軽やかな輝きを纏う。cui-cui SUMMER COLLECTIONが5月9日より登場

株式会社colors

株式会社colors（本社：山梨県甲府市、代表取締役：石井健太郎、以下 当社）が運営する、世界に誇る山梨のジュエリー産業から生まれたジュエリーブランド「cui-cui（キュイキュイ）」より、2026年5月9日（金）よりSUMMER COLLECTIONを発売いたします。



本コレクションでは、シルバー素材を中心に、夏らしい軽やかさと抜け感を楽しめるジュエリーを展開します。

涼しげな輝きと繊細なデザインで、これからの季節のスタイリングにさりげないアクセントを添えます。

素材は全てシルバー925（ロジウムプレーテッド）を使用。2026 SUMMER COLLECTION

「Warm Core」

- 奥に残る熱 -無機質なシルバーに、

削ぎ落とされたハートのフォルム。



柔らかなイメージを壊し、

より本質的な感情へ。



強さと艶さを共存させた

cui-cuiが魅せるシルバージュエリー。

シルバーの持つクリーンな輝きを活かし、軽やかで抜け感のあるデザインを提案。

シンプルでありながら存在感のあるフォルムや、重ねづけを楽しめるアイテムなど、日常のスタイリングに取り入れやすいラインナップをご用意しました。

暑い季節にも心地よく身に着けられる、涼やかなジュエリーをお楽しみいただけます。

ＨＯＯＰ ＥＡＲＲＩＮＧＳ

ぷっくりとしたフォルムが印象的な、ハートモチーフのフープスナップピアス。

ひとつで着こなしのバランスを整え、さりげなくこなれた雰囲気を演出します。

ハートモチーフは取り外し可能で、シンプルなシルバーフープピアスとしても着用できる2WAY仕様になっているため、スタイリングや気分に合わせて、異なる表情をお楽しみいただけます。

丸みを帯びたハートのやわらかな印象に、シルバーのクリーンでシャープな輝きを掛け合わせることで、甘さを抑えた大人のバランスに。

カジュアルな装いにはさりげないアクセントとして、きれいめなスタイリングには抜け感をプラスするアイテムとして活躍します。

季節を問わず取り入れやすく、日常に自然と馴染みながらも、さりげない個性を引き立てるジュエリーです。

ＲＩＮＧ

シルバー ハート リング | SV925 \14,850（税込）

指に沿うフォルムが印象的な、ハートモチーフのシルバーリング。

シンプルでありながら大胆なデザインは、甘さを抑えたモードな印象を演出します。

程よいボリューム感がありながらも、指に自然と馴染む設計で、見た目以上に軽やかな着け心地。

ひとつでスタイリングのアクセントとなり、コーディネート全体を引き締めてくれる存在です。

やわらかな曲線で描かれたハートに、シルバーのクリーンでシャープな輝きを掛け合わせることで、可愛らしさに頼らない大人のバランスに仕上げました。

やわらかな曲線で描かれたハートモチーフ。指に自然と馴染む設計で、見た目以上に軽やかな付け心地。

ＢＲＡＣＥＬＥＴ / A N K L E T

ブレスレット /アンクレット | SV925 \13,200（税込）

ブレスレットは、華奢なチェーンが肌にすっと馴染み、動くたびにさりげなく光を反射。

シルバーの上品な輝きを、日常のスタイリングに自然に取り入れることができます。

ベーシックでありながらも洗練されたデザインは、単体ではもちろん、重ねづけでも活躍。

カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに寄り添い、季節を問わずお楽しみいただけるアイテムです。

華奢なチェーンでありながら、手元にさりげない存在感を添え、シンプルなコーディネートにも自然と奥行きを演出。

主張しすぎないデザインのため、普段アクセサリーを身につけ慣れていない方でも取り入れやすく、男性にもおすすめしたいアイテムです。

一本でさらりと身につけるのはもちろん、異なるチェーンを重ねることで、より奥行きのあるスタイリングをお楽しみいただけます。

重ねる本数や組み合わせによって印象が変わり、その日の気分やファッションに合わせて自由にアレンジできるのも魅力です。

シルバーならではのクリーンな輝きが、日常の装いに自然と馴染み、さりげなく個性を引き立ててくれるアイテム。



ジェンダーやテイストにとらわれず、自分らしいバランスで楽しめるジュエリーに仕上げました。

ＣＨＡＩＮ ＮＥＣＫＬＡＣＥ

重ね着けにも便利なロングチェーンネックレス。

太過ぎないシンプルなチェーンが、すっきりとした印象に仕上げてくれます。

長さ違いのネックレスとレイヤードすることで、スタイリングに自然なリズムと奥行きをプラス。

シルバーならではの軽やかな輝きが、重ねても重たくならず抜け感のあるバランスを演出します。

ベーシックなデザインで、シーンを問わずマルチに活躍。

一本ではミニマルに、重ねればスタイリングのアクセントとして、幅広くお楽しみいただけるアイテムです。

軽やかなシルバーの輝きが、装いにさりげない抜け感とリズムをもたらすSUMMER COLLECTION。

シンプルなデザインの中に、それぞれの個性やバランスを宿し、

ひとつでも、重ねても、その日の気分やスタイルに寄り添います。

日常の延長にありながら、ほんの少し気分を変えてくれる存在として。



この夏のスタイリングに、自由で軽やかな輝きを添えてみてください。

cui-cui（キュイキュイ）とは

パリの蚤の市のように、「そこにいけばきっと何かと出会える」、ブランドにこだわらず自分らしく「ジュエリーをもっと身近に」をコンセプトとした株式会社colors（本社：山梨県甲府市、代表取締役：石井健太郎、以下 当社）が運営するジュエリーブランド。

長く使えるクオリティと、「かわいい」を真剣に追求する姿勢、また金の高騰が続く中、ジュエリーをもっと身近に、という思いからの価格が、多くのお客様に高くご支持いただいております。

■販売情報

発売日：2026年5月9日（金）

販売場所：各店舗・オンラインショップ

■店舗情報

ルミネ新宿店：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 4F

ルミネ町田店：東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田 3F

ルミネ有楽町店：東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町1 4F

ルミネ北千住店：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住 4F

ルミネ横浜店：神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 2F

ランドマーク店：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ3F

アトレ恵比寿店：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 5F

ペリエ千葉店：千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 本館1F

丸ビル店：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 3F

天王寺MIO店：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館1F

エスパル仙台店：宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 本館2階

公式HP：https://cui-cui.co.jp/

公式ONLINE STORE：https://cui-cui-onlineshop.com/

Instagram：https://www.instagram.com/cuicui.jp/