提供開始1ヶ月で6店舗導入、車両施工履歴プラットフォーム「Ledra」正式リリース

株式会社HOLY

全国で自動車のコーティング・カスタム・電装サービスを手がける株式会社HOLY（本社：東京都港区、代表取締役：堀越 友輔）は、車両ごとの施工履歴をNFCタグから確認できる施工履歴プラットフォーム「Ledra（レドラ）」を、2026年4月1日より提供開始しました。

Ledraは、コーティング・PPF・カスタム・電装などの施工情報を車両に紐づけて記録し、オーナー・施工店・保険会社・中古車流通事業者が確認できるようにするサービスです。サービス開始から約1ヶ月で、関東圏の施工店を中心に6店舗が導入しています。

Ledraの公開証明ページイメージ。車両に貼付されたNFCタグにスマートフォンをかざすことで、施工履歴をその場で確認できます。

■ 開発背景──施工した事実を、証明できる手段がなかった

日本国内でカーコーティングは新車・中古車・アフターマーケットの各領域で広く提供されていますが、その内容や品質を客観的に証明する仕組みは、これまで存在しませんでした。施工後に発行される保証書は紙が主流で、車両売却時に紛失していたり、次のオーナーに引き継がれないまま消えていく事例が後を絶ちません。

結果として、保険会社は車両価値を正しく評価しづらく、中古車市場でも施工に見合った価格が反映されにくい状況が続いています。さらに業界内では、未施工であるにもかかわらず施工済みとして表示する事業者や、品質基準を満たさない施工が一部で横行しており、エンドユーザーから「この車、本当にコーティング されているのか」という疑念を持たれるケースも珍しくありません。

良い仕事をしている施工店ほど、その価値が市場に届きにくい

HOLY代表の堀越は、自動車コーティング・カスタムの現場でこうした構造的課題に長年向き合ってきました。施工事実を改ざんできない形で記録し、保険・中古車流通・オーナーの三者をつなぐ業界インフラとして開発したのが「Ledra」です。

■ Ledraの特徴

Ledraの車両履歴管理イメージ。コーティング・再施工・メンテナンスなどの履歴を、車両ごとに時系列で蓄積・管理できます。

1. NFCタグで、施工履歴をその場で証明

車両の任意の位置に貼付した専用NFCタグにスマートフォンをかざすだけで、施工日時・使用製品・施工者・保証期間などすべての履歴を即座に確認できます。

アプリのインストールは不要で、車両を譲渡する際も新オーナーがそのまま履歴を引き継げる設計です。

2. ブロックチェーンで、記録の真正性を担保しやすい設計

施工データはPolygon上にオンチェーン記録され、記録後の改ざんを困難にし、第三者が検証可能な履歴として保持します。

将来的なEthereumメインネット等への移行を視野に入れたEVM互換設計を採用しており、エコシステムの変化や記録要件 の高度化にも柔軟に対応できる基盤となっています。

3. 月額9,800円から、現場で完結する設計

施工店向けSaaSとして月額9,800円から導入可能。施工スタッフがスマートフォンから施工内容を入力し、その場で記録を完了できるモバイルファースト設計を採用しています。

PCや専用機器の追加投資が不要で、既存業務フローへの導入負担を最小限に抑えています。

4. 保険・中古車査定との接続を見据えたAPI設計

保険会社や中古車流通事業者へ施工履歴データを提供するためのAPI設計を進めています。将来的に、保険料の最適化や中古車査定への施工履歴反映を可能にする業界横断的なデータ基盤として機能することを目指します。

■ なぜNFC × ブロックチェーンなのか

Ledraの施工証明書・確認画面イメージ。施工履歴を証明書として残し、QRコードや公開ページを通じて第三者も確認できる設計です。

施工履歴を残す手段としてQRコードや紙の保証書も存在しますが、いずれも複製や偽造が容易で、長期にわたって車両に紐づき続ける耐久性に乏しいという課題があります。専用NFCタグを用いることで、紙の保証書や単純なQRコードに比べ、車両に紐づく物理的な証明媒体として運用しやすい設計としています。

