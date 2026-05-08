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5月15日(金)より、ハッピーセットに4つのプログラムが期間限定登場
おもちゃ：ロボットに変形させて遊べる「へんしん！マクドナルドロボ」 / マクドナルドコラボのオリジナルフィギュア「ちいかわ」
本：シールを使って自分だけの絵本を創作できる、シールブック「スイミー」 / 運ぶ乗りものが盛りだくさん！ミニ図鑑「運ぶ乗りもの」
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」とハッピーセット「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」とほんのハッピーセット「運ぶ乗りもの」を、2026年5月15日(金)より期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。なお、ハッピーセット「ちいかわ」は、5月15日(金)、５月29日(金)の２日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券をお持ちの方への販売とさせていただきます。詳細は資料PDFをご参照ください。
マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちがいきいきと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種です。お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲット(R)をナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめます。例えば、マクドナルドのお店を、モササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まります。さらに「へんしん！マクドナルドロボ」の世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、お店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれます。遊びながら、誰でも『スマイルの守護者』になりきって楽しむことができます。
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種です。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれます。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われます。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊びましょう。
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本です。ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズもお楽しみいただけるほか、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きです。
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。
※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。
強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
【へんしん！マクドナルドロボ】
(C)2026 McDONALD’S
【ちいかわ】
(C)nagano / chiikawa committee
【シールブック「スイミー」】
Copyright (C)2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising
【ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」】
(C)Shogakukan 2026
■シールブック「スイミー」
■ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」
本：シールを使って自分だけの絵本を創作できる、シールブック「スイミー」 / 運ぶ乗りものが盛りだくさん！ミニ図鑑「運ぶ乗りもの」
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」とハッピーセット「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」とほんのハッピーセット「運ぶ乗りもの」を、2026年5月15日(金)より期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。なお、ハッピーセット「ちいかわ」は、5月15日(金)、５月29日(金)の２日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券をお持ちの方への販売とさせていただきます。詳細は資料PDFをご参照ください。
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種です。お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲット(R)をナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめます。例えば、マクドナルドのお店を、モササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まります。さらに「へんしん！マクドナルドロボ」の世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、お店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれます。遊びながら、誰でも『スマイルの守護者』になりきって楽しむことができます。
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種です。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれます。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われます。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊びましょう。
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本です。ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズもお楽しみいただけるほか、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きです。
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。
※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。
強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
【へんしん！マクドナルドロボ】
(C)2026 McDONALD’S
【ちいかわ】
(C)nagano / chiikawa committee
【シールブック「スイミー」】
Copyright (C)2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising
【ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」】
(C)Shogakukan 2026
■シールブック「スイミー」
■ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」