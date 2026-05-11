『World of Tanks Modern Armor』に壮大な「戦士」イベントが5月12日から期間限定で登場

ウォーゲーミングジャパン合同会社

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向け戦車アクションゲーム『World of Tanks Modern Armor』において、歴史上もっとも手ごわい指揮官たちと共に戦場へ踏み出す、全く新しい「戦士」イベントを5月12日（火）から開催することを発表しました。プレイヤーは新登場の「トーナメント戦」に挑み、たくさんの報酬を獲得することができます。すべての戦闘が重要な意味を持つ、コミュニティ主導のトーナメントです。

公式トレーラー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=to0tBWMvoBw ]

■「戦士」イベント概要

5月12日(火)から6月1日(月)まで、戦車長の皆さんは数世紀にわたる歴史の中から選ばれた象徴的な軍事指導者、GEORG VON FRUNDABURG（ゲオルク・フォン・フルンツベルク）、MENG TIAN（ 蒙恬）、MARCUS CLAUDIUS MARCELLUS（マルクス・クラウディウス・マルケッルス）、MINAMOTO NO YOSHIIE（源義家）の中から1人を選び、陣営に加わります。

この3週間にわたるコミュニティイベントで、プレイヤーは毎週味方するチャンピオンを決めて出撃し、週ごとの勝者が最終週に覇権を懸けて激突します。

プレイヤーは戦闘やチャレンジを達成して「名誉」を獲得しましょう。最も多くの「名誉」を獲得した陣営の戦士が「トーナメント」を勝ち上がるため、すべての戦闘が、チャンピオンを勝利へ導く一手となります。

■4輌の新プレミアム車輌が登場

戦いに参加できる4輌の新たなプレミアム車輌が登場します。各車輌は、対応するチャンピオンのスタイルを反映した美しいデザインで描かれています。

「Reiter」は、厚い装甲と高い貫通力を備えた大戦後時代の中戦車で、重装甲の巨体として戦場に君臨します。前線を支配し、決して退くことのない車輌です。

「Hatamoto」は、ATGMランチャーと105mm砲を搭載したエスカレーション時代の中戦車です。静かかつ隠密性に優れ、遠距離から高所を取り、上空から苛烈なダメージを与えます。

東方から解き放たれた「Ruishi」は、極めて攻撃的なスピードを誇るTier VIII駆逐戦車です。ロケットブースターに支えられた高い貫通力により、素早く移動し、強烈な一撃を放つ危険な捕食者となっています。

「Praetor」は、Tier IX重戦車でありながら高速で、厚い装甲に守られ、戦闘中の適応力にも非常に優れています。圧倒的なダメージに加え、10度の俯角によって戦闘で新たな射撃角度を確保できるのは、侮れない存在です。

■新たなアルティメイト2D車長と3D車長

『World of Tanks Modern Armor』で初めて、4人の戦士それぞれに対応する強力なアルティメイト2D車長と、新たな3D車長を獲得できます。

アルティメイト2D車長は、9個すべてのスキルスロットが完全にアンロックされた状態です。これらの車長は「戦士ウォーチェスト」から入手できるほか、スタンダード版はコミュニティチャレンジを通じて獲得できます。

また、「戦士」イベントには、新たに完全レンダリングされた3D車長として、ゲルマン騎士車長「Ulrich der Wieseljager」も登場します。

■ウォーシールとして「感謝の手紙」が再登場

本イベントでは、「感謝の手紙」が今回は「ウォーシール」として再登場します。オンラインで利用可能で、プレイヤーは報酬や激励を味方に送り合うことができます。

詳細はこちら(https://modernarmor.worldoftanks.com/ja/cms/seasons/warriors/)をご覧ください。

■『World of Tanks Modern Armor』について

『World of Tanks Modern Armor』は、第二次世界大戦および冷戦時代にまたがる膨大な装甲車輌群をプレイヤーが指揮する、コンソール向けの基本プレイ無料マルチプレイヤーゲームです。1,000輌を超える戦車が登場する本作は、戦略的なチームベースの戦闘と奥深い進行システムを組み合わせており、プレイヤーは戦術的優位を懸けて戦いながら、車輌を研究、アップグレード、カスタマイズすることができます。

定期的なアップデート、シーズンイベント、進化し続けるコンテンツにより、『World of Tanks Modern Armor』は、世界中の数百万人のプレイヤーに向けて、拡大し続ける戦場体験を提供しています。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

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