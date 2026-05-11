5月12日(火)より、はなまる「初夏のクーポン祭り」を開催！公式アプリで“冷たいうどん100円引き”クーポン配信！！

株式会社吉野家ホールディングス

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市 代表取締役社長：前田良博）は、2026年5月12日(火)より、6月10日(水)まで、はなまる公式アプリにて、初夏のクーポン祭りとして、冷たいうどん100円引きのお得なスペシャルアプリクーポンを配信いたします。

公式ニュースサイト :https://www.hanamaruudon.com/news/2026/0511-10105.html

＼アプリ限定／ 初夏のクーポン祭り開催中！！

■冷たいうどんを存分に召し上がっていただきたいという思いを込めたクーポンをご用意

気温が上がり冷たいものが食べたくなるこの時期、日頃はなまるをご愛顧いただいているお客様に、冷たいうどんをお気軽に召し上がっていただきたいという気持ちを込めて、お好きな冷たいうどん1杯100円引きの特別な公式アプリクーポンをご用意いたしました。

店内はもちろんテイクアウトにもご利用いただけます。

この機会にはなまる公式アプリをダウンロードして、お得なクーポンをぜひご利用ください。

白ごま担々豚しゃぶごま担々ざる温玉ぶっかけ牛肉玉とろぶっかけ明太玉とろぶっかけ

《アプリ限定 初夏のクーポン祭り 概要》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/547_1_ab363534f8bed9b030cdc9af9fdddd38.jpg?v=202605110751 ]

《はなまるうどん公式アプリ》

『はなまるうどん 公式アプリ』ではアプリ限定のお得なクーポン、スタンプキャンペーン、キャンペーン情報、イベント情報などお得で便利にはなまるうどんをご利用いただけるコンテンツを随時配信しています

クーポン：季節限定うどんや天ぷら等のお得なクーポンを配信いたします

スタンプキャンペーン：税込500円ごとにもらえるアプリスタンプをためると、特別なアプリクーポンをプレゼントいたします

お知らせ：キャンペーン、イベントなどの最新情報をお届けいたします

メニュー情報：はなまるうどんで提供しているメニューのカロリー・アレルギー情報などもご確認いただけます

店舗情報：位置情報に基づいて現在地から最寄りの店舗を検索できます

はなまるうどん公式アプリ詳細 :https://www.hanamaruudon.com/app/

はなまる公式 Ｘ :https://x.com/hanamaru_udon/はなまる公式 Instagram :https://www.instagram.com/hanamaru_udon/はなまる公式 Facebook :https://www.facebook.com/hanamaruudon.jp

株式会社はなまる

はなまるでは「みんなに、おいしい驚きを。」を掲げ、今後もお客様においしさと驚きを提供する商品・サービスをお届けしてまいります