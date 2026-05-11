【ロイズ】直営店限定でお好きな生チョコレートを2箱以上買うと生チョコレート[オーレ]が1箱もらえるキャンペーン開催！

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト(北海道札幌市)は、札幌市および近郊のロイズ直営店10店舗で、2026年5月11日(月)～5月31日(日)まで、お好きな生チョコレートを2箱以上ご購入の方を対象に、生チョコレート[オーレ]が1箱もらえるキャンペーンを開催しています。

▼期間

2026年5月11日(月)～5月31日(日)

▼対象店舗

・ロイズ東苗穂店 (札幌市東区東苗穂3条3丁目2-55)

・ロイズ札幌大丸店 （札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店地下1F）

・ロイズ厚別西店 (札幌市厚別区厚別西3条6丁目700-70)

・ロイズあいの里公園店 (札幌市北区あいの里3条9丁目21-50)

・ロイズ屯田公園店 (札幌市北区屯田9条5丁目3-4)

・ロイズ西宮の沢店 (札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目18-1)

・ロイズタウン工場直売店 （石狩郡当別町ロイズタウン1-1）

・ロイズ上江別店 (江別市上江別437-15)

・ロイズ新千歳空港店 （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F）

・ロイズ チョコレートワールド （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3Fスマイル・ロード）

＜店舗の詳細はこちら＞

https://www.royce.com/brand/shop/

▼内容

お好きな生チョコレートを2箱以上ご購入で、生チョコレート[オーレ]がその場で1箱もらえます。

※ご購入対象の生チョコレートは、期間中に販売中のすべての生チョコレートです。

※期間中は何度でもご利用いただけますが、お渡しする生チョコレートは、お一人様当日1箱限りとさせていただきます。

※お渡しする生チョコレートの種類は変更になる場合がございます。

※他のクーポンや割引・プレゼントキャンペーンなどと併用は出来ません。

生チョコレート[オーレ]

＼もらえる生チョコレートはこちら！／

ミルクのやさしい風味が魅力。生チョコレート人気No.1

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]は、こだわりのミルクチョコレートと北海道の生クリームを使って、やさしい味に仕上げた正統派のおいしさ。お口の中で、甘さがまろやかにとけていきます。風味付けに洋酒を使用しています。

＼お得な発送応援キャンペーンも開催中！／発送応援キャンペーン詳しくはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000804.000033166.html

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

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