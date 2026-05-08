株式会社ＩＡＣＥトラベル(本店：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：西澤 重治 証券コード：343A)は、法人向けクラウド出張管理サービス「Smart BTM」において、2026年2月より段階的に国内出張の手配機能を強化してまいりました。このたび、4月より国内ダイナミックパッケージ予約にJAL(日本航空)を追加したことをお知らせいたします。





Smart BTM サービスページ





■ 機能強化の背景

出張手配における従業員の利便性向上とコスト最適化を目的として、Smart BTMでは2026年2月より国内出張に関するシステム機能を順次拡充しています。今回JALを国内ダイナミックパッケージに追加したことにより、全国主要都市を含む幅広い路線選択が可能となり、企業の出張手配ニーズへの対応力を強化しました。









■ 機能強化の概要(リリース時期／追加機能)

2026年2月：SKYMARK 国内ダイナミックパッケージ予約機能リリース

2026年2月：国内レンタカー予約機能リリース

2026年4月：JAL 国内ダイナミックパッケージ予約機能追加リリース(今回)









■ 国内ダイナミックパッケージとは

ダイナミックパッケージとは、航空券とホテルをその時点の空き状況に応じてシステムが自動で組み合わせ、まとめて予約できるサービスです。旅程があらかじめ決まっているパッケージツアーとは異なり、出発日・目的地・宿泊先を自分のスケジュールに合わせて選べるのが特徴です。個別に手配する手間を省きながら、柔軟な旅程を組むことができます。





Smart BTMでは2026年2月、本機能の第一弾としてSKYMARKとの連携をリリースしました。価格競争力の高いSKYMARKを活用することで、特にコスト削減を重視する出張ニーズに応えてきました。今回JALが加わったことで利用可能な路線が一気に広がり、これまで以上に多くの目的地への出張手配に対応できるようになりました。

・Smart BTM 国内ダイナミックパッケージ予約機能の詳細：

https://www.iace.co.jp/smartbtm/function/dp_d/









■ 国内レンタカー予約について

2026年2月より、Smart BTMでは国内主要レンタカー会社8社との予約連携を開始しました。移動手段の手配もシステム上で完結し、料金の支払いは現地での清算となります。フライトや宿泊とまとめて手配・管理できることで、出張の準備にかかる手間と時間を大幅に削減します。

・Smart BTM 国内レンタカー予約機能の詳細：

https://www.iace.co.jp/smartbtm/function/rentalcar_d/









■ Smart BTMについて

Smart BTMは国内と海外出張の手配と管理が簡単にできる法人向けクラウドサービスです。航空券やホテルなどのオンライン予約のほか、24時間アシスタントサービスや出張旅費の最適化など、出張に関する手続きの全てをサポートします。初期費用・月額費用は無料でご利用いただけます。





Smart BTMでは、今後も法人出張における利便性向上と業務効率化を目的に、国内外の出張手配機能および周辺サービスの拡充を進めてまいります。

・Smart BTMサービスページ：

https://www.iace.co.jp/smartbtm/





Smart BTM ロゴ





■会社概要

社名 ： 株式会社ＩＡＣＥトラベル

本店所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号

設立 ： 1982年2月24日

事業内容 ： クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営及び

出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業

コーポレートサイト： https://www.iace.co.jp/corporate/