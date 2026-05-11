「2026NEW環境展／2026地球温暖化防止展」（※1）にて環境・省エネソリューションを展示

テルウェル東日本株式会社

テルウェル東日本株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：石川 達、以下「テルウェル東日本」）は、2026年5月20日（水）～22日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「2026NEW環境展／2026地球温暖化防止展」（主催：日報ビジネス株式会社、以下「本展示会」）にて、環境・省エネソリューションの展示を行います。

※1 「2026NEW環境展／2026地球温暖化防止展」は、社会課題である地球温暖化に対応する様々な環境技術・サービスを一堂に展示情報発信することにより環境保全への啓発を行い、国民生活の安定と環境関連産業の発展を目的として開催されます。

1． 背景と目的

テルウェル東日本の環境事業では、お客さま企業の電力コスト削減に貢献するために、省エネ効果を発揮する国内外のソリューションを取り揃えています。本展示会において、当社で扱う環境・省エネソリューションを展示・紹介し、電力使用量削減による脱炭素経営の実現に貢献いたします。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

2． 開催内容

（1）展示会名称 2026NEW環境展／2026地球温暖化防止展

（2）開催日 2026年5月20日（水）～5月22日（金）3日間

（3）主催 日報ビジネス株式会社

（4）開催時間 10：00～17：00 ※最終日は16：00まで

（5）開催場所 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

東1・2・3・7・8ホール及び東1・2・3ホール屋外実演会場

（6）ブース番号 東8ホール S807

（7）展示内容 テルウェル東日本が展開する環境・省エネソリューション、EneLead（※2）の

製品ラインナップである「FORCE」と「コンティニューム」を皆さまにご紹介します

※2 EneLeadとは

テルウェル東日本が展開する環境・省エネソリューションです。

各製品の省エネ効果や仕組みを公平に検証。導入前後の電力使用状況を綿密に分析し、効果を「見える化」したレポートとしてご提出します。さらに、導入後もお客さまの課題に寄り添いながら、継続的なサポートを実施します。

■FORCE

工場やビルなど、高圧電力を契約されている施設へつなげるだけで、建物全体の消費電力を5～15％省エネが可能な省エネデバイスです。「FORCE」は、テルウェル東日本がメーカー（株式会社エンポスジャパン）と国内総代理店契約を締結しています。

※お客さま設備の送電ロスにより効果は変動します。

■CONTINEWM（コンティニューム）

空調室内機の集塵フィルターと熱交換器の間に置くだけで、電力使用量を約10%（当社検証値）程度回復する空調省エネシートです。

※省エネ効果は建物の空調稼働状況や外気温度等の外部要因により変動します。

※お客さまの設備構成によっては設置できないことがあります。

（8）その他 本展示会は、完全事前登録制・入場料は無料となります。

下記の事前登録ページからご登録をお願いいたします。

（事前登録案内ページ ：https://www.n-expo.jp/nexpoinvi.html）

3． 今後の取り組み

テルウェル東日本は、お客さまの電力コスト削減のため、製品の省エネ効果や原理を検証し、製品導入後の効果検証まで継続的にサポートいたします。今後もさまざまな展示会へ出展を予定しておりますので、ぜひお越しください。

※出展予定展示会

2026年7月15日（水）～17日（金） 「プラントショー 2026」（会場：東京ビッグサイト）

2026年9月 9日（水）～11日（金） 「脱炭素経営EXPO 2026 秋」（会場：幕張メッセ）

【参考】

- テルウェル東日本株式会社 （環境・省エネソリューションページ）https://www.telwel-east.co.jp/products/environment/(https://www.telwel-east.co.jp/products/environment/)[表: https://prtimes.jp/data/corp/142341/table/12_1_ee7d7397010671bc73c8a12ebe9379bf.jpg?v=202605110451 ]