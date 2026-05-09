5月9日（土）マツダスタジアムで行われた「広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ」の一戦でフジテレビ『新しいカギ』（土曜 よる8時）にレギュラー出演中のハナコ・岡部大が始球式を務めた。

バスケットボール部出身で、野球やカープに対する馴染みはあまりないという岡部は人生で初めての始球式。『新しいカギ』の人気コーナー「学校かくれんぼ」の学生服姿に学生帽も被った岡部は、試合前の選手紹介アナウンスも担当し、力強い声で満員のマツダスタジアムを沸かせると、そのままマウンドへ。試合前に出演した『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援SP』では、野球解説者の達川光男氏からファーストにけん制球を投げるよう言われたというが、「そんな勇気はなかった」と、学生帽を脱ぎ丁寧に球場の各方向へ一礼。緊張の面持ちで投げたボールは見事ノーバウンドでキャッチャーのミットにおさまり、場内からは大きな歓声と拍手が沸き起こった。 投げ終わった岡部は、見守っていたスライリーに笑顔で抱きかかえられやりきった表情。「いい球でしたね！『新しいカギ』の収録で走りすぎて、全然練習ができなかったし、マウンドから投げるのも初めてだったけどマツダスタジアム気持ちよすぎました」と振り返った。 この日の試合は、フジテレビ系列・テレビ新広島のスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」として開催された。