性についてもお伝えいたします。

＜オープンカンパニー参加後も様々なコンテンツをご用意＞

オープンカンパニーに参加いただいた学生に対し、自身の価値観や適性を踏まえた進路選択ができるよう、採用担当者が継続的にサポートを行います。なお、すべてのコンテンツに参加された方は、プレシャスパートナーズの特別選考へ進むことも可能です。

・自己分析支援

実際の適性検査を活用し、定量的かつ客観的な自己理解を促進するとともに、フィードバックも実施します。

・模擬面接

現役の人事担当者による面接実践を通じて、アドバイスを行います。

・仕事体験

コンサルタント業務を体験できるワークを実施し、現場社員からのフィードバックを通じて実務理解を深めていただけます。

■2028年卒 オープンカンパニー 5月開催日程

【5月19日（火）13:00～14:30】

内容：業界研究・就活ワーク・営業職とコンサルタント職について＋座談会

対象：2028年3月に4年制大学および大学院を卒業（修了）見込みの方

実施形式：オンライン

【5月28日（木）10:00～11:00】

内容：業界研究＋座談会

対象：2028年3月に4年制大学および大学院を卒業（修了）見込みの方

実施形式：オンライン

お申し込みはこちら :https://www.career-cloud.asia/28/form/entryb/index/856a07cd493aebba8989f6eb76df140a※日程は随時公開いたします。別日をご希望の場合は、エントリー後にご案内いたします。

【採用サイト】

https://p-partners-recruit.jp/

■採用に関するお問い合わせ

採用担当者宛て

TEL：03-6911-0333（直通）

メール：saiyou@p-partners.co.jp



■株式会社プレシャスパートナーズについて

2008年に設立した採用コンサルティング企業です。

「仕事を通じて人々の人生を豊かにする」というミッションを掲げ、これまでに20,000社以上の企業に対して採用支援を行ってきました。採用の成功にとどまらず、その後の定着や活躍までを見据えた支援を行い、『雇用のミスマッチのない世界』を実現してまいります。



■株式会社プレシャスパートナーズ 会社概要

社名：株式会社プレシャスパートナーズ

代表：代表取締役社長 CEO 高崎 誠司

住所：〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番地1号 新宿住友ビル35階

設立：2008年4月

事業内容：採用コンサルティング事業（新卒採用サービス、中途採用サービス、採用支援サービス、人事コンサルティングサービス、採用ツール制作サービス）

URL：https://www.p-partners.co.jp/