幕末明治の鬼才・河鍋暁斎を特集 ｜ 日本美術オークション「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.26

株式会社加島美術

株式会社加島美術では、2026年5月23日（土）から5月31日（日）まで、「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.26を開催いたします。

「廻 -MEGURU-」は、近世・近代の日本画を中心に洋画、筆跡、版画、工芸など多様なジャンルの美術品を扱う入札会として2019年に誕生しました。創設以来、全国の出品者からお預かりした選りすぐりの作品を国内外の美術愛好家へご紹介し、現在では国内有数の日本美術オークションへと発展しています。

2026年5月開催の「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.26では、日本美術を代表する作家の作品が、各ジャンルより幅広く出品。オークションに初めて参加される方や、作品購入が初めての方にも、お気に入りの一点を見つけていただけるラインナップとなっています。

今回は、長澤蘆雪や下村観山など、都内美術館での展覧会で注目を集める作家の作品をはじめ、歌川国芳《みかけハこハゐがとんだいゝ人だ》、横山大観《杜鵑》、梅原龍三郎《牡丹》、棟方志功《みみずく図》など、見応えある優品の数々を出品いたします。さらに特集では、幕末から明治にかけて活躍した河鍋暁斎を取り上げます。

本入札会は、下見会ならびにオンラインにて、どなたでも無料でご参加いただけます。

日本美術の多様な魅力を味わえる廻オークションを、ぜひご体験ください。

特集：河鍋暁斎

幕末から明治期にかけて活躍した河鍋暁斎。狩野派の伝統的な画法を基盤としながら、卓越した筆力、発送の奇抜さで、独自の絵画世界を築き上げました。その高い技量と個性的な画風は暁斎の存命中から国内外で高く評価され、狩野派絵師として神社仏閣からの制作依頼を数多く手がけ、市井でも広く親しまれる存在でした。さらには国外においても多くの評論が著されるなど、国際的な注目を集めていました。こうした幅広い活躍を背景に、暁斎は風景画、戯画、仏画、動物画など、実に多彩な作品を数多く残しています。

本入札会では、その豊かな表現を物語る多様な14点を出品。河鍋暁斎の尽きることのない創造力と、多面的な魅力をご紹介いたします。

5月15日（金）よりWebサイトにて全ての出品作品を公開・入札受付！

下見会より早く出品作品の全ラインナップをご覧いただけます。

Webサイト：https://meguru-auction.jp(https://meguru-auction.jp/mem_top?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=m26)

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」2つのポイント!

出品作品一部主な出品作家[表: https://prtimes.jp/data/corp/12878/table/38_1_a8642453507ce80f7d2f773609779ee9.jpg?v=202605110151 ]下見会風景ポイント1：ガラスケースなし!作品を間近で鑑賞

出品作品をガラスケースなしで展示。作品の鑑賞はもちろん、実物のコンディションやサイズをご確認いただけます。

下見会風景ポイント2：専門スタッフによる作品のご案内

下見会には、作品知識を備えた専門スタッフが常駐しています。技法や見どころ、作家背景など、気になる点があればその場でお気軽にご相談いただけます。

下見会｜2026年5月23日（土）～5月31日（日）入場無料／会期中無休

営業時間｜10:00 ～ 18:00

会場｜加島美術（〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-2）

*下見会では常時展示されていない作品もございます。ご覧になりたい作品がございましたら、スタッフまでお申し付けください。

*ご来場が難しい方には、出品作品のコンディションレポートも送付可能です。お気軽にお問い合わせください。

オリジナルカタログを無料進呈!

全出品作品が掲載されたオリジナルカタログを無料進呈しています。カタログ送付をご希望の方は、フォームよりお申し込みください。

※冊子カタログは数に限りがございます。配布上限に達し次第、Webカタログ配布となります。

カタログ申し込みフォーム：https://www.kashima-arts.co.jp/contact/

同時開催! 競り上がり式のWeb限定オークション

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.26の開催に合わせて、Web限定オークションを開催いたします。「美術品入札会 廻 -MEGURU-」のWebサイトからご参加いただけます。

期間 : 2026年5月22日（金）～ 6月10日（水）21時まで

Web限定オークション：https://meguru-auction.jp/mem_goodslist?action=interauc

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.26 開催情報

下見会｜2026年5月23日（土）～5月31日（日）※入場無料 / 会期中無休

時間｜10：00 ～ 18：00

下見会会場｜加島美術(東京都中央区京橋 3-3-2)

出品数｜576 点

入札締切日｜2026年5月31日（日）18時

開札日｜2026年6月2日（火）15時

主催｜加島美術

Web｜https://meguru-auction.jp(https://meguru-auction.jp/mem_top)