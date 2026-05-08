株式会社Poeme Arc

営業支援事業を展開する株式会社Poeme Arc（本社：大阪府大阪市中央区南船場3-2-22、以下「Poeme Arc」）は、古着ビジネスの卸売および販売支援を手がける株式会社ARIA（以下「ARIA」）と、古着領域における販売体制強化を目的とした業務提携を締結いたしました。

ARIAは、古着の卸売、自社EC運営、販売パートナー支援を軸に、法人・個人問わず古着ビジネスの立ち上げから運営までをトータルでサポートするサービスを提供しています。安定した仕入れルートと実践的な販売ノウハウをもとに、「仕入れ」「販売」「運営」を一貫して支援している点が特徴です。

▶ARIA公式サイト：

https://aria-used.com

Poeme Arcは本連携により、ARIAが提供する古着サービスの販売パートナーとして、顧客企業および個人事業主に対する導入支援および営業活動を担います。これにより、古着ビジネスへの新規参入を検討する事業者に対し、仕入れから販売、運営までを包括的に支援する体制を構築し、よりスムーズな事業立ち上げを実現します。

Poeme Arcは、営業支援のノウハウを活かし、ARIAの提供する古着ビジネス支援サービスの認知拡大および導入促進を推進してまいります。

今後も両社の強みを掛け合わせることで、古着市場における新たなビジネス機会の創出および、持続可能な事業モデルの普及に貢献してまいります。