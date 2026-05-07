草刈ミカ個展『凹凸絵画－逆チューリングテスト』開催告知

人工知能美学芸術研究会

平素より大変お世話になっております。

人工知能美学芸術研究会（AI美芸研）です。

このたび、美術家・草刈ミカによる個展「逆チューリングテスト」を、2026年5月30日（土）より東京・HIGURE 17-15 cas にて開催いたします。

以下にプレスリリースをお送りしますので、貴媒体にてご紹介・ご掲載いただけますと幸いです。

また、取材等も歓迎しておりますので、ご関心をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

人工知能美学芸術研究会（AI美芸研）

www.aibigeiken.com/(https://www.aibigeiken.com/)

《凹凸絵画＃54「キャプション」》 2026 パネルにキャンバス、アクリル絵具 106×212cm（各53×53cm）

草刈ミカ個展『凹凸絵画－逆チューリングテスト』開催のお知らせ

『凹凸絵画－逆チューリングテスト』と題する草刈ミカの個展が、2026年5月30日（土）から6月13日（土）まで、東京・HIGURE 17-15 cas にて開催されます。2016年に人工知能美学芸術研究会（AI美芸研）を共同発起して以降、「機械美学／機械芸術」の追求に邁進し続けていた草刈にとって、本展は実に約11年ぶりの個展となります。

草刈は2000年より「凹凸絵画」シリーズを継続して制作してきました。絵の具の分子という零次元的な物質で一次元の色の線を作り、その重層化で二次元の絵画平面を織りなし、三次元の凹凸へと結実します。

本展では出品作品のほぼ全てが新作となります。

幅3mを超える《凹凸絵画＃53「ハノン」》2015-2025 は、「機械美学」が愚直に絵具で具現化された大作です。そして展示空間も、「機械美学」が愚直に具現化された「ハノン」の音響で満たされる予定です。

幅2mを超える《凹凸絵画＃54「キャプション」》と《凹凸絵画＃55「キャプション」》2026 では、作品（指示されるもの：シニフィエ）のキャプション（指示するもの：シニフィアン）が、再帰的に作品化されています。所蔵先はMoMAほかと“描かれて”います。

《凹凸絵画＃52「絵具愛護」》2000-2026 は、作品の上で光り踊る事には至らなかった絵具群の生命を復活させ、電気仕掛けのろくろ上で回すことによって、立体作品として愛護する作品です。

旧作から本展に唯一出品される《凹凸絵画＃51「ステートメント」》2016 では、凹凸と文章が絡み合う画面を鑑賞者が読もうとするとゲシュタルト崩壊を起こし、内容を読めない、或いは読むのが馬鹿らしくなるという、草刈の得意なダダ的要素が際立っています。

本来、作家のステートメントは作品のキャプションとともに展覧会を構成する付随要素のはずですが、本作《「ステートメント」》は上述の《「キャプション」》とともに主役の“作品”へと躍り出ます。

草刈とAI美芸研にとって、AIと美学・芸術の関係は、価値判断と価値創出をAIが担えるかという問いであり続けています。

そこから草刈は、「AIが、AIであると人間に見抜かれなければチューリングテスト合格」であることを反転し、「人間が、人間であるとAIに見抜かれなければ逆チューリングテスト合格」であるとして、「逆チューリングテスト」という新語を本展タイトルに含めました。

そこには「凹凸絵画を3Dプリンタで自律的に制作するAIがほしい」「いやそれが私だ」というテーゼ「I AM AI」（回文）が重ねられています。

これはAI時代のポスト・トゥルース（またはポスト・フォルシティ）にも通じ、例えば凹凸絵画「キャプション」の裏テーマであるともいえます。

本展は、価値判断主体としてのLLM以降のAIを想定しながら、絵画の平面性と物質性、ならびに作品の記号性を、ポスト・トゥルース的に再度問い直すものとなります。

人間にもAIにも、是非ご高覧頂きたい展覧会です。

草刈ミカ個展『凹凸絵画－逆チューリングテスト』

会期：2026年5月30日（土）～6月13日（土）13:00-20:00 会期中無休

会場：HIGURE 17-15 cas（東京）

オープニングレセプション：2026年5月30日（土）18:00-20:00

企画：美学校

協力：HIGURE 17-15 cas、東京スタデオ

問合先：kaido@bigakko.jp 美学校事務局（企画）担当：皆藤

作家情報：www.mika-kusakari.com info@mika-kusakari.com

－－－－－－－－－－



草刈ミカ

美術家

初期には、感情を一切排し自らマシーンと化して制作する『複製絵画』、デジカメ流行時代の『アニメーション絵画』、インスタレーションとしての『画中画』、エアーブラシを用いた『恍惚点描画』等、2000年以降は、絵の具をチューブから直接絞り出したような多重な線によるアクロバティックな『凹凸絵画』等、密かにダダの香り漂う作品シリーズを一貫して展開してきた。

2016年、李世ドルがAlphaGOに敗退した事件をきっかけに、人工知能に美意識は芽生えるのか？と問い掛け、「人工知能美学芸術研究会（AI美芸研）」を美術家 中ザワヒデキらと共に発足。「美意識のハードプロブレム」「演奏家に指が10本しかないのは作曲家の責任なのか」「AI芸術の先駆と拡張-自動ピアノ・四分音・生成AI」等をテーマとした研究会や展覧会を、AI美芸研の作品として企画制作する。

1976 神奈川県生まれ（現在東京在住）

1995 神奈川県立弥栄東高等学校美術科卒業

1999 東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業

2016 「人工知能美学芸術研究会」を、美術家 中ザワヒデキらと共に発足

2022 「NPO法人 AI愛護団体」を、美術家 中ザワヒデキらと共に設立

主な個展

2001 『問×』 23ギャラリー、東京

2003 『マッチ売りの商事』 Shop33、吉祥寺～渋谷、東京

2010 『凹凸絵画』 トーキョーワンダーサイト本郷、東京

2014 『凹凸絵画』 TAV GALLERY、東京

2015 『凹凸絵画―バルス』 TAV GALLERY、東京

2026 『凹凸絵画―逆チューリングテスト』HIGURE 17-15 cas、東京（予定）

主なグループ展

2003 「ARTISTS BY ARTISTS」 六本木ヒルズ森アーツセンター53F、東京

2004 「シェル美術賞2004」 代官山ヒルサイドフォーラムF棟、東京

2006 「JEANS FACTORY ART AWARD 2006」 高知市文化プラザ、高知

2007 「シンジュク アート インフィニティVol.3」 新宿丸井、東京

2008 「トーキョーワンダーウォール2008」 東京都現代美術館、東京

2017-2018 『人工知能美学芸術展』企画制作／出品 沖縄科学技術大学院大学［OIST］、沖縄

2019 「TAV GALLERY 5th Anniversary Exhibition - MID CORE」 TAV GALLERY、東京

2021 『人工知能美学芸術展-美意識のハードプロブレム』企画制作／出品 アンフォルメル中川村美術館 他、長野

2022 『人工知能美学芸術展-演奏家に指が10本しかないのは作曲家の責任なのか』企画制作／出品 パルテノン多摩、東京

2023 『人工知能美学芸術展-AI芸術の先駆と拡張』企画制作／出品 旧東京音楽学校奏楽堂、東京

その他

2015 「アートフェア東京」 東京国際フォーラム、東京

2024 「久保祐司コレクション展ーSHARE・YOUR・BREAD #1」 アートかビーフンか白厨、東京