合同会社440、「AI台帳くん」をリリース--低圧NONFIT太陽光の竣工写真台帳作業を4時間から約20分に短縮するWebサービス

竣工写真台帳に、まだ4時間かけていますか？

合同会社440

低圧NONFIT太陽光発電所施工現場を終えた夜、事務所でExcelを開き、写真を貼っては名前を打ち込む--その作業、1案件で4時間以上かかっていませんか。

連日現場が続く繁忙期は、深夜まで台帳を作り続け、体力も時間も削られていく。それは「職人の仕事」ではなく、「事務作業のしわ寄せ」です。

合同会社440は、この課題をゼロから解決するWebサービス「AI台帳くん」を2026年5月にリリースします。

低圧NONFIT太陽光発電所の竣工写真台帳業務に特化した、業界初（※）のAI自動化ツールです。

（※：2026年4月、自社調べ。日本国内における低圧NONFIT太陽光発電に特化した写真台帳アプリとして）

「撮るだけ」で台帳が完成する--AI台帳くんとは

Before - 今まで撮影から整理、文章作成などで4時間…After - 写真撮影してAIに任せるだけ

AI台帳くんは、スマートフォンで写真を撮るだけで竣工写真台帳を自動生成するWebサービスです。パネル・PCS・接続箱・架台・フェンスなど、太陽光発電所特有の部材をAIが自動識別・仕分けし、報告書として出力します。

■ 主な機能

■ AI自動仕分け：撮影した写真をAIが部材ごとに自動分類。手動整理は不要

■ 電子黒板への自動入力：撮影した写真の説明文を自動入力

■ 報告書の自動組版：汎用的な写真台帳を自動生成

■ 撮り忘れ検知：必須カット一覧をAIがチェックし、現場でリアルタイム警告。後から「足りない」を防ぐ

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導入効果：1案件の台帳作業が「4時間→約20分」へ

AI台帳くんの導入により、1案件あたりの竣工写真台帳作業時間を最大80%削減できます。

※時給2,750円換算。実際の削減効果は案件規模により異なります

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なぜ「低圧NONFIT特化」なのか--開発背景

市場に出回っている施工管理Webサービスの多くは、建設・土木向けに設計されています。低圧NONFIT太陽光の竣工台帳業務に特化したサービスは、現時点で事実上ゼロです。

代表の山本は、自ら再エネEPC事業を手がける中で、この「台帳作業の非効率」を身をもって体験しました。

「中小EPCや一人親方が、ExcelとA4印刷で深夜まで写真を貼り続けている。この時間は、施工品質を高める時間でも、次の案件を取りに行く時間でもない」--その確信から、自社開発を決断しました。

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料金プラン

小規模事業者・一人親方から法人まで、事業規模に合わせたプランをご用意しています。クレジットカード不要の無料プランを、まずは14日間お試しいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182840/table/2_1_5c5511cc580cff1e432ff480e1f3d34c.jpg?v=202605070351 ]

▼ 無料トライアル実施中

・14日間トライアル：クレジットカード登録不要で全機能をお試し可能

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サービス概要

サービス名：AI台帳くん

カテゴリ：再生可能エネルギー向けAIツール

対象ユーザー：低圧NONFIT太陽光発電所を施工する中小EPC会社・一人親方

サービスURL：https://ai-daicho.jp/

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会社概要

会社名：合同会社440（ししまる）

事業内容：再生可能エネルギー事業、AIツール開発・提供

お問い合わせ：info@440marketing.biz 担当：水瀬