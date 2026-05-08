NEC、「自治体・公共Week 2026」に出展

日本電気株式会社

NECは、2026年5月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される自治体・公共向けの国内最大の展示会「自治体・公共Week 2026(https://www.publicweek.jp/ja-jp.html)」に出展します。

NECは、125年以上にわたり培ってきた技術力と運用ノウハウを活かし、国や自治体の社会インフラ事業に取り組んできました。ミッションクリティカルな領域で培った実績を基盤に、地域課題の解決と持続可能な社会基盤の構築に貢献するソリューションをご紹介します。

ぜひNECブースにお立ち寄りください。

＜NECブースの概要＞

・場所：東京ビッグサイト 西展示棟 自治体DX展（小間番号：G2-18）

・展示内容：

・極限環境対応可能 光ファイバケーブルExtreme Environment Fiber Cable

・【耐水圧・耐熱・耐荷重】海底から地底まであらゆる環境やニーズに合わせたケーブル

・SAR衛星を活用したインフラモニタリングサービス

・NEC地球観測衛星画像解析サービスプラットフォーム

・NEC出展ページ：こちら(https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9B%BB%E6%B0%97%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-60ebda04-c9db-442a-8459-eff7cd90325f.html#/)

＜自治体・公共Week 2026の概要＞

日時：5月13日(水)～5月15日(金) 10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト 西展示棟 自治体DX展

主催：自治体・公共Week実行委員会

<本件のお問い合わせ＞

NEC海洋事業開発統括部

contact@snd.jp.nec.com