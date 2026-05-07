横浜DeNAベイスターズとオフィシャルスポンサーシップ契約を締結

アサヒメタルファイン株式会社

アサヒメタルファイン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田嶋 伸夫、以下「当社」）は、横浜DeNAベイスターズとオフィシャルスポンサーシップ契約を締結し、球団本拠地である横浜スタジアムのバックネット裏「ベイダイヤモンド・シート」を「アサヒメタルファイン ベイダイヤモンド・シート」とするネーミングライツを取得いたしました。

当社は、貴金属のリサイクルおよび製造・販売を中核事業とし、長年にわたり「品質」「信頼」「持続可能性」を重視した事業活動を展開してまいりました。社会や市場環境が大きく変化するなかにおいても、誠実なものづくりと責任ある資源循環を通じて、環境負荷の低減やサプライチェーンの透明性向上に取り組み、産業や社会を支える役割を果たすことを使命としています。

横浜DeNAベイスターズは、勝敗にとどまらず、チームとしての成長、ファンとの共創、地域社会とのつながりを大切にしながら、常に新たな挑戦を続けている球団です。当社は、その挑戦を恐れず変化を前向きに受け止める姿勢、ならびに地域に根ざした取り組みに強く共感しています。持続可能な社会の実現に向け、企業とスポーツチームが地域や人々と長期的な関係を築いていくことが重要であるとの考えのもと、本スポンサーシップ契約の締結に至りました。

今回ネーミングライツを取得する「ベイダイヤモンド・シート」は、グラウンドに近く、試合の臨場感を最前線で体感できる特別な観戦空間です。「ダイヤモンド」という名称には、当社が長年携わってきた貴金属の価値に加え、努力と挑戦の積み重ねによって磨かれ、やがて大きな輝きを放つ存在であってほしいという想いを込めています。本シートを通じて、スポーツが持つ前向きな力や、挑戦し続けることの価値を、多くの方々と共有してまいります。

当社は今後も、事業活動と社会とのつながりを大切にしながら、環境・社会への配慮と経済価値の両立を目指した取り組みを継続し、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会 社 名：アサヒメタルファイン株式会社

事 業 内 容：貴金属の精錬および地金の製造・販売

貴金属加工品の製造・販売

貴金属製品および関連サービスの企画・販売（自社ECサイトの運営）

コーポレートサイト： https://www.asahimetalfine.com/

総合サービスサイト： https://www.asahigrellia.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

アサヒメタルファイン株式会社 企画管理部

E-mail：contact@asahimetalfine.com