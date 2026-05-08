全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、東映任侠映画特集として、3作品を放送します。5月19日（火）は「侠客列伝」、26日（火）は「渡世人列伝」、27日（水）は「銀蝶渡り鳥」をお届けします。

１．東映任侠映画特集

高倉健、鶴田浩二をはじめとする東映任侠映画を代表するスターが競演する、オールスター映画を中心に3作品を放送。オールスターの豪華競演の「侠客列伝」、「渡世人列伝」。もう1本は梶芽衣子主演の「銀蝶渡り鳥」を放送します。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/toei-ninkyo/

https://www.twellv.co.jp/program/drama/toei-ninkyo/

5月19日（火）よる7時～映画「侠客列伝」

【出演者】高倉健、藤純子、若山富三郎、鶴田浩二 ほか 【スタッフ】監督：マキノ雅弘 脚本：棚田吾郎

5月26日（火）よる7時～映画「渡世人列伝」

【出演者】鶴田浩二、若山富三郎、藤純子、池部良、高倉健 ほか 【スタッフ】監督：小沢茂弘 脚本：鳥居元宏、志村正浩

5月27日（水）よる7時～映画「銀蝶渡り鳥」

【出演者】梶芽衣子、渡瀬恒彦、小山明子、梅宮辰夫 ほか 【スタッフ】監督：山口和彦 脚本：松本功、山口和彦

２．掲載時のお願い

作品紹介画像のトリミングは不可とします。 【クレジット】：©東映 ※各作品共通

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。