タイのコスメ・美容・ウェルネス製品が一堂に集結。「タイ ビューティー＆ウェルネス製品商談会」が東京で開催。
今回の「タイ ビューティー＆ウェルネス製品商談会」では、タイ国政府商務省国際貿易振興局（DITP）により選定された、美容・ウェルネス関連企業24社が出展。近年、日本市場で急速に存在感を増している「タイ美容」の最前線に触れられる商談イベントです。
タイドラマをきっかけにブームとなっているコスメから、自然由来のハーブを贅沢に使用したスキンケア・ヘアケア、最新のウェルネス商材など、日本市場のニーズに応える多様な商材をご紹介いたします。
現在、個別商談の事前予約を受付中です。また、商談予約をしないご来場も可能ですので、まずは商品をご覧になりたいという方もお気軽にご参加ください。新商品開拓の場として、ぜひ本商談会をご活用ください。
---------------------------------------
-開催概要 -
名称：タイ ビューティー＆ウェルネス製品商談会
日時：2026年5月21日（木）10:00-16:40、22日（金）10:00-15:55
※ただし両日とも12:10-13:00は昼休みのため商談できません。
会場：ベルサール飯田橋駅前1階
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル
※近隣には「ベルサール飯田橋ファースト」がございます。
お間違えのないようお気を付けください。
形式： 個別商談（事前予約可）
対象：タイからの製品調達、タイへの製造委託をご検討の企業様
詳細・申込：https://thaisourcing.jp/beauty-wellness/2026/
商談予約締切：5月15日（金）
※商談予約は先着順です。商談予約をしない来場のみのお申込みも可能です。
その他：ブースには日タイ通訳が常駐。通訳1名につきタイ企業複数社を担当するため、
ご要望に添えられない場合はご容赦ください。
---------------------------------------
- 出展社 -
Bluesky Living Plus Co., Ltd.(https://www.facebook.com/BlueskyLivingPlus) / Bertram (1958) Co.,Ltd.(https://bertram1958.com/) / C&B(THAILAND) Co., Ltd.(https://www.nariollarias.com/) / Cocobeautynaturalproducts Co., Ltd.(https://www.cocobeautythailand.com/) / Frejona Co., Ltd.(https://thaiherbstories.com/en/) / Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co., Ltd.(https://pattrena.com/) / Giffarine Skyline Unity Co., Ltd.(https://www.giffarineglobal.com/) / J.T.SILK Co., Ltd.(https://www.mayukinuko.com/th/) / K.P.Exclusive Group (Thailand) Co., Ltd.(https://www.kpexclusivegroup.com/) / Karmarts Public Co., Ltd.(https://www.karmarts.co.th/en/home) / Koorikun Co., Ltd.(https://www.potinaturalcare.com/) / KSP INTERPLUS Co., Ltd.(https://kspinterplus.m.trustpass.alibaba.com/) / Mass Marketing Co., Ltd.(https://www.massmarketing.co.th/) / MANAYA Co., Ltd.(https://idofragrance.com/) / PAN Life Care Co., Ltd.(https://panlifeshop.com/) / Praithai 1960 Co., Ltd.(https://fight5.co.th/) / Sanbao Inter Group Co., Ltd.(https://sanbaointergroup.com/) / Sanchill Baby Co., Ltd.(https://www.chilldybabe.com/) / Sensorial (Thailand) Co., Ltd.(http://www.sensorial.co.th/) / Shika Co., Ltd.(https://www.shikaboutique.com/) / Siri Laboratories Co., Ltd.(https://www.sirilaboratories.co.th/) / STS Natural Products Co., Ltd.(https://stscp.com/) / T.Man Pharmaceutical Public Co., Ltd.(https://tmanpharmaceutical.com/en/home/) / Vorabula International Beauty & Spa Co., Ltd.(https://www.facebook.com/VORABULA/)
--------------------------------------
本イベントについてのお問合せ
■事務局連絡先
TEL：03-3528-8481
E-mail：info-tokyo@thaisourcing.jp
担当：池田（「商談会の件」とお伝えください。）
■主催者情報
タイ国大使館商務参事官事務所
https://www.ditp.go.th/
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4セタニビル
---------------------------------------