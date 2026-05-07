「連続全国出場！YFT U12、さのなおし杯三重県予選で圧倒的優勝・全国切符獲得!!」

株式会社You to Yuto

5月5日・6日に三重交通G スポーツの杜 鈴鹿（三重県交通ガーデン鈴鹿）で開催されたさのなおし杯U12 三重県予選において、YFT U12チームが圧倒的な強さを見せつけ、見事優勝を果たしました。16チームが参加した激戦の予選を勝ち抜き、決勝戦では5-0というスコアで勝利。観ている方々がワクワクし、感動するような素晴らしいサッカーを展開し、全国大会への出場権を獲得しました。

優勝を決め、笑顔で集合写真に納まるYFT U12の選手たち

観る者を魅了するサッカーで頂点へ

今大会、YFT U12チームは単に勝つだけでなく、「観ている方々がワクワクする、感動するサッカー」を体現しました。選手一人ひとりが持ち味を存分に発揮し、チームとしての連動性も抜群。決勝戦での5-0というスコアは、その圧倒的なパフォーマンスを物語っています。

ピッチ上で躍動し、喜びを分かち合う選手たち

MVPは6年生の森田湊大選手（No.8）

今大会のMVPには、YFTの攻撃を牽引したFWの森田湊大選手（6年生・No.8）が輝きました。彼の卓越したプレーとゴールへの執念が、チームを優勝へと導く大きな原動力となりました。

試合前、気持ちを一つにする選手たちの頼もしい背中

目指すは、エコパスタジアムでの全国優勝

「次は全国優勝を果たせるように熱く挑戦して参ります。」4月のMUGEN CUPでの準優勝に続き、今回のさのなおし杯での優勝。YFT U12チームは着実に成長を遂げ、その勢いを加速させています。2027年1月初旬、静岡県のエコパスタジアムで開催される「さのなおし杯U12 全国大会」。全国の強豪チームを相手に、YFTの子どもたちは恐れることなく、全国優勝という大きな夢に向かって挑み続けます。その挑戦の軌跡は、YouTubeでもリアルタイムに発信中。試合の様子やチームの日常を通じて、YFTの"本気"をぜひご覧ください。

🌟夢を追う子どもたちと、共に全国へ。YFTと歩むスポンサーシップのご案内サポーター（スポンサー）企業を募集しております！YFTは現在、チームの挑戦を共に支えてくださるスポンサー企業様を探しております。発足わずかで全国大会連続出場を果たし、地域トップレベルの選手を輩出するチームとともに、子どもたちの夢と成長を応援してみませんか。子どもたちの真剣な眼差し、仲間と喜び合う笑顔、そして全国の舞台へ向かう背中--その瞬間を、ぜひ一緒に作ってください。「熱い挑戦を、共に歩んでください。」ご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご連絡ください。YFT U12チームは、三重県鈴鹿市を拠点に活動する少年サッカーチームです。

苦楽を共に、選手とチーム代表との熱い交わり

🎥 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@youtoyuto4272

共に挑戦を歩んでくださる企業様を募集中！！苦楽を共に「とどけ！僕たち、私たちの熱い想い」📩 【スポンサーに関するお問い合わせ先】スポンサーのお申し出など、YFTへのお問い合わせは下記までお気軽にご連絡ください。

YFT チーム代表 中村 侑人 080-1263-6871メールアドレス：youtoyuto.yft@gmail.com選手たちの熱い挑戦を、取材・応援・協賛という形でぜひ一緒に盛り上げていただけますと幸いです。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

会社概要株式会社You to Yuto

・URL: https://youtoyuto.com/

・本社所在地: 東京都千代田区内幸町2-1-4 日比谷中日ビル4F Blue Cross Med内

・電話番号: 050-1720-0348

・代表者名: 中村侑人

・設立: 2024年08月