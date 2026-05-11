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麻布大学がシリーズ60周年記念作品『ウルトラマンテオ』に 特別協力・獣医学監修として参画 −各分野の専門教員が集結。空想世界にリアルな獣医学を実現
この度、獣医系大学である麻布大学は、株式会社円谷プロダクション（以下「円谷プロ」）製作の新番組『ウルトラマンテオ』に、「特別協力・獣医学監修」として参画いたしました。
■【異例のタッグ】「命との向き合い方」で合致した本学の教育理念と作品ビジョン
2年前に、円谷プロから届いた「獣医学科の学生を主人公にしたい」という打診は、本学にとって大きな衝撃でした。
しかし、その根底にある「命との向き合い方」「動物との共存」というテーマは、本学の教育理念である「地球共生系」（地球上で多様な人・動物・環境が互いに尊重し合い、共に持続させる）と見事に合致していました。「この物語を描くなら、本学以外に適任はない」という自負のもと、全面協力が決定しました。
■【長年培った獣医学の知識と経験を活かして】各専門分野の教授陣による徹底監修
本作はウルトラマンというファンタジーの世界観を大切にしつつ、獣医学としての正しさを両立させる必要があったため、動物に関わる脚本描写と撮影に際しては本学教員による徹底した監修体制を整えました。
・統括：獣医学科長
・監修チーム：
アニマルウェア、野生動物、産業動物、伴侶動物、感染症、実験動物など、各専門分野の教授陣が脚本段階から全編を精査。「ウルトラマンの世界」と「現実の獣医学」のバランスを極限まで突き詰めつつ、動物愛護や福祉、倫理、衛生面など誤解を与えないよう、正しい認識をされるように監修しました。
■麻布大学からのメッセージ
本作はリアルな獣医学とウルトラマンというファンタジーが両立しています。子どもたちはもちろん、かつて子どもだった大人たち、そして動物に携わるすべての方々に観ていただきたい作品です。主人公・イブキたちが動物（怪獣）との対峙を通して、チームとしても成長していく姿に、どうぞ御期待ください。
■放送詳細
放送開始日：2026年7月4日（土／日本時間）
放送時間：日本時間 毎週土曜日 午前9:00〜9:30
国内放送局：テレ東系6局ネット 他
■作品公式サイト
https://m-78.jp/videoworks/ultraman-teo/
■本作に関する報道関係者様お問い合わせ先
株式会社 円谷プロダクション メディア関係者お問合せ先
https://m-78.jp/contact-us/media/
※作品に関する本学へのお問合せにつきましてはお答えできかねますので、御容赦ください。
■麻布大学について
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、トップクラスの実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでおり、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科、環境保健学研究科）の教育体制の下、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要
▼本件に関する問い合わせ先
事務局 入試広報・渉外課
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■【異例のタッグ】「命との向き合い方」で合致した本学の教育理念と作品ビジョン
2年前に、円谷プロから届いた「獣医学科の学生を主人公にしたい」という打診は、本学にとって大きな衝撃でした。
しかし、その根底にある「命との向き合い方」「動物との共存」というテーマは、本学の教育理念である「地球共生系」（地球上で多様な人・動物・環境が互いに尊重し合い、共に持続させる）と見事に合致していました。「この物語を描くなら、本学以外に適任はない」という自負のもと、全面協力が決定しました。
本作はウルトラマンというファンタジーの世界観を大切にしつつ、獣医学としての正しさを両立させる必要があったため、動物に関わる脚本描写と撮影に際しては本学教員による徹底した監修体制を整えました。
・統括：獣医学科長
・監修チーム：
アニマルウェア、野生動物、産業動物、伴侶動物、感染症、実験動物など、各専門分野の教授陣が脚本段階から全編を精査。「ウルトラマンの世界」と「現実の獣医学」のバランスを極限まで突き詰めつつ、動物愛護や福祉、倫理、衛生面など誤解を与えないよう、正しい認識をされるように監修しました。
■麻布大学からのメッセージ
本作はリアルな獣医学とウルトラマンというファンタジーが両立しています。子どもたちはもちろん、かつて子どもだった大人たち、そして動物に携わるすべての方々に観ていただきたい作品です。主人公・イブキたちが動物（怪獣）との対峙を通して、チームとしても成長していく姿に、どうぞ御期待ください。
■放送詳細
放送開始日：2026年7月4日（土／日本時間）
放送時間：日本時間 毎週土曜日 午前9:00〜9:30
国内放送局：テレ東系6局ネット 他
■作品公式サイト
https://m-78.jp/videoworks/ultraman-teo/
■本作に関する報道関係者様お問い合わせ先
株式会社 円谷プロダクション メディア関係者お問合せ先
https://m-78.jp/contact-us/media/
※作品に関する本学へのお問合せにつきましてはお答えできかねますので、御容赦ください。
■麻布大学について
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、トップクラスの実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでおり、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科、環境保健学研究科）の教育体制の下、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要
▼本件に関する問い合わせ先
事務局 入試広報・渉外課
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/