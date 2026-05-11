【5/26オンライン報告会実施】思春期世代4,000人への「非交流型」居場所のニーズ調査・最終報告書を公開

認定NPO法人3keys

認定NPO法人3keys（東京都渋谷区、代表理事：森山誉恵）は、全国の13歳～18歳約4,000人を対象に実施した「中高生世代における『非交流型』居場所のニーズ調査」の最終報告書を公開いたしました。これに伴い、2026年5月26日（火）にメディア関係者、自治体・行政職員、教育・福祉関係者、研究者の方に向けたオンライン報告会を実施いたします。

報告会 参加申込フォーム :https://forms.gle/pA5oc1Bd1eLtoJeK6アンケート調査最終報告書のみをご希望の方もこちらから

本調査では、従来の児童館や青少年センターのような「他者との交流」を前提とした場所に対し、ハードルを感じている思春期世代の姿が浮き彫りになりました。

思春期世代の約３割が「非交流重視グループ」に属し、「交流重視グループ」よりも相対的に多いことが明らかに

全体の約3割にあたる子どもたちが

「一人で静かに過ごしたい」

「知っている人に会いたくない」

といった非交流や秘匿性へのニーズが高い「非交流重視グループ」に属しており、また、そうした子どもたちは、困難に直面した際に誰にも相談しない割合が高く、既存の支援の網目からこぼれ落ちている可能性が示唆されました。

中高生世代における 「非交流型」居場所の ニーズ調査報告書 P24より

5/26に実施する報告会では、調査結果の分析に携わった専門家によるご報告をはじめ、質疑応答の時間も設けさせていただきます。

今を生きる子どもたちの生活やニーズに合う「居場所」とはどのようなものなのか――。

子どもたちの安心・安全な成長を支えるために必要な環境設計について、みなさまとともに考える時間を持てたらと考えております。

なお、本件にお申し込みいただいた方には、報告会への出欠を問わず、調査結果の全容をまとめた「最終報告書全文（PDF）」を共有させていただきます。

資料のダウンロードのみを希望される方も、下記フォームよりお申し込みください。

報告会 参加申込フォーム :https://forms.gle/pA5oc1Bd1eLtoJeK6アンケート調査最終報告書のみをご希望の方もこちらから

■報告会開催概要

・日時：2026年5月26日（火） 14:00～15:00

・開催方法：オンライン（Zoomを予定）

・対象： メディア関係者、自治体関係者、教育・福祉関係者、その他関心のある方

・参加費： 無料

調査報告書の概要

■調査期間：全国の13歳～18歳の中学生および高校生世代（※1）

■実施時期：2025年9月1日～9月29日（インターネット調査）

■有効回答数：約4,002名（※2）

■調査体制：実施主体=認定NPO法人3keys、調査実施=株式会社テスティ―

■調査対象：全国の13歳～18歳の中高生世代

■検討委員：

青山 鉄兵 氏：文教大学准教授、こども家庭審議会こどもの居場所づくり部会委員

小野 義郎 氏： 和歌山県精神保健福祉センター元所⾧、こども家庭審議会障害児支援部会委員

加藤 弘道 氏：北海道大学大学院教育学研究院 准教授、公認心理師、臨床心理士

保志 幸子 氏：元港区子ども家庭支援センター所⾧

森山 誉恵：認定NPO法人3keys 代表理事

※１ 株式会社テスティ―のスマートフォンアンケートアプリ「Powl」のモニター

※２ 中学生1,074人（26.8%）、高校生2,705人(67.6%)、その他223人（5.6%）。「その他」の年齢層が多岐にわたり、分析結果の解釈が困難であるため、一部分析では中学生と高校生の結果のみ （計3,779人）を対象

アンケート調査の主なポイント

- 居場所に求める要素を分析した結果、全体の約33%が「知っている人に会いたくない」「ひとりで静かに過ごしたい」という「非交流重視」のニーズを持っている。- 非交流重視グループの中高生は、困難な時に「誰にも相談しない」と回答する割合が他グループの約2倍（約22～25%）にのぼる。- 児童館の利用者割合は中高生世代がわずか3.5%に留まっており、思春期特有の「秘匿性」「匿名性」へのニーズが満たされていない。認定NPO法人3keys（スリーキーズ）について

認定NPO法人3keysは、「どんな環境で生まれ育った子どもにも、必要な社会資源が行き届く社会」を目指し2009年より活動している団体です。児童養護施設などで暮らす子どもたちへの学習支援をはじめ、10代向け支援サービス検索・相談サイト「Mex（ミークス）」の運営、思春期世代の居場所確保に向けた啓発活動など、さまざまな活動をおこなっています。