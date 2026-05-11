雨の日も楽しいムーミンバレーパークで、梅雨のお出かけが好きになる！ムーミン谷とアンブレラ「アンブレラスカイとあじさいロード」＆「雨の日限定プレゼントキャンペーン」2026年5月16日（土）スタート！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、現在好評開催中の「ムーミン谷とアンブレラ」のアンブレラスカイの下に、約1000株のあじさいが華やかに彩る「アンブレラスカイとあじさいロード」を5月16日（土）より開始いたします。同時に、雨の日に「KOKEMUS」内の店舗をご利用でポストカードが貰える「雨の日限定プレゼントキャンペーン」もスタートします。

「アンブレラスカイとあじさいロード」は、アンブレラスカイロード沿いに、鮮やかなカラーリングの美しいあじさいが咲きほこる、昨年大変好評を博した企画です。今年はアンブレラスカイロードだけでなく、パーク内の各スポットにあじさいが登場し、季節の演出がパワーアップ。パーク全体がカラフルなアンブレラやあじさいで華やかに彩られ、雨の日の新緑の美しさと相まって自然の美しさ、物語の世界の美しさを存分に堪能できる幻想的な空間が皆さまを優しくお出迎えします。

また「湖上のフラワーテラス」も、季節の花であるあじさいによって装いが大きく様変わりします。「花と物語のテラス」は、『ムーミン谷の彗星』の物語を追体験するスポットに変身し、あじさいと季節の花々で彩られ、今回のイベントのテーマである『ムーミン谷の彗星』がより深く体験できる空間に。無料エリアであるメッツァビレッジにもあじさいを設置し、合計で約1500株という昨年を大きく上回る規模のあじさいが初夏を演出します。

雨天時に輝く木々の新緑やあじさいの花々。自然が創る雨の楽しさに加え、2026年3月14日（土）に大型テントを備えた待望の全天候型シアターへリニューアルした「エンマの劇場」、原作者トーベ・ヤンソンの人生とムーミンの物語を知ることができる体感展示施設「KOKEMUS」、お子さまが五感で楽しみながら身体を動かせる「ムーミン谷のあそびのひろば」など雨の日も楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん。「KOKEMUS」内のショップでは5月16日（土）から、「雨の日限定プレゼントキャンペーン」として、雨をテーマにデザインされたアートのポストカードを、商品お買い上げの方へプレゼントも。雨の日だからこそ楽しい、梅雨の時期でもわくわくできるスポットが満載のムーミンバレーパークへ、ぜひお越しください。

【開催概要】アンブレラスカイとあじさいロード 2026

※画像はイメージです。

約1000株のあじさいが地上を彩り、上空は『ムーミン谷の彗星』をコンセプトにデザインされた鮮やかなアンブレラスカイが覆う。木々の美しい新緑に包まれるこの季節だけの絶景空間で、思い出に残る写真撮影をお楽しみいただけます。

■あじさいの品種： ホットレッド（ピンク系）、

パリジェンヌ（レッド系）、

アーリーブルー（ブルー系）ほか

■開催期間：2026年5月16日（土）～

※1か月程度の期間を予定。開花状況による。

※今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定。

▶2026年は「湖上のフラワーテラス」にもあじさいが登場！

※画像はイメージです。

まるで湖の上に花々が咲いているようなフォトジェニックな景色を演出する16m×20mの「湖上のフラワーテラス」に、あじさいが仲間入りします。

瑞々しいブルーやピンク、レッドなど色とりどりのあじさいの中には、ムーミントロールのシルエットの花壇など、ムーミン谷の仲間たちが隠れています。ぜひ季節ならではの写真撮影をお楽しみください！

■「アンブレラスカイとあじさいロード」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/event/44972/(https://metsa-hanno.com/event/44972/)

■「ムーミン谷とアンブレラ」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/(https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/)

【開催概要】「雨の日限定プレゼントキャンペーン」

※画像はイメージです。

雨の日にKOKEMUS内の店舗をご利用いただいた方に、オリジナルデザインのポストカードをプレゼント。

■開催期間：2026年5月16日（土）～6月30日（火）

※当日の天気予報が雨予報の場合、実施となります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。

※予告なく、開催期間を変更する可能性がございます。

※なくなり次第終了となります。

※絵柄は選べません。

■配布場所：KOKEMUS内の各店舗

●ムーミン谷の売店：1会計1,000円（税込）以上ご購入で1枚

●ムーミン谷の食堂：お食事された方全員

●ライブラリー カフェ：お食事された方全員

■「雨の日限定キャンペーン」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/event/44971/(https://metsa-hanno.com/event/44971/)

★雨の日でも楽しさ満点！

天候に左右されずムーミンの物語を満喫できるスポット★

▶「エンマの劇場」リニューアルオープン！雨も安心な全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアルしました。

新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

リニューアルにともない、いつ訪れても物語の世界に触れられる、ライブ感あふれる４つの新プログラムがスタート。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました。

■「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/(https://metsa-hanno.com/place/237/)

▶3階建の展示施設KOKEMUS（コケムス）

フィンランド語で「体験」を意味する「KOKEMUS」は、ムーミンの物語の生みの親トーベ・ヤンソンの人生と作品にふれて物語をさらに知ることができる場所です。日本で初めてのムーミンの常設展スペース、小説や絵本の世界の紹介、8ｍ超の巨大なムーミン谷のジオラマや、フィンランドのヘルシンキ・アート・ミュージアムからのアート作品など、多彩な展示をお楽しみいただけます。物語の世界に迷い込んだようなフォトスポットも満載の、パークの必見スポットです。

■「KOKEMUS」詳細：https://metsa-hanno.com/place/33412/(https://metsa-hanno.com/place/33412/)

▶KOKEMUS 3階「ムーミン谷のあそびのひろば」

ボーネルンド監修の北欧の知育プログラムを導入した屋内あそび場です。

ムーミンの物語に登場するシーンをモチーフにした３つのエリアで、室内でもからだをめいっぱい動かそう！

■体験料金：無料

■対象年齢：0～12歳

■営業時間：平日 10：30～15：50

土日祝 10：30～17：10

※各回30分毎の完全入れ替え制

※予告なく、営業時間を変更する可能性がございます。

■「ムーミン谷のあそびのひろば」詳細：https://metsa-hanno.com/place/28017/(https://metsa-hanno.com/place/28017/)

▶「～ムーミン谷の音声ガイド～ムーミンとめぐるアートと物語の世界」

「KOKEMUS」を巡り、ムーミンと原作者トーベ・ヤンソンの世界を深く知る音声ガイド「ムーミンとめぐるアートと物語の世界」。ムーミントロールとともに館内を巡りながら、物語の魅力と原作者トーベ・ヤンソンの芸術の世界をより深く楽しめます。

■営業時間：ムーミンバレーパークの営業時間に準ずる

■体験場所：KOKEMUS内 全12スポット

■参加費：無料

※1デーパスに『ムーミン谷の音声ガイド～ムーミンとめぐるアートと物語の世界～』が含まれます。

■「ムーミンとめぐるアートと物語の世界」詳細：http://metsa-hanno.com/onseiguide/(http://metsa-hanno.com/onseiguide/)

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/