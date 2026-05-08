【Shinwa Auction】鎌倉大谷記念美術館旧蔵、ホテルニューオータニ元会長、大谷米一氏蒐集のラウル・デュフィコレクション19点を競売へ

Shinwa Wise Holdings株式会社

Shinwa Wise Holdings 株式会社 (東証スタンダード市場上場、本社：千代田区丸の内、代表取締役：米田 岳）の主要子会社である Shinwa Auction 株式会社（本社：千代田区丸の内、代表取締役：高橋 健治）は、2026年5月23日（木）に「ラウル・デュフィ特集」を含む、近代美術 / コンテンポラリーアート / 近代美術PartIIオークションを開催をいたします。これに先立ち、5月19日（火）から21日（木）まで、出品作品を一堂に展示する下見会を実施いたします。

出品作品一覧はこちらから :https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/shinwa_auction_l_23rd_may_2026_auctionオンラインでのご入札はこちらから :https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=14開催概要

名称

近代美術 / コンテンポラリーアート / 近代美術PartIIオークション（全202ロット）

※うち「ラウル・デュフィ特集」はロット158-176

オークション日時

2026年５月23日（木） 14:00～（開場13：30）

下見会日時

2026年5月19日（火）～21日（木） 10:00～18:00

会場

東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F（アクセス）(https://www.shinwa-auction.com/course/access2/)

※オークション・下見会は同一会場で開催いたします。ともに予約不要・入場無料です。

主な出品作品

LOT.170

ラウル・デュフィ「パドック」



86.1×126.3cm（113.8×154.0cm）

キャンバス・油彩 額装

1925-26年頃作

右下にサイン

David Guillon-Laffaille / Fanny Guillon-Laffaille 鑑定証書付



エスティメイト：1,500万円～2,500万円

LOT.175

ラウル・デュフィ「黄色いコンソール」



94.0×80.3cm（118.5×105.0cm）

キャンバス・油彩 額装

1949年頃作

右下にサイン

大谷コレクション

David Guillon-Laffaille / Fanny Guillon-Laffaille 鑑定証書付



エスティメイト：1,500万円～2,500万円

LOT.176

ラウル・デュフィ「パリの風景」



130.3×178.5cm（153.5×201.7cm）

キャンバス・デトランプ 額装

1926年作

右下にサイン・年代

大谷コレクション

David Guillon-Laffaille / Fanny Guillon-Laffaille 鑑定証書付



エスティメイト：2,000万円～3,000万円

オークションへの参加方法

本オークションは個人・法人を問わず、どなたでもご参加いただけます（初めてオークションに参加する際のみ、事前のお客様登録が必要です）。

ご登録はWeb、下見会・オークション会場、郵送にて受付けております。

具体的な登録手順、必要書類、および各入札方法の詳細につきましては、下記入札ガイドをご確認ください。

入札ガイド :https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/

【参考】選べる入札方法

Shinwa Auctionでは、お客様のご都合に合わせて下記の入札方法をご利用いただくことができます。

事前書面入札

弊社指定の書面による事前入札です。

（下見会場にて作品を鑑賞・状態をご確認いただいた後、その場で書面を記入し入札いただくこともできます）

オンライン入札（Web申し込みによる事前入札）

オークション開催日の2週間前から1日前の15:00まで、Web上で事前入札を受け付けています。

会場入札

オークション当日、会場に直接お越しいただき、パドルを上げて臨場感の中で入札いただく方法です。

ライブビッディング

パソコン・スマートフォンにてライブ配信を視聴しながら、リアルタイムで入札いただく方法です。

会社概要

【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】

商号：Shinwa Wise Holdings 株式会社

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階

資本金：2億2,000万円

役員：代表取締役 米田 岳

目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社

お問い合わせ：info@shinwa-wise.com

URL：https://www.shinwa-wise.com

【 Shinwa Auction 株式会社 】

商号：Shinwa Auction株式会社

※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階

資本金：5,000万円

お問い合わせ:

TEL.03-5224-8620

FAX.03-5224-8621

URL：https://www.shinwa-auction.com

【本件に関するお問い合わせ先】

Shinwa Auction株式会社

TEL：03-5224-8620

フリーダイヤル：0120-01-1135（固定電話のみ）

Email：info@shinwa-auction.com