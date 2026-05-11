株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

POP-UP STORE、SHIBUYA109渋谷店限定コラボカフェがオープン！

豪華賞品等が当たるプレゼント企画も実施！

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する

「SHIBUYA109渋谷店」にて、2026年5月15日（金）～5月24日（日）の期間、YG ENTERTAINMENT所属のガールズグループ「BABYMONSTER」（ベイビーモンスター）が3rd MINI ALBUM [춤 (CHOOM)]をリリースすることを記念し、SHIBUYA109とのコラボレーション企画『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』を開催いたします。

期間中は「BABYMONSTER」のキャンペーンビジュアルが館内外に掲出されるほか、期間限定POP-UP STOREがオープン、メンバーが選べるチェキ風セルカフォト等が当たる豪華プレゼント企画を実施いたします。

さらに、コラボカフェではSHIBUYA109渋谷店限定オリジナルコラボメニューの販売、スペシャルフォトスポットの設置、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。

■『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』概要

開催期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

場所：SHIBUYA109渋谷店（東京） 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

内容：1.キャンペーンビジュアル掲出／コメント動画の放映

2.『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』オープン

3.『BABYMONSTER CHOOM CAFE』オープン

4.プレゼントキャンペーン

5.スペシャルフォトスポット／館内BGMジャック

特設ページ：https://shibuya109.jp/special/babymonster-shibuya109-campaign/(https://shibuya109.jp/special/babymonster-shibuya109-campaign/)

1.キャンペーンビジュアル掲出／コメント動画の放映

館内外に『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』のここでしか見られないキャンペーンビジュアルを掲出するほか、エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映されます。

2.『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』オープン

BABYMONSTER 3rd MINI ALBUM [춤 (CHOOM)]の発売を記念した「BABYMONSTER」のPOP-UP STOREが、期間限定でオープンいたします。

※取り扱いアイテムの詳細についてはPOP-UP STORE特設ページをご確認ください。

※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

※商品はなくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。

※多くのお客様のご来店が予測されるため、一部日程において事前予約による入場制限を実施いたします。

ストア名：『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』

オープン期間：5月15日（金）～5月24日（日）

場所：SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

入店予約期間：5月15日（金）～5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日） 各日10:10～13:00まで

POP-UP STORE特設ページ：https://shibuya109.jp/topics/dispbabymonsterchoom/(https://shibuya109.jp/topics/dispbabymonsterchoom/)

《商品イメージ》 ※価格は全て税込表記

※画像はイメージです。実際の商品とは色味・仕様が異なる場合があります。

※【FC会員限定】商品は、「MONSTIEZ (JP) 」会員または「MONSTIEZ MOBILE (JP) 」会員の方のみご購入可能です。

※上記のほか、BABYMONSTER×KUROMI商品を含む一部旧商品およびCD、LIVE Blu-rayの販売もございます。

3.『BABYMONSTER CHOOM CAFE』オープン

SHIBUYA109渋谷店8階にて、『BABYMONSTER CHOOM CAFE』がオープン！SHIBUYA109渋谷店限定のコラボメニューを販売いたします。

コラボカフェ、コラボメニューの詳細については特設ページをご確認ください。

期間：5月15日（金）～5月24日（日）

場所：SHIBUYA109渋谷店 8階

特設ページ：https://shibuya109.jp/topics/dispbabymonsterchoom/(https://shibuya109.jp/topics/dispbabymonsterchoom/)

コラボメニューイメージ

4.プレゼントキャンペーン

１.マストバイプレゼントキャンペーン

館内にて3,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計56名様にメンバーが選べるチェキ風セルカフォト等が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品：SPECIAL賞 メンバーが選べるチェキ風セルカフォト 計6名様

BABYMONSTER賞 オリジナルクリアファイル 計50名様

対象施設：SHIBUYA109渋谷店

応募期間：5月15日（金）～5月24日（日）

応募方法：応募専用特設ページからレシート画像と必要事項を送信

※5月15日（金）～5月24日（日）のみのレシートが対象です。

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみです。※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』、一部店舗でのお買い物は対象外です。

２.ステッカープレゼント

・館内の飲食店以外の店舗にて1会計3,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方

・館内の飲食店にて1会計1,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方

上記の方を対象に、『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』オリジナルステッカー（全2種）を先着でプレゼントいたします。

対象施設：SHIBUYA109渋谷店

配布期間：5月15日（金）～ 5月24日（日）

※5月15日（金）～5月24日（日）のみのレシートが対象です。

※ノベルティは各店なくなり次第終了です。

※ノベルティは各店舗レジにてお渡しいたします。

※1会計につき1枚までのお渡しです。※レシート合算不可。

※『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』、一部店舗でのお買い物は対象外です。

３.SNSプレゼントキャンペーン

SHIBUYA109渋谷店公式Xをフォロー＆該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼントキャンペーンを実施。

抽選で計6名様に、「BABYMONSTER」POP-UP STOREアイテムをプレゼントいたします。

賞品：POP-UP STOREアイテム 計6名様

応募期間：5月18日（月）～5月24日（日）

SHIBUYA109渋谷店公式Xアカウント：＠SHIBUYA109NET

※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。

※賞品は当選者お1人様につき1個のプレゼントです。

４.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間：5月15日（金）～5月24日（日）

SHIBUYA109公式LINEアカウント：SHIBUYA109（＠shibuya109）

5.スペシャルフォトスポット・館内BGMジャック

１.スペシャルフォトスポット

館内にて、「BABYMONSTER」仕様の

スペシャルフォトスポットが登場いたします。

スペシャルフォトスポット設置場所：

SHIBUYA109渋谷店館内 1階階段～2階階段

設置期間：5月15日（金）～5月24日（日）

２.BGMジャック

期間中の館内BGMを「BABYMONSTER」がジャックいたします。

人気楽曲を、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

放送場所：SHIBUYA109渋谷店

放送期間：5月15日（金）～5月24日（日）

フォトスポット装飾イメージ

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

BABYMONSTER（ベイビーモンスター）

BABYMONSTERはYG ENTERTAINMENT所属のガールズグループで、RUKA、PHARITA、ASA、AHYEON、RAMI、RORA、CHIQUITAのメンバーで構成されている。韓国、タイ、日本など多国籍のメンバーが、ボーカル・ラップ・パフォーマンス・ビジュアルの面で圧倒的な実力を誇る“モンスター新人”として、世界中の音楽ファンに鮮烈な印象を残した。

YouTubeでも爆発的な成長を遂げ、「次世代YouTubeクイーン」としての地位を確立。'SHEESH'は24時間再生数2441万回を皮切りに、1億回再生（10日）、2億回再生（33日）、3億回再生（186日）突破のすべてでK-POPガールズグループのデビュー曲として新記録を樹立。'DRIP'も急成長を見せ2億回再生を突破し、その勢いに支えられて公式チャンネル登録者数は1000万人に到達した。

2025年1月にはSeoul KSPO DOMEでデビュー初のワールドツアーを華やかにスタートさせ、20都市（U.S.A、Japan、Singapore、Hong Kong、Ho Chi Minh、Bangkok、Jakarta、Kuala Lumpur、Taipeiを含む）32公演で世界中のファンと交流している。

JAPAN OFFICIAL SITE：https://yg-babymonster-official.jp/

X：@_BABYMONSTER_JP

Instagram：babymonster_ygofficial