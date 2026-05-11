【7/15～16】２Daysオンラインカンファレンス「CC AI BENCHMARK 2026」開催決定！独自レポート特典付き事前予約スタート！

Edge Works株式会社CC AI BENCHMARK 2026

AI SaaS企業のセールスマーケティング支援や、コンタクトセンター × AI（CC AIX）事業を手がけるEdge Works株式会社（本社：埼玉県、代表取締役：千葉 貴史）は、業界初となる「セミナー形式ではなく、ベンダーと主催者による営業セッション形式」および「独自比較レポート特典付き」オンラインカンファレンスを2026年7月15日～16日の2日間で開催します。

■ 開催背景

詳細を見てみる ＞ :https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/?ref=press_release&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_campaign=ccaibenchmark2026

コンタクトセンターにおいて、AIを導入するかどうかを議論するフェーズは、すでに終わりつつあります。今は、「どの業務プロセスに、どのAIを選ぶのか」を具体的に決めていく段階に入っています。

一方で、数多くのソリューションの中から最終的に1社を選ぶ判断は、決して簡単ではありません。

一度決定すると簡単に変更できるものではないからこそ、その責任も非常に大きいものです。

そして今、多くのコンタクトセンターの皆さまが、まさにその選択を迫られているのではないでしょうか。

最近、複数のコンタクトセンターの方々とお話しする中で、この「決める」ことの難しさを改めて痛感しました。それが、本イベントを開催するに至った理由です。2026年度、AIの本格導入にあたり予算を確保された企業も多いと思います。まさに今は、「決める」フェーズです。

本イベントが、コンタクトセンターの皆さまにとって有益な出会いや、より良い意思決定につながる2日間となることをお約束します。ぜひ、ご参加ください。

■ 本イベントの3つの特徴

1. 業界初・営業セッション形式のライブ配信

作り込まれたセミナー形式ではなく、リアルな商談の場をそのままライブ配信します。主催者が台本なしで質問・深掘りを行うため、各社の製品の強みだけでなく、課題への対応力や担当者の実力も自然と浮き彫りになります。※自社調べ（2026年5月11日時点）

2. 主催者による独自ベンチマーク資料を全参加者に提供

カンファレンス終了後、主催者が各社の所感・比較ポイントをまとめた独自レポートを参加登録者全員に無償で提供します。単なるスペック表だけでは判断しにくい「実際の選定基準」をプロ目線で解説した、他のイベントにはない付加価値です。

3. 気になるセッションだけの参加もOK・アーカイブ配信あり

全セッションへの参加が難しい場合でも、関心領域のセッションのみ視聴可能です。また、登録者限定でアーカイブ配信も提供予定のため、リアルタイム参加できなかった方も後日視聴できます。

■ 登壇企業（現時点）

■ 開催概要

登壇企業（2026年5月8日時点） ※残りのセッション枠も続々公開予定[表: https://prtimes.jp/data/corp/163625/table/4_1_962fc078ad4e3f8abf1d09504467b798.jpg?v=202605111251 ]

■ 対象者

■ Edge Works株式会社について

事前視聴を予約する（レポート特典付き） :https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/?ref=press_release&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_campaign=ccaibenchmark2026- コンタクトセンター部門の管理職・センター長- CS/CX部門責任者- DX推進・情報システム部門責任者- 経営企画・事業企画の責任者- AI導入の意思決定に関わる方

Edge Works株式会社は、AI SaaS企業向けのセールスマーケティング支援と、コンタクトセンター × AI（CC AIX）事業を手がける企業です。コンタクトセンターのAI活用における実務知見を強みに、ベンダーと導入企業の双方に向けたサービスを提供しています。

CCAIXサービス- 所在地：埼玉県- 代表取締役：千葉 貴史- 事業内容：AI SaaS企業向けセールスマーケティング支援、コンタクトセンター × AI（CC AIX）事業予約申し込みをする（無料） :https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/?ref=press_release&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_campaign=ccaibenchmark2026