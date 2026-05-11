株式会社ソーシャルPLUS、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門 最上位グレード「Premier」に認定

株式会社ソーシャルPLUS

株式会社ソーシャルPLUS（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門の最上位グレード「Premier」に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社ソーシャルPLUSが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社ソーシャルPLUSが認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。

■今後の展望

株式会社ソーシャルPLUSは「Technology Partner」のコミュニケーション部門において、最上位グレードの「Premier」に4期連続で認定されました。

当社はこれまで、LINEログインやID連携を軸に、顧客データと連動したCRM施策を実現する機能を提供してきました。ID連携によって顧客一人ひとりを適切に捉え、より良いコミュニケーション設計につなげてきた知見と実績が、今回の評価にもつながっていると考えています。

また、当社提供サービスのShopify向けLINE連携アプリ「CRM PLUS on LINE」は、2025年12月にサービス開始5周年を迎え、LINEのID連携ユーザー数は累計850万人を突破しました。こうした実績を通じて培ってきたEC領域でのCRM施策の知見も、当社の強みの一つです。

一方で、企業のLINE活用は、配信や連携の仕組みを整えるだけで成果につながるとは限りません。機能として実現できていても、顧客理解に基づく施策設計や運用改善が伴わなければ、本来得られる成果を十分に引き出せない場面もあると認識しています。

こうした背景を踏まえ、ソーシャルPLUSは機能提供型のSaaSから、LINEを起点に成果につながるCRM施策を支援するサービスへと進化するべく、2026年4月にサービスコンセプトを刷新しました。

今後は、ID連携や顧客データ活用のノウハウに加え、当社の各種サービスの提供や運用支援を通じて蓄積してきた知見と実績を活かし、LINEを活用したCRM施策を「使える状態」にとどめず、「成果が出る状態」まで引き上げる支援を強化してまいります。

■ソーシャルPLUSについて

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEを起点としたCRM基盤の構築を支援するSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINEのID連携を軸に、顧客データの統合からコミュニケーション設計、施策の実行・運用までを一体で支援しています。

LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINEヤフー Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位グレードの「Premier」に認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

・会社名：株式会社ソーシャルPLUS

・所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

・代表者：代表取締役 塚田 耕司（つかだ こうじ）

・事業内容：ソーシャルログイン / ID連携 / LINEのCRMを基軸とした SaaS 事業

・URL：https://www.socialplus.jp/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社ソーシャルPLUS

担当：深谷

メール：pr@socialplus.jp