加えて、記録媒体側がいかに堅牢でも、データそのものが書き換え可能であれば証明としての価値は損なわれます。

LedraはEVM互換チェーンに対応した設計を採用しており、現在の本番運用では低コスト・高速処理に優れたPolygonを利用しています。今後の記録要件やエコシステムの変化に応じて、Ethereumメインネット等への拡張も視野に入れています。

施工データは第三者が検証可能な形で永続的に残り、施工店・ HOLY・第三者の介入によっても改ざんできない状態が担保されます。

NFCの物理的な真正性と、ブロックチェーンのデータ真正性。 この二つを組み合わせることで、初めて「施工した事実」が車両のライフサイクル全体にわたって証明可能になります。

■ 提供開始から約1ヶ月で、6店舗が導入

2026年4月1日のサービス開始から約1ヶ月間で、関東圏のコーティング店舗を中心に6店舗との契約を締結しました。コーティング業界に隣接するペイントプロテクションフィルム（PPF）施工事業者やカスタム事業者からも「自分たちの業界にも欲しい」 という反応が寄せられています。コーティング以外の自動車アフターマーケット領域への展開可能性も視野に入っています

Ledraの施工店向け管理画面イメージ。車両情報の管理から施工証明書の発行・共有まで、現場業務を一つのプラットフォーム上で完結できます。

■ 料金プラン

Ledraは施工店の規模・運用ニーズに応じて3つのプランを 提供しています。

▼ Starter 月額9,800円

小規模施工店向け。施工証明書の発行・車両履歴管理に必要な基本機能を提供。

▼ Standard 月額24,800円

複数スタッフでの運用や、証明書管理・レポート作成を強化した標準プラン。

▼ Pro 月額49,800円

大規模施工店・チェーン・外部連携を想定した上位プラン。API連携・専任サポートに対応。

■ 今後の展望──車両履歴インフラの構築へ

米国の「CARFAX」が中古車市場の信頼性を飛躍的に高めたように、Ledraは日本における車両の整備・施工履歴を可視化する社会基盤を目指します。今後3年間で全国10,000店舗への展開を計画しており、保険会社、中古車流通事業者、自動車メーカーとの連携も視野に入れています。

中長期的には、コーティングという一領域を起点に、車両に施されたあらゆる施工・整備履歴を集約する「クルマの履歴書」として、自動車アフターマーケット全体の透明化に貢献していきます。

■ 代表コメント

自動車業界には『良い仕事をしているのに、それを証明する手段がない』という根本的な課題があります。私自身、現場で何百台という車両に向き合うなかで、施工した証が紙の保証書として消費されていく現実や、お客様から『この車、本当にコーティングしてあるんですか』と問われる場面に幾度も直面してきました。

Ledraは、現場の職人が誇りを持って積み上げてきた仕事を、車両に紐づくデジタル資産として後世に引き継ぐためのインフラです。日本のクルマ文化を一段引き上げる存在を目指します。

株式会社HOLY 代表取締役 堀越 友輔

■ Ledra（レドラ）について

NFCタグとブロックチェーン（EVM互換チェーン）を活用した、自動車の施工履歴を記録・証明するプラットフォーム。本番環境ではPolygonを採用。将来的なEthereumメインネット等への移行を視野に入れたEVM互換設計を採用。施工店向けSaaSとして提供され、車両に貼付された NFCタグから、誰でも施工履歴を確認できる。

■ 株式会社HOLY 会社概要

社名：株式会社HOLY

所在地：東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F

代表者：代表取締役 堀越 友輔

事業内容：自動車コーティング・カスタム・電装サービス

車両施工履歴プラットフォーム「Ledra」の開発・運営

公式サイト：https://ledra.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HOLY Ledra担当

Email：info@ledra.co.jp